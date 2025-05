Agenda para HOY en Extremadura

R. H. Jueves, 4 de enero 2024, 09:27 Comenta Compartir

BADAJOZ

'La chispa' enciende la Navidad en el Montesinos 22. La cantante extremeña Carolina Fernández 'La chispa', ganadora de un Grammy Latino junto a sus compañeras del grupo Las Migas, se sube esta tarde, desde las 20.00 horas, al escenario de la sede de la Fundación CB en el Casco Antiguo pacense, el edificio Montesinos 22, para ofrecer un concierto. La actuación de la artista emeritense cuenta con entrada libre y aforo limitado.

Muestra de dioramas en el Museo de la Ciudad. La exposición de Dioramas y Belén Monumental se encuentra en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, sito en la plaza de Santa María. La muestra cuenta con un belén en homenaje a Francisco Ibáñez. Hasta el 5 de enero de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30.

Taller de sahumerios en el Hospital Centro Vivo. La mejor forma de explicar la sostenibilidad es a través de actividades. No hay nada como hacer algo y verlo con tus propios ojos para comprenderlo. Por eso en el Hospital Centro Vivo, sito en la plaza de Minayo, se realiza esta tarde, de 17.00 a 19.00 horas, un taller de sahumerios. Los interesados deben inscribirse en la web de la diputación.

CÁCERES

Tributo a Abba en el Palacio de Congresos. El Palacio de Congresos de Cáceres acoge hoy a las 20.00 horas un concierto tributo al grupo Abba. Este espectacular show a cargo de Masters of the Scene logra captar la esencia y el estilo tan característico del grupo, con una exuberante puesta en escena, extravagantes trajes y voces únicas que interpretan éxitos como 'Mamma Mia', 'Money, Money, Money', T'ake A Chance On Me' o 'The Winner Takes It All'.

Obra Gráfica en el Palacio de la Isla. Hasta el 19 de enero permanece expuesta en el Palacio de la Isla una muestra con los 23 trabajos finalistas de la X Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica 'Ciudad de Cáceres', entre ellas la del ganador, Miguel Mendoza. Abre de 9.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Muestra de mujeres artistas en el Helga. El Museo Helga de Alvear ha ampliado hasta el 7 de enero la exposición temporal 'Escribir todos tus nombres', compuesta por obras de la colección realizadas por mujeres. De martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 21, y domingos de 10 a 14.30.

MÉRIDA

Mártir. La Sala Decumanus, junto a la Puerta de la Villa, muestera una exposición sobre la restauración que se ha hecho en Valencia de un traje de Santa Eulalia. Se trata de un vestido del siglo diecinueve que le cedió a la Mártir la noble Carlota Joaquina de Borbón. La restauración se ha hecho por el Año Jubilar Eulaliense.

Carteros. Los carteros reales que cada año pone la OJE en el patio del Ayuntamiento estarán hoy recibiendo niños desde las seis hasta las nueve de la noche.

PLASENCIA

Concierto de Navidad. La Orquesta de Extremadura abre el año musical en Plasencia, en el Palacio de Congresos a las 20.00, con un concierto que dirigirá Juan Pablo Valencia. Será a favor de la Aoex, con entradas a 10 euros.

Actividades navideñas. Megagumi ofrece una una serie de actividades navideñas para jóvenes de 5 a 15 años en la Casa de la Juventud de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30. Habrá globoflexia, pintura de caras, pinta y colorea, taller de dibujo y taller de plastilina.

DON BENITO

Museo. Tres exposiciones pictóricas se encuentran en el Museo +Mad. De 11 a 14.00 y de 17 a 19.00 horas.

Fotografía. Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Casa de Cultura, de 9:00 a 13:45 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Pintura. El Espacio Rufino Mendoza acoge la exposición 'La génesis caprichosa', de Antonio Pineda. Horario: de 10 a 14.00 horas y de 18 a 21.00 horas.

Navidad. Sorteo del coche de la iniciativa de dinamización comercial 'Gana este coche'. Plaza de España, a partir de las 20.30 horas. Imprescindible asistencia para ganar.

ALMENDRALEJO

Entrega de cartas. Los Reyes Magos de Oriente recogerán las cartas de todos los niños y niñas de la ciudad a partir de las 16.30 horas. Debido a la previsión de lluvias será en el pabellón b del Palacio del Vino y la Aceituna. Durante la entrega habrá animación infantil, música y talleres.

TRUJILLO

Ecología. Ante la lluvia, Ecologistas en acción traslada la campaña de plantación de árboles a mañana, a partir de las 11.00 horas, en los aledaños del circuito BTT.

Arte. El Barrantes Cervantes acoge la exposición 'Picaso Mestizo', hasta el 5 de enero.

NAVALMORAL DE LA MATA

Belén viviente. El grupo El Encinar volverá a recrear mañana el tradicional Belén viviente en el que harán parada los Reyes Magos en su recorrido por la zona peatonal.

CORIA

Extrepinball. Hoy y el día 7 de enero en la Casa de Cultura, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Se ofrecen varias atracciones y son gratuitas.