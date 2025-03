Ballet, teatro y un concierto de Año Nuevo

María Fernández Cáceres Jueves, 13 de enero 2022, 20:46 | Actualizado 21:39h. Comenta Compartir

Ballet, música, teatro y cine protagonizan en la región el fin de semana, el tercero de 2022. Cáceres acoge el gran Concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Festival Strauss y Badajoz la representación de 'La bella durmiente' por parte del Royal Russian Ballet. Además, están programados conciertos de Andrés Suárez y Paco Candela, en Brozas se rinden honores a San Antón y en los Barruecos tendrá lugar una ruta geológica por Los Barruecos. ¡Empezamos el repaso!

Cáceres Andrés Suárez, Luli Pampín y los mejores valses de Johann Strauss

Música y teatro para el segundo fin de semana del 2022 en Cáceres. El viernes habrá doble sesión: a las 20,30 horas en el Gran Teatro, la Strauss Festival Orchestra hace parada en la capital cacereña para ofrecer su Gran Concierto de Año Nuevo, inspirado en la tradicional cita musical que anualmente se celebra en Viena y que recoge una selección de los mejores valses, polcas y marchas de Johann Strauss (hay entradas con descuento en Oferplan); y a las 21,30 horas en el Palacio de Congresos, el cantautor gallego Andrés Suárez actúa dentro de su gira #As2021.

Como cada viernes, la Filmoteca proyecta un título en su sede, ubicada en la calle Rincón de la Monja. En esta ocasión es el documental 'Negro púrpura' (España, 2021), dirigido por Sabela Iglesias y Adriana P. Villanueva. La cinta retrata uno de los lugares de mayor producción a nivel mundial del hongo alucinógeno 'Claviceps purpurea': Galicia.

Anteriormente, a partir de las seis de la tarde, comenzarán dos citas. Por un lado, la Biblioteca Pública acogerá la presentación del libro 'Desde mi patio', de Antonio Bueno. El escritor y colaborador de HOY recoge en la publicación 205 textos publicados en este diario. Por otra parte, habrá una visita guiada a la exposicion temporal 'Joseph Beuys: Antecedentes, coincidencias e influencias', en el Helga de Alvear, que requiere inscripción previa.

Al día siguiente, también en la Fundación de la calle Pizarro, tendrá lugar un taller infantil titulado 'Una revolución entre las plantas'. Empezará a las 12,00, está dirigido a niños de entre seis y doce años y es necesario inscribirse antes.

Más planes para el sábado: la actuación de Luli Pampín en el Palacio de Congresos de la ciudad. A partir de las cinco de la tarde, la artista alicantina presenta su último espectáculo, titulado 'Bienvenidos'. A las ocho y media en el Gran Teatro, Producciones Teatrales Faraute pone en escena 'La casa de Bernarda Alba', obra de Federico García Lorca y que se interpretará bajo la dirección de José Carlos Plaza.

Un rato antes, a las 20.20 horas, comienza en la sala Maltravieso la representación de 'Tres cosas' a cargo de Producciones Sala Cero Teatro de Sevilla. El texto es de Scott Organ, la versión de Bernabé Rico y la dirección, de José Pascual. Esta obra tendrá otra función el domingo a la misma hora.

En Cáceres, además, hasta el próximo 2 de febreoro se puede visitar el belén de Playmobil que está ubicado en la iglesia de la Preciosa Sangre, en la plaza de San Jorge. El horario es de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 19,30, de lunes a domingo.

Plasencia y más provincia de Cáceres

En Plasencia, estaba prevista la representación de 'La bella durmiente' el viernes a partir de las 20,30 horas. No obstante, se ha suspendido debido a la situación epidemiológica.

En Brozas se celebran las fiestas patronales en honor a San Antón Abad. El domingo habrá misa y novena, además de la tradicional bendición de los animales y la imposición de medallas. Ese mismo día se trasladará la imagen del santo al templo de Santa María y se realizará la quema de hogueras en el paraje de Los Caños. El lunes será el día grande, con el típico despertar amenizado por el tamborilero, la recogida de platos y donaciones en la ermita, la eucaristía y posterior procesión, la presentación de ofrendas y torcido del cordón y subasta. La jornada finalizará con la actuación de una orquesta.

En Casar de Cáceres, la Nave del Duende acoge 'Algún sitio al que volver', una obra a cargo de la compañía madrileña Cambaleo Teatro que se representará el viernes y el sábado, en ambas ocasiones a partir de las ocho y media de la tarde.

En Navalmoral de la Mata, el protagonista será Rafael Álvarez 'El Brujo', que interpretará en el teatro del Mercado su últmo espectáculo, 'Dos tablas y una pasión'. La cita está prevista para el viernes a partir de las 20,30 horas.

Este sábado hay ruta geológica por Los Barruecos a cargo de Magín Murillo. A las 10,30 horas tendrá lugar una charla introductoria en el centro de interpretación y a continuación, habrá ruta guiada por las formaciones graníticas del paraje. Esta actividad requiere inscripción previa a través el Centro de Vías Pecuarias de Malprtida de Cáceres.

En Valverde del Fresno, el domingo se rinde honor a San Antón. Con motivo de la festividad, la asociación A Revolera ha organizado la bendición de los animales y en epecial de los caballos, en la iglesia de la localidad a las 13,00 horas. Posteriormente, se hará un recorrido por las calles del pueblo.

En Pueblonuevo de Miramontes está programada una ruta senderista. La salida será a las nueve de la mañana del sábado desde la plaza Mayor del municipio. Se trata de un recorrido de 14 kilómetros, que finaliza en la romería de la Virgen de Guadalupe.

Badajoz Teatro, cineclub y ballet clásico

Teatro, música y cineclub centran la agenda de la capital pacense este fin de semana. El López de Ayala acoge el viernes a las nueve de la noche 'La coartada', versión de Bernabé Rico del texto de Christy Hall. La obra está protagonizada por Gorka Otxoa, María Castro y Miguel Hermoso. Una hora antes comenzará en la sala ámbito de El Corte Inglés la presentación del libro 'De tormenta. Historia de mi alma', de Agustín Muñoz Sanz.

El sábado, a las seis de la tarde continúa el ciclo de cine 'Pit y Flu', también en la sala de ámbito cultural. Se proyecta 'Abominable' (EE UU, 2019), una cinta de animación protagonizada por Yi, una adolescente de Shangai, y un joven yeti que encuentra en la azotea de su edificio.

A las nueve de la noche en el Palacio de Congresos tendrá lugar el espectáculo de freestyle titulado 'Freenetiks Freestyle Show', que se suspendió la semana pasada por casos de covid entre los miembros del grupo.

En el mismo recinto se interpretará al día siguiente 'La bella durmiente'. La actuación de ballet clásico, que comenzará a partir de las siete de la tarde del domingo, estará a cargo de figuras del Royal Russian Ballet, que interpretarán entre otras piezas el 'Adagio de la Rosa' y 'El pájaro azul'. Este espectáculo tiene entradas con descuento en Oferplan. En la tarde del domingo también estaba previsto el espectáculo 'femmes' en el López de Ayala, pero se ha aplazado al 5 de febrero.

Para cerrar el fin de semana no puede faltar la habitual propuesta de la Filmoteca de Extremadura: triple sesión de cine -a las 18.00, 20.15 y 22.30 horas- en la Factoría Joven. Este domingo, la propuesta es el documental 'Billy' (España, 2020), que retrata a uno de los brazos armados del franquismo: Billy el Niño.

Además, hay varias exposiciones que se pueden visitar. Por ejemplo, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Meiac, acoge 'La construcción del poder' de Patrick Hamilton; 'Pioneras de la ilustración', producida por el Museo ABC Dibujantas; y una muestra con obras de Timoteo Pérez Rubio. El Museo abre de martes a sábado de 10 a 14 y de 17,30 a 20 horas; los domingos y festivos, solo por la mañana. El Museo de Bellas Artes (MUBA) acoge desde esta semana una exposición temporal que recoge las cien acuarelas que el pintor Salvador Dalí hizo para ilustrar 'La divina comedia' de Dante.

Mérida y más provincia de Badajoz

El Palacio de Congresos de Mérida acoge este fin de semana un concierto del artista sevillano Paco Candela. La actuación será el sábado a partir de las ocho de la tarde, dentro de su gira 'Íntimo'.

El municipio de Almendral está de fiesta en honor a San Mauro Abad. Debido a la pandemia no habrá la tradicional degustación y la celebración se ha reducido al triduo (días 12, 13 y 14 a las ocho de la tarde) y misa con procesión el día 15 a partir de las 12,00 horas.

En Navalvillar de Pela no habrá la tradicional carrera de San Antón el 16 de enero. Como ya se ha informado, la Encamisá no se celebrará ya que Salud Pública no ha concedido autorización sanitaria. En principio, se ha anunciado su aplazamiento hasta el 19 de febrero.

