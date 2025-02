Agenda para HOY en Extremadura

R. H. Jueves, 13 de abril 2023, 08:41 Comenta Compartir

BADAJOZ

La OEx recorre hoy 'Parajes nórdicos'. 20.00 horas, Palacio de Congresos 'Manuel Rojas' –Ronda del Pilar, s/n– .La Orquesta de Extremadura continúa hoy su programa de esta temporada con 'Parajes Nórdicos', un concierto con obras de tres compositores del norte de Europa, Svendsen, Grøndahl y Sibelius y con el trombonista Toni Lloret como solista. En Esta ocasión la OEx será dirigida por Miguel Romea. Las entradas cuestan 16 euros. Antes del concierto, a las 19.00 horas, una charla explicativa.

Presentación de 'Efecto Noria'. Hoy, a las 19.30 horas, en la librería Merienda de Letras –Plaza de Santa Marta, bajo 1B– Juan Manuel Morales (Badajoz, 1974) presenta su libro 'Efecto Noria'.

Eladio López Alegría, un personaje singular. La sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País en la calle San Juan 6, acoge hoy, a las 20.00 horas, la presentación de un nuevo volumen de la colección 'Personajes Singulares' titulado 'Eladio López Alegría. El Ayuntamiento republicano. Badajoz, 1931-1936' a cargo de su autor Joaquín María Fernández López-Alegría. También se puede seguir el acto en directo a través del canal de YouTube de la RSEEAP.

CÁCERES

Concierto de Primavera del Orfeón Cacereño. El Complejo Cultural San Francisco acoge hoy a las 19.30 horas el tradicional Concierto de Primavera del Orfeón Cacereño. La entrada cuesta cinco euros y un potito, que se entregarán a Red Madre dentro de la vocación benéfica que siempre tiene este evento. El Orfeón Cacereño cumple en este 2023 su 120 aniversario y ha programado una serie de actos conmemorativos para celebrarlo.

Alberto Illescas en la sala Belleartes. El artista Alberto Illescas expone su obra en la sala Belleartes de Cáceres durante todo el mes de abril. Con el título de 'Roto', la exposición gira en torno a la visión amable y bella de materiales en descomposición. Abre todos los días de 18.00 a 00.00 horas.

Imágenes de la Vía de la Plata. El Archivo Histórico Provincial, ubicado en el Palacio de Moctezuma, acoge hasta el 21 de abril la exposición 'Vía de la Plata: aires del sur', con 72 imágenes y un montaje audiovisual sobre esta histórica ruta. Está abierta de lunes a viernes de 8.15 a 14.45 horas.

MÉRIDA

MUM. Las jornadas músicales de Mérida se han organizo esta edición los días 13, 14 y 15 de abril. Abrá exhibiciones musicales breves de grupos de todos los géneros para conseguir contrataciones con promotores y productores en el Templo de Diana y el Pórtico del Foro.

Game4Play. El Economato aumenta sus puestos gratis para jugar a los videojuegos los días 29 de abril y 6 de mayo. Habrá esos días competiciones, encuentros y exhibiciones de jugadores expertos.

PLASENCIA

Teatro Alkázar. El grupo de teatro 'Curtain up!', formado por alumnos de la EOI 'Talavera de la Reina', presentan la adaptación del clásico Beauty and the Beast este jueves, a las 19 horas. La obra, representada en inglés, es apta para todos los públicos y la entrada es libre y gratuita.

Sala Verdugo. Acoge a las 20.30 horas de este jueves una nueva proyección de la Filmoteca de Extremadura. Se trata de la película 'Todo a la vez en todas partes'. La entrada cuesta un euro.

DON BENITO

Museo. Tres exposiciones pictóricas se encuentran en el nuevo Museo de Bellas Artes +Mad. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Literatura. Presentación del libro 'La mala uva', de María Sánchez Mena. Museo etnográfico, 20.00 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Fotografía. Exposición 'Estampas de Villanueva de la Serena', de la asociación Fotobjetivo. Mercado de abastos, del 4 al 30 de abril. De 8 a 15.00 horas.

Literatura. Presentación de las novelas ganadoras del 42 premio de novela Felipe Trigo con sus autores. Centro Social Joaquina Ruiz maestra, 20.30 horas.

ALMENDRALEJO

Cine Club. Hoy, a las 20.30 horas, se proyecta en el teatro la película portuguesa 'O ano da morte' de Ricardo Reis. La entrada es libre.

Musical. El teatro Carolina Coronado acoge el sábado, lunes y martes el musical 'Entre lianas', el colegio Ortega y Gasset, a las 19.30 horas.

TRUJILLO

Muestra. La exposición de la Asociación Cultural Trujillo Pinta está en los bajos del palacio de la Conquista hasta el 22 de abril.

Arte. El palacio de los Barrantes Cervantes acoge la muestra colectiva iberoamericana 'Otras formas'.

NAVALMORAL DE LA MATA

Feria. A las 17.30 h. se inaugurará mañana la I Feria de Naturaleza, Ocio y Tiempo Libre que se celebrará hasta el domingo en Navalmoral y varias poblaciones de la zona.

CORIA

Presentación de novela. Hoy jueves en la Biblioteca a partir de las 19.00 horas se presentará la novela de Emilia Crego 'El tiempo que dura una rosa', de editorial Círculo Rojo.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Presentación de novela. La Biblioteca de Castuera recibirá hoy a las 20.30 horas a Juan Gallardo Ruiz, que presentará su novela 'El concejal o la imprudencia del destino'.

Feria del Espárrago de Burguillos del Cerro. Desde mañana hasta el domingo, con exposición, salidas al campo, rutas guiadas por la naturaleza y patrimonio, música en directo y gastronomía.

PROVINCIA DE CÁCERES

Teatro en Jarandilla. Los sevillanos de La Macana Teatro con la comedia '13 y martes' abren mañana el XXXI Certamen de teatro amateur Villa de Jarandilla, que finalizará el día 30. Será a las 21.30 h. en la Casa de la Cultura.