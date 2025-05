Agenda para HOY en Extremadura

Redacción Miércoles, 22 de marzo 2023, 08:53 Comenta Compartir

BADAJOZ.

La banda de música da un concierto para los mayores. Bajo la batuta de Vicente Soler, la Banda Municipal de Música de Badajoz ofrece esta tarde, desde las 19.30 horas en el Teatro López de Ayala, ubicado en la plaza de Minayo, un concierto para los mayores. El programa se divide en dos partes, una en la que se escucharán piezas como 'Flores de España' o 'Granada', y una segunda con temas como 'Tributo to Harry James' o 'My way'. Las entradas se pueden recoger en taquilla.

El Meiac enseña a mirar el cielo En la losa de la tumba del Maese Rodrigo Fernández de Santaella se puede leer la frase 'Aprended, mortales, a mirar las cosas del cielo'. Mariajosé Gallardo rescata esa frase como título para la exposición que continúa la trayectoria de los 'Post Local Project' y abre una nueva etapa en la serie. Puede visitarse en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo en horario de mañana, de 10.00 a 14.00, y tarde, de 17.30 a 20.00 horas.

Julia Berjano expone en la Sala de Ámbito Cultural. 'Twins in paradise', la primera exposición de dibujos de Julia Berjano Rodríguez se expone en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, sito en la sexta planta del centro comercial de la plaza Conquistadores.

CÁCERES

Libro sobre el acoso a las mujeres en la política. El Palacio de la Isla de Cáceres acoge hoy las 18.30 horas la presentación del libro 'Violencia y acoso contra las mujeres en el ámbito político como límite a los derechos de participación', de la profesora de Derecho Constitucional de la Univesidad de Extremadura Silvia Soriano Moreno. También intervendrán la profesora de la Universidad de Alicante Mar Esquembre como prologista de la obra, y Teresa Alzas, profesora de Sociología.

Mujeres del pasado vistas por Remigio Mestre. El Palacio de la Isla acoge hasta el 3 de abril la exposición 'La mujer extremeña en los años del silencio', del fotógrafo alcantarino Remigio Mestre Hurtado, que recoge una pequeña muestra de la colección del fotógrafo, propiedad de la Fundación Caja Extremadura

Imágenes de la Vía de la Plata. El Archivo Histórico Provincial, ubicado en el Palacio de Moctezuma, acoge hasta el 21 de abril la exposición 'Vía de la Plata: aires del sur', con 72 imágenes y un montaje audiovisual sobre esta histórica ruta. Está abierta de lunes a viernes de 8.15 a 14.45 horas.

MÉRIDA

Duende Josele. El Aula Literaria Jesús Delgado Valhondo de la Asociación de Escritores Extremeños organiza hoy un encuentro literario con el escritor José Manuel Díez, Duende Josele, en la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner (por la tarde, a la siete y media) y en el Centro Cultural Santo Domingo (centros educativos, por la mañana).

Concierto. La coral Augusta Emerita celebra mañana su 45 aniversario con un recital en la Concatedral a las ocho y media.

PLASENCIA

Noelia García. 'De mis pies a mis ruedas, cómo me cambió la vida' es el título del libro que Noelia García, que se quedó parapléjica a los 21 y logró la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, presentará este jueves, a las 18, en Las Claras.

Sala Verdugo. Acoge este jueves, a las 20.30 horas, una nueva proyección a cargo de la Filmoteca de Extremadura. Se trata de la película 'EO', de Jerzy Skolimowsk, nominada a mejor película internacional en los Oscar de 2022.

DON BENITO

Juegos. Curiosity Escape Room ofrece cuatro salas para resolver enigmas en grupo. Entradas desde 30 euros.

Fotografía. Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Casa de Cultura, de 9.00 a 13.45 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Infantil. Cuentacuentos y club de lectura infantil en la biblioteca Felipe Trigo. De lunes a jueves, en horario de 18 a 19.00 horas. Información: 924 84 60 10.

Literatura. Presentación del libro 'Morir dos veces', del escritor Alejandro Seral. Casa de Cultura, 20.00 horas. Organiza: Afad Extremadura. Entrada gratuita.

ALMENDRALEJO

Mesa redonda. Hoy hay una mesa sobre innovación empresarial en la mujer. Será en la Residencia y Vivero de empresas a las 19.30 horas.

Teatro. La Orquesta Barroca de Badajoz da un concierto con música basada en la novela Don Quijote, el sábado a las 20 horas.

TRUJILLO

Colaboración. Dirigentes de Asemtru y del centro de Trujillo de Aspace Cáceres firmarán esta mañana un convenio.

Conmemoración. Aquanex y el Consistorio harán catas de agua hoy, a las 10 horas, en la plaza Mayor, con motivo del Día Mundial del Agua.

NAVALMORAL DE LA MATA

Magia. La Inmaculada acoge hasta el viernes una nueva edición de Expomagia, un 'recorrido inolvidable por el secreto mundo de la magia'. Se abre de 18.00 h. a 19.30 horas.

CORIA

Ruta botánica de las orquídeas. Se llevará a cabo el sábado en la dehesa de Mínguez. Información e inscripciones en la Oficina de Turismo. Tfno. 927508000.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Exposición en San Vicente de Alcántara. La sala Godofredo Ortega Muñoz acoge hasta el 26 de marzo la exposición 'Mujeres leyendo'. Más de una veintena de artistas sanvicenteños son los autores.

II Ruta Senderista y BTT 'Sierra de Alor'. Las rutas serán de 14 kilómetros para el recorrido senderista y de 40 kilómetros para el recorrido en BTT. El sábado 25 de marzo.

PROVINCIA DE CÁCERES

A'Wolf Vostell. El arte que quema'. El 14 de octubre Wolf Vostell habría cumplido 90 años. El Museo Vostell, de Malpartida de Cáceres, conmemora la fecha con esta muestra, que puede visitarse hasta abril de 2023.