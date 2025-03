Agenda para HOY, 13 de septiembre, en Extremadura

Viernes, 13 de septiembre 2024, 09:38 Comenta Compartir

BADAJOZ

Libertango eXtreM vuelve al Teatro López de Ayala

21.00 horas BADAJOZ Terraza del Teatro López de Ayala –plaza Minayo s/n–

Libertango eXtreM vuelve al Teatro López de Ayala para interpretar en su terraza una selección de los más bellos tangos de Astor Piazzolla. La sensualidad, la fuerza del nuevo tango se dan la mano en un recital ofrecido por este quintento extremeño formado por Leonor Rodrigo al acordeón, David Montes al violín, Libertad Agudo al piano, Fernando Bermejo a la guitarra eléctrica y Enrique Tejado al contrabajo. Entradas: 12 euros.

El patrimonio lingüístico de Extremadura La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés –pl. Conquistadores s/n– acoge este viernes a las 19.00 horas un encuentro sobre el origen de las lenguas de Extremadura y las iniciativas para su protección, dirigido por el investigador y divulgador cultural Daniel Gordo. El acto contará con la participación de los escritores extremeños Plácido Ramírez y Javier Feijóo.

El Coro Cauri en Montesinos 22 El Edificio Montesinos 22 de la Fundación CB –calle Montesinos, 22– acogerá en su terraza un concierto del Coro Cauri este viernes a las 20.00 horas. La agrupación está compuesta por, al menos, un 50% de afiliados de la ONCE. La entrada será libre hasta completar el aforo.

CÁCERES

Concierto de Luis Pastor en El Corral de las Cigüeñas

20.30 CÁCERES El Corral de las Cigüeñas (Cuesta de Aldana, 6)

El Corral de las Cigüeñas de Cáceres acoge hoy a las 20.30 horas un concierto del extremeño Luis Pastor, maestro de la canción de autor que combina poesía y música para crear una experiencia íntima y emotiva. En este concierto, Pastor ofrece un viaje a través de sus canciones más queridas y sus nuevos temas, llenos de reflexión, amor, y compromiso social. La entrada cuesta 15 euros en venta anticipada y 17 en taquilla.

Susan Hiller en el Helga de Alvear El Museo Helga de Alvear acoge hasta el 20 de octubre la primera gran exposición individual dedicada a Susan Hiller desde que falleció en 2019. Con el título 'Dedicado a lo desconocido', la muestra aborda los principales temas de interés de una de las artistas más sigulares de su generación.

Exposición fotográfica de Raúl Velardo Raúl Velardo Álvarez expone en la nueva sala para artistas jóvenes de Espacio Belleartes una muestra fotográfica titulada 'Una misión para manifestar un sentimiento'. Se trata de un proyecto en colaboración con David Matusevich y Bea Álvarez.

MÉRIDA

Álvaro de Luna y Marlon El festival Stone & Music ofrecerá hoy viernes día 13 el concierto de Álvaro de Luna y Marlon en el Teatro Romano.

La Noche del Patrimonio Mérida se sumará mañana sábado a La Noche del Patrimonio con actividades culturales en horario nocturno.

'Querer imaginar' El Centro Cultural 'Santo Domingo' de la Fundación CB acoge hasta el día 27 la exposición 'Querer imaginar', de José Paulette.

PLASENCIA

Presentación literaria José García Alonso presenta en Las Claras su libro de poemas 'Erosión', publicado por la Editora Regional de Extremadura. Intervendrán Antonio José Girol, director de la editorial, y el escritor Juan Ramón Santos. A las 20.00.

Divulgación El Centro Universitario acoge las primeras jornadas de difusión de soledad no deseada y viudedad de Extremadura, que organizan el Grupo de Investigación en Ciencias de la Salud. A las 09.30.

DON BENITO

Exposición El Museo de Bellas Artes +Mad acoge la muestra de las 18 obras finalistas del Premio de Pintura 'Juan Aparicio'. Entrada gratis.

Juegos Curiosity Escape Room ofrece cuatro salas para resolver enigmas en grupo. Entradas desde 30 euros.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Exposición 'La columna de los ocho mil. Extremadura, 1936', en el Centro Museístico Charo Acero. Hasta el 12 de septiembre, de 10.30 a 13.00 y de 19 a 21.00 horas.

Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca 'Pilar Molinos' y el Museo de Mineralogía.

ALMENDRALEJO

Concierto La formación andaluza I AM DIVE vuelve al pub Salón de Teatres de Almendralejo presentando su quinto albúm, 'Fear Of Missing Out', editado el pasado año. La actuación tendrá lugar hoy viernes desde las 22.00 horas y las entradas tienen un precio de seis euros.

TRUJILLO

Solidaridad La XIII Marcha contra el Cáncer tendrá lugar este domingo, a partir de las 10.30 horas, con salida y llegada en la plaza Mayor.

Fin de curso El NCC termina hoy su taller 'Tu pueblo dentro de 10 años', para aprender competencias digitales.

NAVALMORAL DE LA MATA

Festival musical Los grupos La Bossa y la Vida, Febrero 16 y Wistimber actuarán desde las 22.00 h en la plaza de España en un festival con motivo de las fiestas de las Angustias.

CORIA

Acaba el plazo para la Escuela de Música Este viernes termina el plazo para matricularse en la Escuela de Música. Pueden inscribirse niños a partir de 4 años.