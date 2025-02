La agenda de HOY en Extremadura

Martes, 31 de octubre 2023, 12:05 Comenta Compartir

BADAJOZ

Concierto de Pablo Castillo Quartet en la Rucab

20.30 BADAJOZ Residencia Universitaria de Fundación CB –Pablo Sorozábal, 1–

El trompetista gaditano Pablo Castillo ofrecerá hoy, a las 20.30 horas, un concierto en la Rucab. Pablo Castillo presenta su primer álbum como líder de su propia formación tras cinco años viviendo en Ámsterdam. El disco, titulado 'Introducing Pablo Castillo', cuenta con una selección de siete temas con arreglos originales de standards como 'Where or When' o 'The Night We Called It A Day' y melodías de bebop como 'Big Foot' o 'Vignette'.

'Don Juan Tenorio' en el López de Ayala No hay tradición más teatral que representar el 'Don Juan Tenorio' de José Zorrilla el Día de Todos los Santos. El López de Ayala –Plaza Minayo, s/n– sigue esa tradición y hoy, a las 21.00 horas, acogerá una adaptación de Miguel Murillo dirigida por Pedro A. Penco y protagonizada por Guillermo Serrano. Entradas: 12 euros.

Exposición 'Tome asiento' de Lausilla Hasta el 3 de noviembre, Laura Rastrollo 'Lausilla' expone su particular universo de pinturas de silla y sillones, objetos que se convierten en emociones, en Espacio CB Arte –Avenida Santa Marina, 25–. Se puede visitar de e lunes a viernes, de 17.30 a 21.00; y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

CÁCERES

La Filmoteca proyecta la película griega 'Langosta'

20.30 CÁCERES Filmoteca de Extremadura (Rincón de la Monja, 6)

La sede de Cáceres de la Filmoteca de Extremadura proyecta hoy a las 20.30 horas la película griega de 2015 'Langosta', dirigida por Yorgos Lanthimos. Narra una historia de amor no convencional, ambientada en un mundo distópico, en el que según las reglas establecidas, los solteros son arrestados y enviados a un lugar donde tienen que encontrar pareja en un plazo de 45 días.

Arte textil en la Sala Brocense La Sala de Arte El Brocense de la Diputación acoge hasta el 25 de noviembre la exposición titulada 'Territorio (s) de lana', una muestra colectiva de arte textil compuesta por obras de doce artistas, seis españolas y seis portuguesas, comisariada por Cláudia Melo y Lala de Dios.

Cultura asiática en la Biblioteca Pública 'Luna de agua, sol naciente. Una mirada a Oriente', hasta el 31 de octubre en la Biblioteca Pública, es un espacio donde se muestran algunas de las expresiones artísticas y culturales más interesantes que nos llegan desde las tierras de China, Japón o India.

MÉRIDA

Concierto El Festival Flamenco Universal de Mérida sigue esta semana con tres conciertos. El jueves 2 a las nueve de la noche en el Palacio José Mercé, el viernes en el María Luisa Esperanza Fernández y el sábado en el María Luisa Antonio Canales.

Conferencia Esta tarde, a las siete y media en Santo Domingo la conferencia 'El adiós a la vida. Una mirada desde las tumbas etruscas y las estelas griegas'. Del director emérito del Museo Nacional de Arte Romano, José María Álvarez Martínez.

PLASENCIA

Cosas de casa La Sala Verdugo acoge la presentación de del libro 'Cosas de casa (Ecos en La Muy de Gil Vetón)', recopilación de artículos de Antonio Sánchez-Ocaña publicada por la Asociación Cultural Trazos del Salón. A las 20.00.

Fiesta de Halloween La concejalía de Juventud organiza en la plaza de abastos un evento pensado para jóvenes de 12 y 17 años, desde las 21.30 hasta la 01.00. Habrá dj's, la entrada será libre y habrá una barra sin alcohol.

DON BENITO

Museo Tres exposiciones pictóricas se encuentran en el Museo +Mad. De 11 a 14.00 y de 17 a 19.00 horas.

Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Casa de Cultura, de 9.00 a 13:45 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Museos El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca «Pilar Molinos» y el Museo de Mineralogía.

Exposición José María Alvárez expone 'Lugares' en la biblioteca Felipe Trigo. De lunes a viernes, de 8.15 a 20.00 horas. Sábados, de 9.30 a 13.00 horas.

ALMENDRALEJO

Semana de la Juventud Esta semana está previsto un viaje al Parque Warner que organiza la asociación Young Squad. El precio es de 15 euros, entrada más desplazamiento, y las plazas son limitadas.

Museo Devocional Arte sacro que se puede visitar todos los días bajo cita previa.

TRUJILLO

Fiesta El centro joven acogerá esta tarde, a partir de las 19.00 horas, actividades de halloween para el público infantil, de 6 a 12 años.

Exposición El museo dedicado a Jaime de Jaraíz está abierto de lunes a domingo, en la iglesia de Santiago.

NAVALMORAL DE LA MATA

Relatos La Fundación Concha cerrará el 30 de noviembre el plazo de presentación de originales al XXV Certamen de Relatos Breves de Navidad y Cuentos de Invierno.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Exposición en Villafranca 'Una historia de madera', nueva exposición temporal en el Muvi, del villafranqués Juan Vera. Podrá ser visitada hasta el 3 de diciembre.

Exposición en Llerena El Museo Histórico Ciudad de Llerena muestra 'Vanguardias artísticas y contemporaneidad en la colección Sánchez Gallego'. Hasta el 4 de diciembre.

PROVINCIA DE CÁCERES

Teatro en Villanueva de la VeraEl grupo Trakalá Teatro presenta la obra 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca. Del 1 al 5 de noviembre, a las 20.30 horas, en el Auditorio de Villanueva de la Vera.