Agenda para HOY, 6 de mayo, en Extremadura

BADAJOZ

Cine inclusivo y accesible con 'We have a dream'. El ciclo 'Cine y discapacidad' de la Filmoteca trae a la ciudad el largometraje documental 'We have a dream' estrenado el pasado 2024. Proyección apta para todos los públicos. La película es accesible, pues se encuentra doblada y subtitulada al español. En la jornada de hoy se realizarán dos sesiones; la primera, a las 18.00 horas y la segunda, a las 20.30 horas. Precio de la entrada: 1 euro.

'Mínimas. Retratos clásicos en blanco y negro'. Es el fotolibro que se presenta hoy en la sede de Montesinos 22 de Fundación CB. La obra recoge los frutos del esfuerzo de Ángel Márquez y sus alumnos. La presentación comienza a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

'Tenía los ojos cerrados, estaba soñando'. Roberto Coromina es autor de la muestra que se encuentra en El Hospital Centro Vivo hasta el próximo 8 de junio. Las obras que se presentan forman parte de un diario visual del artista.

Música en la calle. Las Escuelas Municipales de Música salen a la calle. Los alumnos ofrecerán un concierto hoy, a las 19.00 horas, en la Plaza López de Ayala.

CÁCERES

La Filmoteca proyecta la película 'Vida en pausa'. La Filmoteca de Extremadura proyecta hoy en Cáceres a las 20.30 horas la película griega de 2024 'Vida en pausa', dirigida por. Alexandros Avranas. Suecia, 2018. Un misterioso síndrome que afecta a niños refugiados desata la preocupación entre médicos y políticos. Sergei y Natalia se han visto obligados a huir de su país natal tras un ataque que casi acaba con la vida del primero.

Luciana Rago en la sala El Brocense. Hasta el 31 de mayo se puede visitar en la sala de arte El Brocense de la Diputación Provincial de Cáceres la exposición titulada 'Rojo anaranjado vívido', de la artista Luciana Rago Ferrón. Se trata de un conjunto de instalaciones que se exhiben junto con pinturas sobre papel.

La vida y el arte de Miguel de Molina en Pintores 10. El edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres acoge hasta el 9 de mayo la exposición 'Embrujo. Los mundos de Miguel de Molina', con diarios, cartas, poemas y fotos del archivo personal del artista, además de carteles, blusas y botines.

MÉRIDA

Pintura. Del 5 al 19 de mayo, el Centro Cultural Alcazaba acoge la exposición de pintura 'Espíritu Desnudo' de la artista Inés Rodríguez Sánchez. Se trata de una muestra pictórica que explora la desnudez no solo como forma física. Se puede visitar todos los día en horario de mañana y tarde.

Teatro. La Sala Trajano programa el sábado 10 a las ocho y media la función 'Tierra baldía', de Drao Skene. La historia cuenta la relación entre dos amigas y las consecuencias de la maternidad subrogada.

PLASENCIA

Martes Magistrales. Sigue el ciclo con Miguel Ángel Martín Parrilla, que imparte una conferencia titulada 'Palabras que curan: el arte de comunicar y transformar la experiencia del paciente'. A las 20.00, en el Centro Universitario.

Concierto de Sir Charles+3. La formación de jazz protagoniza el tercer pase de las Noches de Santa María, donde presentará su último trabajo, 'De aquí'. Auditorio Santa Ana de la Fundación Caja de Extremadura, 20.30. Entradas a 5 euros.

DON BENITO

Fotografía. Exposición permanente de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Museo Etnográfico. Horario: de 10.30 a 14.00 horas y de 17 a 19.30 horas. Entrada general: 2 euros; Menores de 18 años y mayores de 65: Acceso gratuito.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Fotografía. El Centro Museístico Charo Acero acoge estos días la exposición fotográfica 'Otra mirada', con las obras de Paco Lozano Olivares, alumno de 5º del grado UMEX. Es la primera exposición de la Asociación de alumnos y antiguos alumnos y de Villanueva de la Serena (Aumexdonvis) y se podrá visitar hasta el 10 de mayo.

ALMENDRALEJO

Presentación literaria. El escritor y psiquiatra pacense Francisco J. Vaz Leal presenta hoy su libro 'Las sombras que traerá la noche', premio Cáceres de novela corta. Presentación que correrá a cargo de Alonso Guerrero. Desde las 18.00 horas en el Centro Cultural San Antonio con entrada libre.

TRUJILLO

Muestra. El Palacio de los Barrantes Cervantes acoge la exposición colectiva 'Nexos: Arte iberoamericano contemporáneo' hasta el 11 de mayo. Se puede ver de jueves a sábado, en horario de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Los domingos solo está abierta en horario de mañana.

NAVALMORAL DE LA MATA

Autobús. Hoy se pone en marcha el autobús provisional destinado al alumnado del IES Zurbarán tras la situación creada por el cierre del paso a nivel de acceso al centro.

CORIA

Charla. La Casa de la Cultura de la localidad acoge, en el día de hoy, la I Jornada de Prevención de Alcoholismo en la Juventud. El evento se celebrará de 08.30 a 13.40 horas.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Actividad literaria en Fuentes de León. La biblioteca 'Cronista Andrés Bernáldez' organiza hoy 'Cada experiencia, una anécdota', una actividad para mayores de edad. A las 18.30 horas.

PROVINCIA DE CÁCERES

Exposición en Garrovillas de Alconétar. La muestra 'Mujeres represaliadas por el franquismo en la ciudad de Cáceres' se puede visitar en la Casa de la Cultura hasta el 18 de mayo.

Taller en Moraleja. 'Vinilo textil intergeneracional' se desarrolla hoy en el Espacio para la Creación Joven de Moraleja, a las 16.30 horas. Ademas, contarán con la presencia de mujeres del Centro de Mayores para compartir la experiencia.