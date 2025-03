Agenda de HOY en Extremadura

R. H. Martes, 5 de marzo 2024, 08:04 Comenta Compartir

BADAJOZ

El singular 'lenguaje de las manos' de José Centeno

Hasta el 29 de marzo BADAJOZ Edificio VS22 –Calle Virgen de la Soledad, 22–

'El lenguaje de las manos» es la exposición que José Centeno mantendrá abierta hasta el 29 de marzo en el Edificio VS22, de la mano de Fundación CB. Centeno Chavero, natural de Esparragosa de la Serena (Badajoz), es un escultor autodidacta, que refleja en su obra la capacidad de transformar y aprovechar lo que las personas desechan, dando vida a piezas singulares. Se podrá visitar de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas.

Sara Escudero actúa hoy en la ruHC La actriz, cómica y colaboradora de televisión Sara Escudero trae hoy a la residencia universitaria Hernán Cortés –Avda. Antonio Masa Campos, 28– su espectáculo de stand-up comedy 'Tiempo al tiempo'. Una cita incluida en la programación de la Semana8M24 de la Diputación de Badajoz. Entrada libre.

Charla sobre un 'Viaje a Persia' El fotógrafo Manolo Espaliú impartirá hoy, a las 1900 horas, una charla sobre sus obras, en concreto sobre el proyecto 'Viaje a Persia'. Espaliú ha publicado en medios como El País, The New York Times, GEO, GEO Histoire, Le Figaro Histoire, Monocle, etc. Será en el Edificio Montesinos 22 de Fundación CB con entrada libre.

CÁCERES

El Festival de Cine Español proyecta 'Un amor'

17.30, 20.00 y 22.30 CÁCERES Multicines Cáceres

Los Multicines Cáceres acogen hoy la segunda jornada de proyecciones del Festival de Cine Español de Cáceres. Habrá tres sesiones de 'Un amor', la adaptación de Isabel Coixet de la novela del mismo título escrita por Sara Mesa. La directora de 'La librería' recrea con fidelidad la historia de una mujer que abandona la ciudad en la que vive y se retira a una aldea, donde mantendrá una extraña relación sexual con un hombre.

Carlos Bunga en el Helga de Alvear Hasta el 12 de mayo el Museo Helga de Alvear expone 'Performar la naturaleza', la primera gran exposición antológica del artista Carlos Bunga (Oporto, Portugal, 1976) en España. Una oportunidad para adentrarse en la compleja y poética obra del autor.

'Nanocosmos' en el Paseo de Cánovas La exposición 'Nanocosmos. La realidad oculta al ojo humano' muestra en el Paseo de Cánovas 36 imágenes con las formas «secretas» de la naturaleza. Hasta el 7 de marzo se puede disfrutar de estas imágenes escala submilimétrica realizadas por el, artista y cineasta Michael Benson.

MÉRIDA

Harry Potter El ciclo de Harry Potter finalizará el próximo 8 de marzo, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Santo Domingo de Fundación CB, en Mérida, con la última entrega de la saga: 'Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte II. La Fundación ha proyectado todas las películas para que los seguidores de Mérida pudieran verla con calidad de cine.

Teatro El 10 de marzo a las 19.00 horas, en el centro Cultural de la Antigua se programa la funcion Del Grito a la palabra con la actriz Paca Velardiez

PLASENCIA

Charla de autoras La Puerta de Tanhäuser acoge la actividad 'Vitrina de Autoras' con motivo del Día Internacional de la Mujer. Participan la ilustradora Gemma Pérez, la traductora Laura Salas y la librera Cristina Sanmamed. A las 12.00.

Exposición de Matilde Granado La pintora de Cáceres presenta en Las Claras una colección a la que ha llamado 'Sucede en su país, su ciudad, su casa', donde realiza una mirada a la realidad y hacia el amor como respuesta.

DON BENITO

Pintura Tres exposiciones pictóricas se encuentran en el Museo +Mad. De 11 a 14.00 y de 17 a 19.00 horas.

Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Casa de Cultura, de 9.00 a 13.45 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Muestra 'Somos Migrantes', de la ONG Entreculturas, en el Espacio Rufino Mendoza. De lunes a viernes de 10 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Sábados de 10 a 13.00 horas.

Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca «Pilar Molinos» y el Museo de Mineralogía.

ALMENDRALEJO

Cuentos infantiles La Biblioteca Municipal 'Marcos Suárez Murillo' mantiene abiertas las inscripciones para la actividad 'La hora del cuento' que tendrá lugar los viernes 8 y 22 de marzo a cargo de Catharsis Teatro. Está dirigida a niños de entre 5 y 8 años y cuenta con 25 plazas para cada día.

TRUJILLO

Sanidad La unidad móvil de detección precoz de cáncer de mama del SES estará desde hoy y hasta al 19 de marzo, junto al Centro de Alta Resolución.

Teatro Cultura tiene a la venta las entradas para la obra 'Esperando a la carroza' del 15 de marzo, en el Gabriel y Galán.

NAVALMORAL DE LA MATA

Proyección y tertulia Los actos del Día de la Mujer se abrirán a las 19.00 h. con la proyección del cortometraje 'Rediras' en la casa de cultura, seguido de una tertulia.

CORIA

Museo de Arte Sacro Colección de arte sacro de los siglos XIV al XIX custodiada en la catedral de Santa María de la Asunción. Horario: de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.