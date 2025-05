Agenda para HOY en Extremadura

Martes, 3 de octubre 2023, 09:52 Comenta Compartir

BADAJOZ

Las 'Concordancias y marañas' de Manuel Vega

Hasta el 5 de octubre BADAJOZ Edificio VS22 –C/ Virgen de la Soledad, 22–

Manuel Vega expone en VS22 'Concordancias y marañas'. Manuel Vega ha obtenido una mención en el I Concurso de escultura de Badajoz con la obra 'Suplicante asimétrico'. En su haber se cuentan otras exposiciones, como 'Trazos espaciales', 'Naturalezas y verbos', 'Hormigarium', 'Pensamientos corpóreos' o 'Misceláneas'. De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Conferencia sobre Colón y la sífilis Con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Medicina, Agustín Muñoz Sanz dará mañana miércoles 4 de octubre, a las 19.30 horas, la conferencia 'La inverosímil sífilis de Cristóbal Colón. Voces y ecos culturales de una pandemia del Renacimiento'. Será en El Hospital-Centro Vivo –Plaza Minayo, 2–

Exposición sobre Tolkien Hasta el 29 de octubre, la Biblioteca Pública de Badajoz –Avda. del Guadiana, s/n– acoge una exposición sobre J. R. R. Tolkien para celebrar el primer aniversario de la delegación extremeña de la Sociedad Tolkien Española. De lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados y domingos, de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

CÁCERES

Concierto de The Dirty Denims en Boogaloo

20.00 CÁCERES Sala Boogaloo (Hernán Cortés, 10)

La sala Boogaloo acoge esta noche a partir de las 20.00 horas un concierto de la banda holandesa The Dirty Denims, que se encuentra de gira por España. The Dirty Denims hacen 'happy hardrock', es decir, 'hard rock' que te hace feliz. Combinado con rock 'n roll, power pop y un toque de punk rock suena como AC/DC, KISS, Joan Jett, Ramones y The Donnas. Un espectáculo enérgico de una banda que irradia diversión.

Acuarelas del patrimonio cacereño El Palacio de la Isla de Cáceres acoge hasta el 13 de octubre la exposición titulada 'Acuarela y Patrimonio', un viaje por los principales rincones de la ciudad monumental realizado por el artista José Antonio Sánchez. Abre de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 y de 14.30 a 20.00 horas.

'Brujerías' de Pablo Palacios en Pintores 10 Hasta el 14 de octubre permanecerá en la sala Pintores 10 de la Diputación de Cáceres la exposición titulada 'Brujerías', basada en la ilustración de los cuentos del escritor ecuatoriano Pablo Palacios. De lunes a jueves de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.

MÉRIDA

Secindi Del 30 de septiembre al 7 de octubre se celebrará la sexta edición de la SECINDI (Semana de Cine Inclusivo y Diversidad) en el Centro Cultural Santo Domingo. Habrá proyecciones todas las tardes a la siete y media con coloquio con los protagonistas de las películas que se proyectan.

Biblioteca El jueves 5 empiezan las reuniones de los clubes de lectura de la Biblioteca Pública del Estado. Los encuentros entre lectores serán los jueves de seis a ocho en una sala de la Biblioteca.

PLASENCIA

Exposición In Semita Las Claras acoge una muestra de pintura abstracta a cargo de Juan Carlos Agular. Realismo y abstracción son las dos vías que configuran sus escenarios y los dos caminos actúa como una caja de resonancia y de ecos.

Exposición de la Salud a ermita del puente de Trujillo está cumpliendo el 300 aniversario de su construcción y lo está celebrando con una exposición documentos y piezas artísticas de estos tres siglos.

DON BENITO

Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Casa de Cultura, de 9:00 a 13:45 horas.

Arte Tres exposiciones pictóricas se encuentran en el Museo +Mad. De 11 a 14.00 y de 17 a 19.00 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Exposición José María Alvárez expone 'Lugares' en la biblioteca Felipe Trigo. De lunes a viernes, de 8.15 a 20.00 horas. Sábados, de 9.30 a 13.00 horas..

Museos El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca «Pilar Molinos» y el Museo de Mineralogía.

ALMENDRALEJO

Museo del Vino La muestra permanente consta de cinco salas donde el visitante se adentra en la historia de la regióncon el vino como hilo conductor.

Museo Devocional Arte sacro que se puede visitar todos los días bajo cita previa. Junto al santuario de la Piedad.

TRUJILLO

Festejos taurinos Las fiestas de Huertas de Ánimas contará hoy con capea, a las 12.30 horas, para mujeres y jóvenes y a las 17.30 horas, para adultos.

Formación El centro iNovo acogerá, hoy, a las 20.15 horas, una charla informativa sobre la facturación electrónica.

NAVALMORAL DE LA MATA

Charla sobre energía nuclear Alfredo García, con miles de seguidores en las redes sociales como Operador Nuclear, ofrecerá el martes 10 una charla en el teatro.

CORIA

Museo de la Cárcel Real Tres espacios: arqueológico, en la planta baja; el etnográfico y, finalmente, como elemento integrador, la propia cárcel de finales del siglo XVII.