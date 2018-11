La Biblioteca del Estado de Mérida acoge este mes una muestra de cómics y cuentacuentos REDACCIÓN MÉRIDA. Lunes, 12 noviembre 2018, 08:19

La Biblioteca del Estado inaugura el 14 de noviembre una exposición de cómics que estará instalada en el vestíbulo hasta final de mes.

También habrá cuentacuentos los días 16, 23 y 30 de noviembre. El 16 será el turno de 'Cuentos para la igualdad', a cargo de la compañía Soledad Portero. El 23, 'Cuentacuentos en Inglés: Tell me more', de la compañía Daniel de la Fuente y el 30, 'Cuentos de monstruos y otros seres monstruosos', de la compañía Carlos Arribas 'Carloco'. Serán a las 18 horas y están recomendados para niños a partir de 4 años.

El día 17, de 18 a 20 horas, habrá una dinamización en la sala juvenil a cargo de 'No solo magic'. Enseñará cómo utilizar y usar los juegos que se encuentran en la Sala Juvenil.