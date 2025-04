Agenda para HOY en Extremadura

Sábado, 16 de diciembre 2023, 11:41 Comenta Compartir

BADAJOZ

La música de Javier Ruibal llega al López de Ayala El Teatro López de Ayala es el escenario, a las 21.00 horas, del concierto basado en el libro-disco homónimo de Javier Ruibal. Proyectados en el cosmos, único refugio posible en los tiempos actuales, Ruibal es una reflexión sonora y visual sobre las inquietudes más intimas del ser humano. Canciones llenas de amor pero también de humor, arrancarán la carcajada o la lágrima al tiempo que descubrirán una novísima propuesta del autor.

Mercado solidario en El Hospital Centro Vivo Dentro de las actividades organizadas por la Diputación de Badajoz previas a la Navidad, durante la jornada de hoy, de 11.00 a 21.00 horas, las instalaciones del Hospital Centro Vivo, sito en la plaza de Minayo, acogen un mercado solidario.

Poemas en el Museo de la Ciudad El Museo de la Ciudad Luis de Morales acoge, desde las 12.00 horas, el recital 'Los poetas cantan a la Navidad'. Actuará el grupo Azabache y recitarán Clara Blázquez, Maribel Bazaga, Julia Cortés, José Manuel Ferrera, José Manuel Sito Lerate, José Carlos Corbacho, Fernando Garduño, María José González, María Elena García, José Luís G. Reinoso y Plácido Rámirez, entre otros.

CÁCERES

Concierto acústico de Lino Suricato en Belleartes El Espacio Bellartes de Cáceres acoge hoy a las 21.30 horas un concierto del músico placentino Lino Suricato, en el que interpretará en formato acústico las canciones que forman parte de su tercer disco, titulado 'Equilibrio', que vio la luz a finales del año pasado y ha sido producido por Juanito Makandé, así como de sus dos primeros trabajos discográficos, 'No sé qué pasará mañana' (2016) y 'Todo me arde, todo me hiela' (2021).

Obra Gráfica en el Palacio de la Isla Hasta el 19 de enero permanece expuesta en el Palacio de la Isla una muestra con los 23 trabajos finalistas de la X Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica 'Ciudad de Cáceres', entre ellas la del ganador, Miguel Mendoza. Abre de 9.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Muestra de mujeres artistas en el Helga El Museo Helga de Alvear ha ampliado hasta el 7 de enero la exposición temporal 'Escribir todos tus nombres', compuesta por obras de la colección realizadas por mujeres. De martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 21, y domingos de 10 a 14.30.

MÉRIDA

Festival de la Luz El guitarrista Lisardo Rodríguez será el encargado de ofrecer este año el tradicional Concierto de Navidad del Museo de Arte Romano de Mérida (MNAR) el próximo lunes, 18 de diciembre a las ocho de la tarde.

Magia El programa de actividades para fomentar el comercio local incluye el sábado 16 de diciembre, a las 11.30 y 12.30 horas (dos pases), en el Centro Social de La Antigua el espectáculo familiar 'Magia en Navidad' por Tigu & Luna.

PLASENCIA

Villancicos El Teatro Alkázar acoge un certamen de villancicos populares en el que participarán los grupos scouts de Extremadura. Lo organiza Scouts de Extremadura MSC y el grupo Scout Católico Amanecer. A las 16.00.

El Cascanueces El Palacio de Congresos es escenario de una nueva versión del cuento tradicional. Correrá a cargo del Ballet Clásico Internacional, dirigido por Andrey Sharaev y en colaboración con el Royal Czech Ballet y Ballet de Milán. A las 19.00.

DON BENITO

Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Casa de Cultura, de 9:00 a 13:45 horas.

Pintura El Museo Mad+ acoge la exposición 'Desde el interior' de Lorenzo López. De 11 a 14.00 y de 17 a 19.00 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Museo Exposición Flamenca 'Spain for Freddie' Moda Flamenca, homenaje a Freddie Mercury de Guadalupe Mateos. Hasta el 2 de enero en el Centro Museístico Charo Acero.

Concierto The Sentinels presenta el estreno de 'Dream Bells. 50 aniversario', un homenaje a Mike Olfield. Palacio de Congresos, 20.30 horas. Entradas: 12 euros.

ALMENDRALEJO

Festival de cuentos La cuarta edición de 'Almendracuentos' arranca hoy sábado con las dos primeras sesiones. A las 12.00 horas en el salón de los espejos del Carolina Coronado con Pepepérez, y a las 17.00 horas con Inma Pinilla en el Centro Cultural San Antonio. Entrada libre.

TRUJILLO

Muestra La exposición 'Picasso Mestizo' se puede ver en el palacio de los Barrantes Cervantes en horario de mañana y tarde.

Navidad La Coria acoge esta tarde el recital 'Violonchelos a dúo', con Carlos A. Nicolás y Julia Van Leeuwen.

NAVALMORAL DE LA MATA

Concierto de la coral Los Amigos de la Música ofrecerán desde las 20.00 horas un concierto en la iglesia de San Andrés, dentro del programa de actividades navideñas.

CORIA

Belén viviente Se celebrará hoy a partir de las 18.00 horas en el Casco Histórico. Diez asociaciones se darán cita para conmemorar y representar el Nacimiento de Jesús.