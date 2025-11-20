El Badafest, el FEMUS y el cine centran la agenda de ocio en Extremadura

Judith Rueda Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:48 | Actualizado 17:56h. Comenta Compartir

Este penúltimo fin de semana de noviembre viene cargado de eventos musicales y artísticos como el Badafest en Badajoz, el Gran Circo Acrobático de China en Cáceres, el XX Festival de Cine Inédito de Mérida o la IV Feria de Muestras y Stock Placentina.

Badajoz Mucha música

Badajoz afronta un fin de semana muy musical.Este viernes a las 20 horas el Auditorio del Palacio de Congresos 'Manuel Rojas Torres' acogerá la actuación en directo de los participantes de la sexta edición del 'Badafest'. Este evento recogerá las actuaciones originales de jóvenes, de entre 13 y 35 años, residentes en la ciudad, que podrán participar con cualquier género musical.

Continuando con la música, este fin de semana tendrá lugar la última actuación en Badajoz de la 'XLVI Semana Musical de Santa Cecilia'. Será este jueves a las 19.30 horas en la Fundación CB a cargo del ganador del 'Proyecto Alumni'. Las actuaciones sobre Santa Cecilia no paran en la ciudad, ya que los alumnos de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz darán un concierto en su honor este jueves a las 18 horas en el Espacio Cultural Santa Catalina y la banda municipal otro el domingo al mediodía en el Teatro López de Ayala.

Las citas siguen con el flamenco: este jueves a las 20 horas el Hospital Centro Vivo se pone en escena el baile flamenco 'Taconeo'; y el viernes a las 20.30 horas, dentro de Flamenco en la Plaza Alta, actúa Celia Romero en el Espacio Cultural Santa Catalina.

Más eventos musicales: el 'Concierto por el 50 aniversario del Coro de la UEX', el viernes a las 20 horas en el Paraninfo de la Universidad de Extremadura; el espectáculo 'Ludovico Musical Experience' del compositor y pianista extremeño Borja Niso, el sábado a las 20 horas en el Teatro López de Ayala; y Luis Pastor con su gira 'Extremadura Fado' en la Off Cultura Badajoz el viernes a las 22 horas.

Por otra parte, IFEBA trae de viernes a domingo una cita imprescindible, la 'Feria Agroalimentaria Espiga', con seminarios, conferencias y actividades tan interesantes como el 'I Concurso de Cortadores y Cortadoras de Jamón Independiente'.

Para los amantes del baloncesto, habrá partido de la Liga FEXB en el que se enfrentarán los equipos Vitaly La Mar y San Antonio Cáceres el sábado a las 19 horas en el Pabellón La Granadilla. Las entradas pueden conseguirse con descuento a través de Oferplan.

Y este fin de semana tiene hay un hueco para la concienciación con la gala 'Corazones Solidarios' el viernes a las 20.30 horas en el Hotel Río. Este evento traerá una gran cantidad de invitados muy interesantes como la representante de España en 'Eurovisión Junior 2024' Chloe DelaRosa entre otros.

Cáceres Conciertos y planes familiares

La agenda de este fin de semana en Cáceres está llena de actuaciones musicales, comenzando con el 'Concierto de Santa Cecilia' que tendrá lugar este jueves en el Gran Teatro de Cáceres a las 19 horas. El 'Ciclo de Jóvenes Intérpretes Extremeños de Guitarra Clásica' continuará este sábado con un concierto de la mano de la joven guitarrista Isabel Mendo a las 20 horas en el salón de actos de Caja Almendralejo. Otra cita musical tendrá lugar el viernes a las 18.30 horas en el Espacio para la Creación Joven de Cáceres y será el 'Concierto Acústico' de las bandas Black Trick y Temperley.

La música folclórica también tiene su espacio con el concierto solidario 'Cantautaria Folklórica', este viernes a las 20.30 en el Gran Teatro de Cáceres. Los fondos recaudados irán destinados a la asociación ASPACE Cáceres. Además, el Coro de la UEX dará otro concierto por el 50 aniversario en la Concatedral de Santa María el día 22 a las 20 horas; y la Orquesta de Extremadura ofrece el 'Concierto Conmemorativo del 20º aniversario de la OJEX' el viernes a las 20 horas en el Palacio de Congresos. Para esta última cita hay entradas con descuento en Oferplan.

Durante estos días, las familias podrán disfrutar de dos eventos muy significativos, ambos en el Gran Teatro. El primero es el 'Gran Circo Acrobático de China', espectáculo que se pondrá en escena el sábado y el domingo (para el sábado, puedes conseguir tus entradas con descuento en Oferplan). El segundo será 'El musical de los niños', que se representa a partir de las 11.30 horas el domingo.

Entre el resto de eventos llamativos de este fin de semana está el 'XIX Encuentro Historiográfico del GEHCEx, Jornada: Los orígenes del republicanismo en Extremadura en el siglo XIX'. Esta cita histórica se podrá disfrutar el sábado a las 9 horas en la Biblioteca Pública del Estado en Cáceres. Siguiendo con la temática histórica, el mismo día a las 10 horas, la biblioteca organiza la 'Ruta guiada por el entorno histórico de la Ribera'.

Acercándonos al mundo animal se encuentra el 'Cat Fest', un evento solidario de recaudación de fondos para la alimentación y castración de la colonia gatuna CCH10 del Distrito Centro. Este evento tendrá lugar el viernes a las 19 horas en el Boogaloo Club Cáceres. La casa de la mujer acogerá también este viernes, a las 9.30 horas el 'Encuentro entre Emprendedoras y Empresarias: La digitalización, motor de nuevas oportunidades para la emprendedoras'.

Además, el Espacio Belleartes llega este fin de semana cargado de eventos por la 'XI Feria de Arte Aparte'. Desde el jueves al sábado se podrá disfrutar de las actuaciones, charlas y talleres 'Vesarte', 'Only Fuck', 'Tecnosofía de Barra', 'El Conde Ciervo' y 'La Línea Roja'.

Mérida y provincia de Badajoz Cine inédito y más

Este jueves comienza en Mérida el 'XX Festival de Cine Inédito' que proyectará en los cines Victoria una gran selección de películas. Este fin de semana se podrá disfrutar de largometrajes como Little Amelie, Resurreción o El Corto de Rubén entre otros. Consulta la programación completa.

Además, el teatro María Luisa acoge, jueves y viernes a las 20.30 horas, el espectáculo del Gran Circo Acrobático de China.

Otros eventos que se podrán disfrutar en la ciudad serán la gala de los 'XXIII Premios a la Turuta de Oro', el sábado a medianoche en el Teatro Maria Luisa; y el 'Ciclo de Conferencias MNAR 'Grandes personajes de la Antigüedad I: Asurbanipal: el último gran rey asirio' el jueves a las 18.30 horas en el Centro Cultural Santo Domingo Fundación CB.

Más citas: la 'Masters Final Menores de Pádel' que trae el Club Deportivo Padelmerida tendrá lugar viernes a domingo; la Coral Augusta Emérita dará el concierto 'Los Miserables' el sábado a las 20 horas en el Centro Cultural La Antigua; y en cuanto a eventos solidarios se encuentra la gala benéfica 'Muévete por Calma' el viernes a las 20 horas en el Centro Cultural Alcazaba y cuyos fondos irán destinados a la asociación FEAFES Calma.

En el resto de la provincia de Badajoz nos encontramos con el evento operístico 'Una noche en la ópera' el sábado a las 21.30 en Valdivia. En Fregenal de la Sierra, también el sábado, se celebrará 'Susurros de Fregenal: Historia, vinos y susurros del alma'. Volviendo a los eventos de la festividad de Santa Cecilia, en Almendralejo el viernes a las 20.30 horas dará un concierto la banda local. También en esta localidad tendrá lugar un desfile de moda en el Teatro Carolina Coronado el sábado a las 19 horas. Y en Hornachos se podrá asistir el domingo a partir de las 9 horas a la 'Ruta Micológica'.

Plasencia y provincia de Cáceres Solidaridad y rutas

En Plasencia este fin de semana tendrá lugar la 'IV Feria de Muestras y Stock Placentina', en el Recinto Ferial El Berrocal de Plasencia. Se trata de un evento solidario a favor de la asociación Down Plasencia. Por la festividad de Santa Cecilia la banda de música 'Ciudad de Plasencia' dará una serie de conciertos el día 22 desde las 18 horas en varios puntos de la localidad.

El Palacio de Congresos de Plasencia contará con dos propuestas este fin de semana con el espectáculo de David Navarro 'No tengo Remedio' el viernes a las 21 horas y la obra 'Una hermana para tres hermanos' el sábado a las 20.30 horas.

Otros eventos que se podrán disfrutar este fin de semana son 'Ensalada Cervatina', una obra de Miguel de Cervantes que se representará en el teatro Alkázar el viernes a las 20.30 horas. También se podrá asistir al concierto de Víctor Olaya el sábado a las 12 horas en el Jardín Secreto. Y los amantes de los libros podrán deleitarse con el Club de Lectura 'La mala costumbre' el viernes a las 20.30 horas en la librería La Puerta de Tannhäuser.

En el resto de la provincia destacan actividades como 'Geostrellas', la tercera cita de la Geodesia, el sábado y domingo en Guadalupe; el senderismo dentro de la Otoñada del Valle del Jerte con la 'Ruta de las 3 cascadas' el sábado a las 9 horas en Valdastillas y la ruta 'Entre canchos y cerezos', también el sábado, a las 9.30 horas en Rebollar; y la del Otoño Mágico del Valle del Ambroz con la 'XXVI Marcha Senderista Bosques del Ambroz' el domingo a las 8.30 horas en La Garganta. En Casas del Monte se llevará a cabo una actividad medioambiental, la 'Batida de limpieza del cenipote' el sábado a las 10 horas.