Agenda para HOY, 12 de junio en Extremadura

BADAJOZ

Del nacional catolicismo al Partido Comunista

18.00 y 20.30 horas BADAJOZ Centro Joven –Paseo Fluvial, 7–

La sede pacense de la Filmoteca de Extremadura ofrece hoy dos pases de 'Un hombre sin miedo', documental español de 2024 dirigido por Juan Luis de No que narra la transformación del jesuita José María de Llanos, al que su convivencia con los desheredados le lleva del nacional catolicismo a hacerse militante de Comisiones Obreras y el PCE. Es también la historia de la transformación del Pozo del Tío Raimundo. Entrada: 1 euro.

La Habitación Roja en la Rucab Hoy, a las 20.00 horas, en la residencia universitaria de Fundación CB –Pablo Sorozábal, s/n–, el grupo La Habitación Roja dará un concierto acústico después de la proyección del documental 'In the Middle of Norway', protagonizado por Jorge Martí, uno de sus integrantes. Entrada libre hasta completar el aforo.

Recital de violín en El Hospital Hoy, a las 19.00 horas, los alumnos de violín de los profesores Sara Álvarez- Borbolla y Josep Martínez del Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez' darán un recital en El Hospital-Centro Vivo –Plaza Minayo, s/n–. Les acompañará la profesora pianista acompañante Lucía Díez. Entrada libre.

CÁCERES

Un recorrido por el Quijote en el Palacio de la Isla

19.00 CÁCERES Palacio de la Isla (plaza de la Concepción, 4)

El Palacio de la Isla de Cáceres acoge hoy miércoles la conferencia que clausurará del curso del Club de Lectura que ahora finaliza, y que será impartida por Gloria Martín. Se trata de la charla titulada 'Un recorrido por el Quijote', en torno a la obra inmortal de Miguel de Cervantes. El acto está abierto a todo el público que desee asistir, hasta completar el aforo.

Los carteles de Fermín Solís Hasta el 23 de junio el Espacio Belleartes acoge una exposición de Fermín Solís en la que el ilustrador cacereño muestra su faceta de diseñador de carteles. Pueden verse en la exposición 25 de sus obras, así como bocetos e ideas, de miércoles a sábado de 18.00 a 00.00 horas.

Exposición sobre la depuración franquista El edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres acoge hasta el 13 de junio una exposición de documentos originales relacionados con la depuración por motivos ideológicos a la que fueron sometidos funcionarios de la Diputación y el Ayuntamiento durante la represión franquista.

MÉRIDA

Stone La incombustible banda británica Status Quo pisará por primera vez la arena del Teatro Romano de Mérida el 14 de junio en el que será el primer concierto en España de su gira 'SQ24'. Y el 21 de junio, a sus 84 años, llega al festival la voz de toda una leyenda como Tom Jones.

Festival Se inaugura esta edición el Festival de Teatro Clásico con la representación de los días 27 y 29 de junio de Medea, De Luigi Cherubini. Como es habitual empieza con una ópera.

PLASENCIA

Concierto de Coti La Plaza Mayor acoge la actuación gratuita del artista argentino, que llega con sus grandes éxitos internacionales, como 'Nada fue un error', 'Otra vez', 'Antes que ver el sol', '50 horas' y 'Color esperanza'. A las 23.00.

Exposición de pintura La artista Helena Serrano presenta una muestra titulada 'Azul y otras emociones', donde recoge parte de su obra en los últimos años agrupada en un lenguaje de vulnerabilidad. En Las Claras.

DON BENITO

Exposición 'Rafael Moneo en Extremadura', un recorrido por la obra del arquitecto navarro. Casa de Cultura.

Pintura 'De la ligereza' de la artista cacereña Virginia Rivas. Museo de Bellas Artes +Mad, de 11 a 14.00 y de 17 a 19.00 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Exposición 'Proteger la Humanidad. Movilidad Humana e Interculturalidad', de Cruz Roja. En el horario habitual del Mercado de Abastos.

Cine Proyección de 'Robots Dreams', de Pablo Berger. Organiza: Filmoteca itinerante de Extremadura. Cine Teatro Las Vegas, 20.30 horas. Entradas: 1 euro.

ALMENDRALEJO

Exposición de pinturas Bajo el titulo 'Naturaleza', el artista local José María Díez expone sus última obras en la sala de la Fundación Cajalmendralejo de la calle La Hierba. Más de 50 obras de mediano y pequeño formato de sus últimos cinco años de trabajo. Hasta el 16 de junio de 18.00 a 21.30 horas.

TRUJILLO

Formación El Circular FAB, sito en el iNovo, continúa con un taller básico de diseño 2D, con el programa libre Inkscape. Es a las 19.00 horas.

Fotografía El Barrantes Cervantes acoge la exposición del trujillano Adolfo García hasta el 16 de junio.

NAVALMORAL DE LA MATA

Concierto de aniversario Ya están a la venta, en la Casa de la Cultura, las entradas para el concierto que ofrecerá el sábado la Banda de Música para conmemorar sus 25 años.

CORIA

Exposición en el ayuntamiento 'Tradición y Solidaridad', muestra de fotos que se puede ver en el patio de cristal del ayuntamiento hasta el 30 de junio.