Agenda para HOY en Extremadura

Martes, 30 de mayo 2023

BADAJOZ

Antonio Soriano habla sobre la emoción de la fotografía. Dentro del ciclo de arte y artistas esta tarde, desde las 20.00 horas, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, sita en la calle San Juan nº6, acoge una charla de Antonio Soriano Llamazares. Bajo el título 'Emoción y lenguaje fotográfico', la ponencia, presentada por Zacarías Calzado Almodóvar, puede verse de forma presencial, en la sede de la entidad, vía 'online' o en diferido en Youtube.

Adelardo Covarsí en su tiempo. El Museo Provincial de Bellas Artes (MUBA) acoge, hasta el 4 de junio, una muestra en la que se acerca a Adelardo Covarsí (1885-1951) a través de las publicaciones de su época. La exposición puede visitarse de martes a domingo, tanto en horario de mañana, de 10.00 a 14.00, como de tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Visita a los jardines de la Galera. De lunes a viernes, en horario tanto de mañana, de 9.00 a 14.00, como de tarde, de 16.00 a 21.00 (con media hora de descanso a las 10.00 y a las 18.00), pueden visitarse los jardines de la Galera. Se encuentran colindando con la muralla de la alcazaba árabe, junto a la torre de Espantaperros, por lo que es un nexo de unión entre las dos zonas amuralladas.

CÁCERES

La Filmoteca proyecta 'As bestas', de Sorogoyen. La sede cacereña de la Filmoteca de Extremadura proyecta hoy a las 20.30 horas la película 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen, ganadora de nueve premios Goya, entre ellos a la mejor película. Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían.

Artistas interpretan la Plaza Mayor. Hasta el 31 de mayo puede visitarse en el Edificio Pintores la exposición colectiva 'La plaza de nuestra vida', realizada por reconocidos artistas plásticos de la ciudad, en la que gran parte de los beneficios serán para ayudar a las personas más desfavorecidas del Banco de Alimentos de Cáceres.

Arte abstracto de Agustín Decórdoba. Hasta el 31 de mayo permanece en el Palacio de la Isla de Cáceres la exposición de la serie 'Abstrak' de Agustín Decórdoba', un pintor que a lo largo su carrera ha cultivado todas las técnicas y estilos. Se puede visitar de 9.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

MÉRIDA

Los mitos de la rumba. En la plaza de toros de Mérida se ha programado un concierto de grupos de rumba para el sábado 10 de junio. El Chunguito, Bordón 4, Sombra y Luz, Junco y Los Calis.

Emerita Lvdica. El jueves por la tarde empiezan las recreaciones romanas por la ciudad para recordar la fundación de la colonia. Emerita Lvdica ha programado más de 120 actividades hasta el domingo por la tarde. El epicentro se situará en el Templo de Diana.

PLASENCIA

Etnográfico. Hasta el próximo junio, el Museo Etnográfico Textil 'Pérez Enciso' acoge una muestra de calzado popular, integrada por una treintena de piezas que forman parte de los fondos del museo y que se muestran por primera vez en este complejo de la Diputación Provincial de Cáceres.

Museo al aire libre. Está ubicado en la zona del Berrocal e integrado por una quincena de esculturas abstractas de grandes dimensiones que son obra del artista local Antonio Blázquez.

DON BENITO

Música. Tardes musicales en el museo, Coros y Guitarras del Conservatorio. Museo etnográfico, 18.30 horas.

Fotografía. Exposición de Diego Sánchez Cordero con imágenes de Don Benito. Casa de Cultura, de 9.00 a 13.45 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Exposición. 'España desde el camino' de Manuel Calderón. Espacio Rufino Mendoza. De lunes a viernes, de 10 a 14.00 horas y de 18 a 21.00 horas. Sábados, de 10 a 13.30 horas.

Infantil. Cuentacuentos y club de lectura infantil en la biblioteca Felipe Trigo. De lunes a jueves, en horario de 18 a 19.00 horas. Información: 924 84 60 10.

ALMENDRALEJO

Charla. Mañana miércoles hay una charla sobre Carolina Coronado, con Mª Jesús Fernández García y Carmen Fernández-Daza. A las 21 horas en el Palacio de Monsalud.

Museo Devocional. Este museo del santuario de la Piedad se puede visitar cualquier día con cita previa.

TRUJILLO

Arte. El Museo Jaime de Jaraíz, situado en la iglesia de Santiago, está abierto de lunes a domingo, en horario de mañana y de tarde.

Plazo. Las inscripciones para el cross popular Ciudad de Trujillo, que tendrá lugar el 18 de junio, están abiertas.

NAVALMORAL DE LA MATA

Feria del Libro. El teatro y la casa de cultura acogerán mañana, a las 11.30 h., las primeras citas de la 33 Feria del Libro, que serán montajes teatrales para estudiantes.

CORIA

XXXVIII Cross Urbano. Se celebra el 9 de junio. Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de junio a las 14.00 h., o el mismo día de la prueba, hasta media hora antes.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Charla sobre los mayas en Fuente del Maestre. Hoy a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura, la fontanesa Fernandi Suárez Blanco impartirá la conferencia 'Los mayas, maestros del tiempo'. Después habrá un debate.

Muestra en Olivenza. El Museo Etnográfico acoge 'La Nueva Luz, Memoria de un traslado', de José María Ballester, 50 instantáneas de la Aldeia da Luz, Portugal. Hasta el 25 de junio.

PROVINCIA DE CÁCERES

Exposición en Casar de Cáceres. 'Interpretando a Murillo', de Antonio Jesús Pérez Toranzo, podrá visitarse en la Casa de Cultura hasta el próximo 15 de junio.