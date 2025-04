Agenda de ocio en Extremadura: Farinato, premios de cine, música y solidaridad

Primeros días de marzo cargados de planes. Este es el fin de semana de los San Pancracio y de la Farinato Race. También habrá mucha ... música, con citas dedicadas a la Oex, el comienzo del Festival de teatro musical 'Vegas Altas' y eventos como el Rock this town; y solidaridad, apartado en el que destacan eventos como la Carrera Popular de Cáceres, el concierto de la Orquesta Sinfónica OSCAM en Mérida, y el II torneo alevín 'Goles por una buena causa', también en la capital autonómica. No es todo. El musical de La Bella y la Bestia llegará a varias localidades, comenzará el programa de magia Abrakadabra y Villanueva de la Serena acogerá la Feria del Coleccionismo.

¡Empezamos el repaso!

Badajoz Mucha música

La agenda de Badajoz se centra en la música. Este sábado Yerai Blanco llega a Badajoz con ganas de compartir éxitos de 'Rebujitos' de siempre como 'Niña' y cantar los temas más destacados de su último disco 'Marniático'. El concierto comenzará a las 21:00 horas en el Palacio de Congresos.

En la sala ChatNoir se puede asistir el sábado al concierto de Los Pantoja, que siguen con su gira presentación de su disco 'Mentira'. Las entradas cuestan 8 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.

El teatro López de Ayala acoge este domingo el espectáculo de danza 'Bushido II'-The Kreators Lab Dance Studio, a partir de las 19:30 horas. Se trata de la continuación de Bushido, el espectáculo sobre un padre obligado a convertirse en guerrero para combatir a espíritus y ninjas, una historia inspirada en la mitología japonesa, contada a través de la danza y las artes marciales.

En esta segunda parte se vive el final de esta historia y conoceremos diferentes clanes de guerreros y nuevos yokai, interpretado por la escuela The Kreathors Lab, y con la colaboración de Akikan Dojo, Pedro Sanabria y Paula Yunnis. Las entradas tienen un precio de 10 euros.

Ampliar Espectáculo 'Comediante', de Kicirke.

Extremlab ha programado el viernes en el López de Ayala la charla 'El desafío de la relevancia en el marketing de cine' (18:00 horas), la proyección de 'El agua' (20:00 horas) y un coloquio (21:15 horas).

En el Hospital, el sábado habrá varias citas: de 10:00 a 13:00 horas, taller de reciclaje de electrodomésticos, ropa, bicicletas, muebles y juguetes; a las12:00 horas, Kicirke pone en escena el espectáculo 'Comediante'; y a las 14:00 horas, habrá una degustación popular de arroz con gurumelos procedentes de Villanueva del Fresno. También acoge la II Semana de la Eficiencia Energética: el viernes hay una jornada con inscripción previa sobre nuevos escenarios de nergía y clima; y el sábado hay un punto de información para conocer más sobre la factura eléctrica.

Y el domingo, como es habitual, hay triple sesión en la Filmoteca. En esta ocasión se proyecta 'Closet' (Bélgica, 2022) a las 18:00, 20:15 y 22:30 horas.

Cáceres Música, premios y deporte

En Cáceres, este fin de semana se entregan los Premios San Pancracio de Cine, tiene lugar la ruta senderista y la carrera con motivo del 8-M y hay mucha música.

El viernes a las 19:30 horas, se presentan los libros 'Mundo intermedio' y 'Ese sabor antiguo de las obras', de Javier Sánchez Méndez, en el salón de actos de la Biblioteca Pública. A la misma hora comienza en el Ateneo la jornada 'Mujer y salud mental': habrá una bienvenida a cargo de José María Vergeles y Luis Salaya; a continuación, una mesa redonda coordinada por Ignacio Torres Solís; y para finalizar, una charla de clausura a cargo de Belén Fernández Casero.

El mismo día, el Palacio de Congresos acoge el programa 9 de la temporada de conciertos de la Orquesta de Extremadura. Bajo el título 'Generación Talento', la charla preconcierto tendrá lugar a las 19:00 horas y la actuación comenzará a las 20:00. Virginia Martínez será la directora del concierto, que tendrá como invitados a Eva Arderíus Esteban (violonchelo) y Willmer Torres Martínez (fagot), alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Se interpretarán piezas de Erik Garcés Tamírez, Carl Maria Von Weber y Flix Mendelssohn. Las entradas tienen descuento en Oferplan.

Ampliar Invitados de la Oex.

Más música para el viernes en Cáceres: a las 21:00 horas hay dos conciertos: 'El altar del Holocausto' en la sala Barroco; y Rufus T. Firefly en la sala Boogaloo.

Como es habitual, hay proyección en la Filmoteca. En esta ocasión se proyecta 'Close' (Bélgica, 2022), dentro del ciclo de cine contemporáneo.

El sábado a las 11:00 horas comienza la V edición de la Carrera Popular Solidaria, que prevé 700 participantes, entre ellos el atleta Álvaro Martín. Los fondos irán destinados a Entreculturas Extremadura y ELA Extremadura.

A las 12:00 horas hay un taller infantil en el Helga de Alvear. Titulado 'Las gafas del artista', se trata de una actividad creativa dirigida a niños de entre 6 y 12 años que requiere inscripción previa. Precisamente esta semana, el centro de artes visuales ha presentado nueva exposición temporal: 'Esto no es una película', con 40 obras de 21 artistas

A las 20:20 horas, la compañía lusa Ajidahna Teatro pone en escena en la sala Maltravieso 'O anexo'. Se trata de una obra creada a partir del diario de Ana Frank e interpretada por Ana Grilo y Carla Sofia Miguel.

Por la noche, se despliega la alfombra roja de los Premios San Pancracio de Cine, la gala benéfica que clausura el 30 Festival de Cien Español de Cáceres. Fernando Trueba recibirá el San Pancracio de Honor. El Festival también premia a David Trueba, Leonardo Sbaraglia, Alauda Ruiz de Azúa, Mónica López, Félix Viscarret, Luis Callejo, Vicky Luengo y Clara Alvarado.

Ampliar Fernando Trueba.

El domingo tiene lugar el 'Reto 8M:8Km, 8 motivos por la Igualdad', que consta de una ruta senderista y carrera por montaña con motivo del 8 de marzo. La ruta partirá a las 9:30 horas del Espacio para la Creación Joven y la carrera a las 10:30 horas. Sobre las 12:00 horas en la Plaza Mayor se servirá un desayuno, se leerá un manifiesto y se elaborará un mural conmemorativo. La jornada finalizará con la actuación del grupo cacereño 'The Ruffos'.

Por otra parte, a las 12:00 horas se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre en la Biblioteca Pública. Habrá un cuentacuentos con la narradora Carmen Ibarlucea.

También el domingo está previsto 'Rock this town 2023', una cita dedicada al rockabilly y a los estilos primigenios del rock and roll en Mastropiero. A las 14:00 horas habrá pinchadiscos; a las 17:00 horas hay concierto de 'Fever Band'; y a las 21:00 horas actúa el grupo 'The Fleshtones'.

Mérida y más provincia de Badajoz Farinato, solidaridad, teatro musical y coleccionismo

En Mérida, destaca la Farinato Race, los eventos solidarios y el teatro. El viernes hay varias citas en agenda: desde las 10:00 horas en la Biblioteca Pública tendrá lugar la tercera edición del Certamen de Cortometrajes 'Cambia el rollo'; a las 19:00 horas en el centro cultural Santo Domingo se proyecta el documental 'Quererla es crearla', de Cecilia Barriga; a las 20:00 horas en el Palacio de Congresos hay un concierto de la Orquesta Sinfónica OSCAM (Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de Almendralejo y Mérida) a beneficio de la Asociación de Trasplantados de Extremadura; y a las 20:30 horas en la sala Trajano, la compañía Carmen La Parreña Centro Flamenco representa el espectáculo 'Cafuné'.

El sábado también hay diversas propuestas. Dentro del Festival Internacional de Literatura en Español (FILE-Extremadura), la Biblioteca Pública acoge a las 18:00 horas un taller de ilustración con Violeta Monreal Studio dirigido a público en general. Por su parte, en el Palacio de Congresos se representa 'La Bella y la Bestia. El musical' a partir de las 17:00 horas. Ya por la noche, a las 22:00 horas, la compañía La Parlanchina pone en escena 'Cabarieté' en la sala Trajano, un espectáculo protagonizado por Tamara Agudo.

Durante el fin de semana se celebra la carrera Farinato Race: el sábado será la carrera nocturna, a las 20:00 horas; y el domingo, la diurna. También habrá carreras de iniciación, jóvenes farinatos y familias.

Ampliar

El domingo, además, se celebra desde las 10:30 horas el II Torneo Alevín 'Goles por una buena causa' en el Estadio Romano José Fouto, en el que participarán ocho equipos de la cantera de la ciudad: Mérida AD, Pizarro, Nueva Ciudad, Atlético Romano, Emerita Augusta, Imperio de Mérida, Merida Football Academy y CD La Corchera. Se recaudarán alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas Diocesana.

A las 18:00 horas en la sala Trajano, la compañía El callejón del gato producciones representa 'La niña de las trenzas al revés', una adaptación de Ana Eva Guerra y Moisés González sobre la narración original de Iris Díaz Trancho. La obra obtuvo el Premio Feten 2021 a la mejor adaptación escénica.

Resto de la provincia

El Teatro Imperial de Don Benito acoge este viernes la gala inaugural de la primera edición del Festival de teatro musical 'Vegas Altas'. Se abre con la obra 'Gala de los grandes musicales', que tendrá entrada gratuita.

Al día siguiente, el Festival continúa en Villanueva de la Serena. A las 20:00 horas en el Palacio de Congresos, se pone en escena el musical 'la llamada', de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Ampliar Musical 'La llamada'.

Además, este fin de semana se celebra la XII Feria Internacional del Coleccionismo. El pabellón Recinto Ferial acoge la cita, el sábado de 10:00 a 21:30 horas y el domingo, de 10:00 a 14:30 horas. Unos 170 expositores participarán en la Feria, donde se podrán ver e intercambiar multitud de objetos coleccionables.

El programa Brakadabra, de la Diputación de Badajoz, arranca este fin de semana en Herrera del Duque y El Torviscal. El viernes a las 18:00 horas, Lola Mento actúa en el Palacio de la Cultura de Herrera y al día siguiente a las 20:00 horas, Fernando Flores desarrolla su espectáculo de magia en el salón cultural de El Torviscal.

Montijo acoge el VII Festival Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 'D-Libro'. Este viernes se representará, en el Teatro Nuevo Calderón de la localidad pacense, 'Inventar, Inventariar, Inventurear con Gianni Rodari' de Pez Luna Teatro (Castilla y León). Al día siguiente, será el turno de 'Creatura' de Lapso Producciones, una coproducción de Extremadura y Andalucía,

Plasencia y más provincia de Cáceres Poesía, tapas y fiestas de El Ángel

En Plasencia, este fin de semana tendrá lugar el congreso 'Bienestar y Naturaleza' en el teatro Alkázar. Con Carolina Yuste, Petra Martínez, Manuela Carmena, Dani Rovira, Luis Alegre, José Luis Cordeiro, Juan Zafra, Federico Buyolo, Manuel Maqueda, Fernando Valladares, David Redoli, Patricia Fernández de Lis, Juan Ignacio Rouyet Ruiz y Elena Pita.

Además, el viernes a las 20:00 horas, el claustro bajo del centro cultural Las Claras acoge la celebración de la sexta edición del Festival Internacional de Poesía y Arte 'Grito de Mujer', coordinado y presentado por el poeta Demetrio Alonso Izquierdo.

El domingo a las 17:00 horas, llega 'La Bella y la Bestia. El musical' al Palacio de Congresos. La historia comienza cuando una joven llamada Bella llega al castillo para rescatar a su padre, que es prisionero de una bestia. En realidad, el monstruo es un príncipe que fue condenado por egoísta y consentido, y solo se librará del maleficio si consigue enamorarse de una chica antes de que caiga el último pétalo de una rosa encantada.

Ampliar Cartel de 'La Bella y la Bestia. El musical'.

Resto de la provincia

En la Nave del Duende del Casar de Cáceres, la compañía valenciana Teatro Lúdico pone en escena la obra 'Arquetípica', una obra dirigida a todos los públicos está centrada en el día a día de una psicóloga.

En Coria, hay varios planes. El viernes a las 19:00 horas en la biblioteca municipal se presenta el libro 'Hijos de la tormenta', de Andrés Astasio; y a las 20:30 horas en la casa de cultura, está previsto un concierto del grupo 'The Rockest Coverband'. El sábado a las 17:00 horas tiene lugar la prueba de promoción 'Baby duatlón', en la que podrán participar niños a partir de los dos años. Y el domingo, se celebrará la cuarta edición del Duatlón Sprint y el tercer memorial 'Diego Paredes'.

Además, durante el sábado y el domingo tendrá lugar el tercer concurso gastronómico 'TautoTapas FitCoria', un certamen que continuará el próximo fin de semana en los diferentes establecimientos de la localidad.

En Valdehúncar se celebran las fiestas de El Ángel, con música, concurso de floretas, comedia popular, recogida del tamborilero, encendido de la 'velá', verbena, diana floreada, recogida de oficiales, procesión y misa, entre otras actividades. Además, la localidad acoge la primera edición de la Feria Ibérica de la Bellota.

En Miajadas se pone en escena la obra de teatro 'El velo de las mariposas'. La cita será el viernes a las 21:30 horas en la casa de cultura 'Massa Solís' y forma parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En Torrejoncillo, este domingo se celebra la primera de las actividades del programa 'Primavera en San Pedro': la III Ruta Cicloturista Familiar. Será una ruta circular que saldrá a las 10:00 horas del IESO Vía Dalmacia, llegará hasta San Pedro y vuelta de nuevo a la localidad.