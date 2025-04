Agenda para HOY en Extremadura

R. H. Jueves, 8 de junio 2023, 08:11 Comenta Compartir

BADAJOZ

La Sala de Ámbito Cultural galopa al son del flamenco. Ámbito Cultural, sito en la sexta planta de El Corte Inglés de la plaza Conquistadores, ofrece esta tarde un espectáculo de flamenco inspirado en el mundo del caballo a cargo de la Academia de Baile Puro Flamenco que dirige Sandra González Montero. Bajo el título de 'Galopando al son', alumnas de esta academia, de diferentes edades, bailarán al compás de los diferentes palos del flamenco. Hay dos sesiones, a las 18.30 y las 19.00 horas.

Comienza la Feria del Caballo y el Toro. La XIV Feria del Caballo y del Toro 'Ecuextre' se celebra hasta el 11 de junio en la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba) con una exposición dedicada al maestro Roca Rey, que reúne tanto trajes como objetos personales, cabezas de toros, fotos o trofeos, e incluye como novedad un Bolsín Taurino, coincidiendo con el 25º aniversario de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación.

Cata rosa por Los Palomos. A las 21.00 horas, el bar El Silencio, sito en la calle Moreno Zancudo, acoge, con motivo de la fiesta de Los Palomos, una cata rosa de espumosos, vino y espirituosos. Esta cita, que guía el sumiller Carlos Vivas, tiene un coste de 29 euros y necesita inscripción a través de WhatsApp al: 722 22 15 65

CÁCERES

La Filmoteca proyecta la película 'All that jazz'. La Filmoteca de Extremadura de Cáceres proyecta hoy a las 20.30 horas, dentro de la programación paralela del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, la película de 1979 'All that jazz'. Joe Gideones un implacable coreógrafo en este musical poco convencional que retrata la dureza, el esplendor y la decadencia de las gentes del mundo del espectáculo, a quienes el triunfo les niega a veces la posibilidad de otros afectos.

'Caminos de hierro' en la estación de tren. La exposición fotográfica itinerante 'Caminos de hierro' se puede visitar hasta el próximo 3 de julio en la estación de tren. La muestra está formada por 59 fotografías originales y 112 en formato digital.

Cáceres Abierto, arte contemporáneo en la calle. Hasta el 18 de junio permanecen instaladas en la varios espacios públicos de la ciudad las obras de 'Cáceres Abierto', un programa de arte y cultura contemporánea que integra intervenciones en el espacio público, exposiciones, debates y talleres que buscan una reflexión sobre el mundo en que vivimos a través del arte.

MÉRIDA

Ad Libitum. Para celebrar su vigésimo aniversario, el coro Ad Libitum interpretará obras del folklore extremeño, música española y zarzuela. El 9 de junio a las ocho de la tarde en el Convento de Santa Clara (sede del Consorcio). Prepara Ad Libitum también un concierto en Londres para el 24 de junio.

Cucko in love. El actor y clown de Mérida, Francis J. Quirós, presenta en el Centro Cultural de Nueva Ciudad el sábado 10 de junio a las nueve su nuevo espectáculo.

PLASENCIA

Mocedades. El Teatro Alkázar acoge este viernes, a las 20.30 horas, un concierto de Mocedades. Cincuenta años después de su éxito en Eurovisión con la mítica canción 'Eres tú', el grupo inicia nueva gira.

Museo al aire libre. Está ubicado en la zonal del Berrocal e integrado por una quincena de esculturas abstractas de grandes dimensiones, elaboradas en hierro, piedra y pizarra, que son obra del artista local Antonio Blázquez.

DON BENITO

Harry Potter. Escape Room 'El misterio de la varita perdida, inspirado en el universo de Harry Potter. Tierno Galván, 19.30, 20.15 y 21.00 horas.

Música. Concierto de primavera del coro Fuente de los Barros. Cada de Cultura, 20.30 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Exposición. 'Picasso' de alumnos de Creativa. Espacio Rufino Mendoza. De lunes a viernes, de 10 a 14.00 horas y de 18 a 21.00 horas. Sábados, de 10 a 13.30 horas.

Magia. XIV Festival de Extremagia con 'La magia de Luigi Ludus'. Parque de la Constitución, 20.00 horas. Evento gratuito para público familiar.

ALMENDRALEJO

Homenaje. El arzobispo Celso Morga preside mañana una eucaristía en la iglesia de San Antonio y después inaugurará la calle dedicada a su nombre.

Libro. Esta noche se presenta el libro 'Eileen', de Mario Jaén Ortiz. Será en un acto en el Palacio de Monsalud a las 21.00 horas.

TRUJILLO

Muestra. El Palacio de los Barrantes Cervantes acoge hoy, a las 20.00 horas, la inauguración de la exposición D'arte: con otra mirada'.

Recital. Alumnos del Conservatorio de Cáceres ofrecerán mañana un concierto en el Barrantes Cervantes.

NAVALMORAL DE LA MATA

Feria del Libro. El polifacético artista cacereño Fermín Solís, ganador de un premio Goya, presentará desde las 19.30 horas su última novela, 'Elia', en la Feria del Libro.

CORIA

XXXVIII Cross Urbano. Se celebra mañana. Las inscripciones están abiertas hasta las 14.00 horas de hoy, o el mismo día de la prueba, hasta media hora antes.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Octava del Corpus en Peñalsordo. La localidad celebrará la Batalla de los Caballitos el domingo 11 de junio dentro de la programación de la fiesta de la Octava del Corpus. Es un acontecimiento extraordinario que se celebra cada ciertos años y tendrá lugar este 2023.

Flamenco en La Garrovilla. Este viernes en la Casa de la Cultura, a partir de las 21.00 horas, con Miguel Vargas, Juan Vargas y Dani Castro.

PROVINCIA DE CÁCERES

Exposición en Casar de Cáceres. 'Interpretando a Murillo', de Antonio Jesús Pérez Toranzo, podrá visitarse en la Casa de Cultura hasta el próximo 15 de junio.