Agenda para HOY en Extremadura

Martes, 9 de enero 2024, 10:17

BADAJOZ

Molero abre su 'diario' al público del Edificio VS22 Luis Gustavo Molero expone, hasta el 30 de enero, en el Edificio VS22 –Calle Virgen de la Soledad, 22– 'Apalabrarte', una muestra planteada como un diario pictórico en el que cada obra habla de sí misma. El motivo, la técnica, el color y el trazo aportan singularidad y el conjunto coherencia. El artista ha añadido la palabra para dotar de sonido a la imagen evocadora. Se puede visitar de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00; sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición 'Paisajes pensados' El Meiac–Calle Museo, s/n– expone hasta el 31 de marzo 'Paisajes pensados', un diálogo entre la obra del fotógrafo José Manuel Ballester y el pintor Godofredo Ortega Muñoz. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00; domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición 'La madre' Hasta el 10 de enero, la fotógrafa emeritense María Luisa Martínez expone su obra 'La madre' en el edificio Montesinos 22. Desde 1995, María Luisa ha fotografiado el embarazo de las mujeres de su familia. Aunque la sociedad considera este acontecimiento como el más hermoso en la vida de la mujer, con este trabajo propone una reflexión e ir más allá del estereotipo.

CÁCERES

El 'King Kong' clásico de 1933, hoy en la Filmoteca La Filmoteca de Extremadura a (Rincón de la Monja, 6) proyecta hoy a las 20.30 horas en su sede de Cáceres la película 'King Kong', dirigida en 1933 por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. Un equipo de cine va a rodar una película a una misteriosa isla. Allí los recién llegados descubren la existencia de una civilización prehistórica y de una tribu ancestral que secuestra a la actriz protagonista para ofrecerla en sacrificio ritual a Kong, un gigantesco gorila.

Muestra de alumnos del IES Al-Qazeres Hasta el 19 de enero permanece expuesta en Palacio de la Isla la exposición con los resultados del taller 'Colores: Casa de Apuestas', impartido por la artista Lara Ruiz y realizado por los alumnos de proyectos Artísticos del IES Al-Qázeres

Concierto de The Oxys en la sala Boogaloo La sala Boogaloo de Cáceres inicia el año con un concierto hoy martes a las 21.00 horas de la banda estadounidense The Oxys, que está de vuelta con su segundo álbum, 'Generation Irrelevant', solo ocho meses después de lanzar su primer trabajo, 'A Date With The Oxys'.

MÉRIDA

Decumanus La Sala Decumanus, junto a la Puerta de la Villa, muestra en una exposición los trabajos de restauración que se han hecho en Valencia de un traje de Santa Eulalia. Se trata de un vestido de novia del siglo dieciocho que le cedió a la Mártir la noble Carlota Joaquina de Borbón, la reinade Portugal.

Decumanus El profesor Juan Luis Arsuaga, del Museo de la Evolución Humana, será el ponente invitado por el Museo Romano para hablar de Atapuerta. El jueves 25 a las seis y media en Santo Domingo.

PLASENCIA

Exposición de escultura La plaza de la Catedral acoge una muestra al aire libre del artista Ángel Jiménez Mendo que lleva por nombre 'Abrazo al vacío'. Es considerado uno de los mejores escultores extremeños del hierro con obras en la vía pública.

Grabación de videoclip La Plaza Mayor acoge la grabación de un videoclip a cargo de 'El Gato con Jotas'. La canción servirá para promocionar la distinción de Interés Turístico Nacional del Martes Mayor. A las 09.00.

DON BENITO

Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas. Casa de Cultura, de 09.00 a 13.45 horas.

Pintura El Museo Mad+ acoge la exposición 'Desde el interior' de Lorenzo López. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca 'Pilar Molinos' y el Museo de Mineralogía.

Exposición El Espacio Rufino Mendoza acoge la exposición 'La génesis caprichosa', de Antonio Pineda. Horario: de 10 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

ALMENDRALEJO

Museo del Vino La muestra permanente consta de cinco salas donde el visitante se adentra en la historia de la regióncon el vino como hilo conductor.

Museo Devocional Arte sacro que se puede visitar todos los días bajo cita previa. Junto al santuario de la Piedad.

TRUJILLO

Escalada El Club de Escalada El Berrocal tiene abierto el plazo de inscripción para el campeonato del 13 de enero, que se llevará a cabo en el rocódromo 'Primilla Wall'

Visita El centro de recepción Los Descubridores está abierto de lunes a domingo.

NAVALMORAL DE LA MATA

Natación. Abierto el plazo de inscripción para la Escuela Municipal de Natación para niños de 3 a 12 años. En el teléfono 608 98 66 76, de 15.00 a 16.00 horas.

CORIA

Museo de la Catedral Un lugar perfecto para conocer a fondo la historia de la cristiandad y la cultura de la ciudad. Lunes a domingo: de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.