Agenda para HOY, 19 de junio, en Extremadura

BADAJOZ

'How to hace sex', un verano para descubrir

18.00 y 20.30 horas BADAJOZ Centro Joven –Paseo Fluvial, 7–

La sede pacense de la Filmoteca de Extremadura ofrece hoy dos pases en VOSE de 'How to have sex', película inglesa de 2023 dirigida por Molly Manning Walker. Tres adolescentes británicas se van de vacaciones para celebrar sus ritos de iniciación: beber, salir de fiesta y ligar, en lo que debería ser el mejor verano de sus vidas. No recomendada para menores de 16 años. Duración: 91'. Entrada: 1 euro.

Descubrir la danza en El Hospital La Escuela Oficial de Danza de Badajoz presenta hoy fragmentos de tres de los ballets más famosos del mundo: 'La Bayadere', 'Paquita y Don Quixote'. En estas obras se podrá apreciar el trabajo de los bailarines del Grado Profesional de Ballet y también de los más pequeños. Será en El Hospital-Centro Vivo a las 20.00 horas.

Conferencia sobre la conquista de América 'Una conquista pactada. Élites indígenas en la conquista de América' es el título de la conferencia que Esteban Mira Caballos, de la Academia Dominicana de Historia, dará hoy, a las 20.00 horas, en el auditorio del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz –Avda. de Colón, 21–.

CÁCERES

Proyección del clásico de 1939 'Los viajes de Gulliver'

21.15 CÁCERES Taberna Sir Lancelot (Rincón de la Monja, 2)

'Habla de cine', el club audiovisual del colectivo 'Habla de arte', ha programado para hoy a las 21.15 horas en la taberna Sir Lancelot de Cáceres una proyección y coloquio en torno a la película animada de 1939 'Los viajes de Gulliver', dirigida por Dave Fleischer. El barco en el que viaja Gulliver naufraga y el mar le arrastra a la costa del país de Lilliput, habitado por unos hombrecillos diminutos que le convierten en prisionero.

Los carteles de Fermín Solís Hasta el 23 de junio el Espacio Belleartes acoge una exposición de Fermín Solís en la que el ilustrador cacereño muestra su faceta de diseñador de carteles. Pueden verse en la exposición 25 de sus obras, así como bocetos e ideas, de miércoles a sábado de 18.00 a 00.00 horas.

Exposición interactiva de música pop El Palacio de la Isla de Cáceres acoge hasta el 28 de junio la exposición interactiva 'Temazo pop', de Jesús David Floriano Casares. Cada obra expuesta lleva incorporado un código QR donde el espectador puede acceder a través de su dispositivo móvil al autor y a la canción completa. De 9 a 13 y de 16.30 a 20 horas.

MÉRIDA

Stone A sus 84 años, Tom Jones estará en el Stone. Concierto el viernes 21 de julio a las diez y cuarto. Además de sus clásicos, Jones incluye en su repertorio temas de su último disco 'Surrounded by time', con mucha repercusión en 2021 en Inglaterra.

Exposición Del 17 al 30 de junio se puede visitar en la Biblioteca Pública del Estado Jesús Delgado Valhondo, la exposición Transiciones, que explora nuevas maneras de entender el género más allá del binarismo hombre-mujer.

PLASENCIA

Exposición de bordados El Museo Etnográfico Pérez Enciso expone hasta el próximo mes de noviembre los trabajos bordados de Carmen López Pastor en una muestra titulada 'Puntada a puntada', que reúne obras a pequeña escala.

Exposición de pintura Helena Serrano presenta una muestra titulada 'Azul y otras emociones', donde recoge parte de su obra en los últimos años agrupada en un lenguaje de vulnerabilidad. En Las Claras.

DON BENITO

Pintura Tres exposiciones pictóricas se encuentran en el Museo de Bellas Artes +Mad. Domingos y festivos de 11 a 14.00 horas.

Juegos Curiosity Escape Room ofrece cuatro salas para resolver enigmas en grupo. Entradas desde 30 euros.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca «Pilar Molinos» y el Museo de Mineralogía.

Exposición 'Proteger la Humanidad. Movilidad Humana e Interculturalidad', de Cruz Roja. En el horario habitual del Mercado de Abastos.

ALMENDRALEJO

Parroquia de la Purificación Del S.XVI, es uno de los símbolos emblemáticos de la ciudad. Destaca el interior, de nave única con planta de salón y bóveda de crucería. Decorada con excepcionales pinturas al fresco en 1948 por los pintores italiano Gritti, Bernardi y Nembrini.

TRUJILLO

Certamen La gala de la III edición de los Premios Empresariales tendrá lugar mañana, a las 20.00 horas, en el Parador Nacional de Turismo.

Arte La muestra del colectivo 'Trujillo Pinta' se puede visitar en los bajos del Ayuntamiento hasta el 30 de junio.

NAVALMORAL DE LA MATA

Concierto didáctico La percusionista vallisoletana Vanesa Muela ofrecerá hoy un concierto didáctico de música tradicional promovido por el colegio Campo Arañuelo.

CORIA

Colecta de sangre Hoy, en la Casa de Cultura, de 18.00 a 22.00 horas, dentro de la programación de San Juan. Organizada por la Hermandad de Donantes de Coria.