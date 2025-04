Agenda para HOY en Extremadura

R. H. Jueves, 14 de marzo 2024, 08:04 Comenta Compartir

BADAJOZ

Concierto Swingfónico de la Orquesta de Extremadura. Swing Ton Ni Song y la OEx se fusionan hoy en un concierto único creando el maridaje perfecto entre el swing y jazz tradicional arropado por un sonido sinfónico. El repertorio de hoy es propio principios del siglo XX: clásicos como 'I Got Rhythm' (G. Gershwin), 'Bourbon Street Parade' (P. Barbarin) o 'After You've Gone' (T. Layton, H. Creamer) que trasladarán al público al río Mississippi. Entrada: 12 euros.

Conferencia sobre las mujeres del sur de Extremadura en el XVII. Basándose en su novela 'Catalina de Yegros' y en las mujeres que aparecen en ella, la extremeña Pepa Gómez y Bustamante dará a conocer la situación de la mujer en el sur de Extremadura en el siglo XVII. Será hoy a las 19.00 horas, en Ámbito Cultural de El Corte Inglés (6ª planta).

Pilar del Río lee a José Saramago. La periodista Pilar del Río, mujer del nobel portugués José Saramago, es la invitada del Aula Literaria Enrique Díez-Canedo que se celebra hoy, a las 20.00 horas, en el Meiac –Calle Museo, s/n–. Mañana, a las 12.00 horas, volverá a leer textos de Saramago en la RUHC –avda. Antonio Masa Campos, 28–.

CÁCERES

Ciencia ficción de la mano de Matías Escalera. El Palacio de la Isla acoge hoy a las 19:00 horas la presentación del libro de Matías Escalera 'Un sollozo del fin del mundo'. Se trata de una novela de ciencia ficción o de ficción especulativa, que, como su prologuista, Alberto García-Teresa, afirma, supera con creces el habitual catastrofismo distópico al uso. Matías Escalera estará acompañado en la presentación por Vicente Rodríguez Lázaro.

Carlos Bunga en el Helga de Alvear. Hasta el 12 de mayo el Museo Helga de Alvear expone 'Performar la naturaleza', la primera gran exposición antológica del artista Carlos Bunga (Oporto, Portugal, 1976) en España. Una oportunidad para adentrarse en la compleja y poética obra del autor.

Muestra de cine en Espacio Belleartes. La Fundación ReBross y Belleartes organizan en este espacio cacereño de la calle Donoso Cortés una exposición que pretende ser un homenaje al cine, con motivo del Festival de Cine Español que se estña celebrando en Cáceres. Permanece expuesta hasta el 17 de marzo, a diario de 18.00 a 00.00 horas.

MÉRIDA

Libro. El próximo jueves, 14 de marzo, en la tercera planta del Centro Cultural Alcazaba (sala del club de lectura), Ana Belén Nieto presentará su libro Luz de Candelas, de la editorial Edhasa. Será a las siete y media. La novela está ambientada en los sucesos del 2 de Mayo.

Coral. La Coral Augusta Emerita ofrecerá un concierto en la Basílica de Santa Eulalia el jueves 14 de marzo. A las 20:30 horas. Será un concierto con temática sacra y la Basílica estará iluminada solo por la luz de las velas repartidas por el templo.

PLASENCIA

Exposición multidisciplinar. Pilar del Puerto Hernández presenta en Las Claras una muestra que lleva por nombre 'Tiempo de espera', que aborda la situación del tren en Extremadura a través de formatos como la fotografía, el dibujo o el vídeo.

Aniversario del Alkázar. Con motivo del 25 aniversario de la reapertura del Alkázar como teatro municipal se celebra una mesa redonda que tratará sobre el proceso que llevó a la compra y rehabilitación del edificio. A las 19.00.

DON BENITO

Pintura. Tres exposiciones pictóricas se encuentran en el Museo +Mad. De 11 a 14.00 y de 17 a 19.00 horas.

Fotografía. Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Casa de Cultura, de 9.00 a 13.45 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Cofrade. Exposición del concurso fotográfico 'Momentos de pasión' con imágenes de la Semana Santa villanovense. Espacio Cultural Rufino Mendoza.

Exposición. El Centro Museístico Charo Acero acoge la exposición 'Estampas para el recuerdo, 22 años más' con imágenes históricas de Villanueva.

ALMENDRALEJO

Mujer y emprendimiento. Continúan las actividades organizadas por el Consejo Local de la Mujer y hoy jueves tendrán lugar las II Jornadas 'Mujer y emprendimiento', en la Residencia Vivero de Emprendedores Europeos. Comenzarán a las 19.30 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

TRUJILLO

Muestra. La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, junto con el Colegio de Oficial Arquitectos de Extremadura, llevará a cabo, en el Barrantes Cervantes, la exposición-homenaje 'Dionisio Hernández Gil y el Patrimonio de Extremadura. 1962-2021'. Será inaugurada esta tarde, a partir de las 20.00 horas.

NAVALMORAL DE LA MATA

Clausura. La plataforma No al Muro clausurará esta noche la exposición que tiene abierta desde el pasado día 5 en la Fundación Concha con motivo de su sexto aniversario.

CORIA

Senderismo. El Ayuntamiento prepara una ruta para el domingo a Los Pontones, una ruta circular con lugar de inicio y llegada en Tejeda del Tiétar (Cáceres).