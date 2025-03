Agenda para HOY, 29 de agosto en Extremadura

BADAJOZ

Fotografía y arquitectura en el Museo 'Luis de Morales'

20.30 horas BADAJOZ Museo de la Ciudad 'Luis de Morales' – ... Plaza de Santa María, s/n

–

Hoy la Agrupación Fotográfica Extremeña inaugura una exposición colectiva. Hasta el 15 de septiembre se podrán ver obras de Ángel Mª Álvarez, Antonio Bravo, Carmen PIlar Álvarez, David Mayo, Enrique Maciá, Fernando Falero, Fran de la Cruz, Germán Lozano, Guillermo Gabardino, Isabel Casas, José Mª Ballester, Manuel Ponce, Manuel Ramos, María Bardají, Miguel Ángel Rodríguez, Paco Gámez, Rosa Díaz, Tomás Mª Rodríguez y Vicente Paredes.

Pedro Zapata en concierto Este viernes, 30 de agosto, a las 22.00 horas, la sala Chat Noir –calle Francisco Pizarro, 19A– cierra su ciclo de conciertos de verano con la actuación en directo de Pedro Zapata. Entrada: 6 euros. Reserva y venta en la sala y redes sociales.

Exposición de 'collages' 'Pachecho y Covarsí, Poesía en sí' La muestra del artista extremeño Pedro de las Heras se podrá ver en la Sala de Ámbito Cultura de El Corte Inglés –plaza Conquistadores s/n– hasta este sábado, 31 de agosto. Rinde homenaje a los poetas Manuel Pacheco y Antonio Cosme Covarsí. Todos los días de 10.00 a 22.00 horas. Entrada: gratis.

CÁCERES

Sigue el cine de verano en el Foro de los Balbos

22.30 CÁCERES Foro de los Balbos

El Foro de los Balbos de Cáceres está acogiendo esta semana un nuevo ciclo de cine de verano que ofrecerá hasta el próximo viernes cuatro títulos que pueden contemplarse de manera gratuita. La cita arrancó el martes por la noche con 'Reanimator'. Ayer fue el turno de 'Barbie', y hoy jueves podrá disfrutarse a partir de las 22.30 horas la película 'Rocky Balboa', mientras que 'Campeonex' clausura la cita mañana viernes.

Susan Hiller en el Helga de Alvear El Museo Helga de Alvear acoge hasta el 20 de octubre la primera gran exposición individual dedicada a Susan Hiller desde su fallecimiento en 2019. Titulada 'Dedicado a lo Desconocido', aborda los principales temas de interés de una de las artistas más singulares de su generación.

Isabel Flores, en la Sala el Brocense La Sala de Arte El Brocense, de la Diputación Provincial de Cáceres, acoge la exposición Decorar, instalar, decorar de la artista extremeña Isabel Flores. La obra toma como eje el ornamento, sus cualidades formales y sus significados. odrá visitarse hasta el 30 de agosto, de martes a sábado.

MÉRIDA

Museo Romano Domus Romana, vida doméstica en Augusta Emerita. El Museo Nacional de Arte Romano muestra desde el 26 de junio en la nave principal del recinto una exposición con piezas que explican cómo se vivía en las casas de la colonia.

María Peláe Concierto gratuito hoy en la Plaza de España, dentro de la programación de la Feria emeritense de 2024. A las 22 horas. la cantautora malagueña María Pelaé ofrece un concierto.

PLASENCIA

Al fresco El espacio de La Magdalena celebra la tercera jornada del encuentro de cultura y cine en el mundo rural. Acoge la grabación en directo del programa de radio 'Out of the Record' (20.15) y proyecta la película 'La princesa Mononoke' (21.30).

Travesía en piragua El parque del Cachón acoge una actividad deportiva solidaria a favor de la Asociación de Familias Numerosas del Norte de Extremadura. Se celebra de 17.00 a 19.00 y hay que donar material escolar para participar.

DON BENITO

Exposición 'Hipocampo', del artista extremeño Emilio Gañán. Museo de Bellas Artes Mad+. Entrada gratuita.

Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Casa de Cultura, de 9.00 a 13.45 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca 'Pilar Molinos' y el Museo de Mineralogía.

Literatura Presentación del libro '20 años entre dioses', de José Manuel Calderón y Quique Peinado. Acto dirigido por Piti Hurtado. Centro Charo Acero, 20.30 horas.

ALMENDRALEJO

Palacio de los Condes de Osilos Edificio del siglo XVII ubicado en la Plaza de España. Se caracteriza por su fachada blanca con detalles grises y un pórtico con arcos de medio punto. En la parte central de la fachada se dispone un escudo en cuya parte superior hay una escultura que representa la alegoría de la Justicia.

TRUJILLO

Investigación El Barrantes-Cervantes acoge la presentación del libro 'Puentes históricos de las Villuercas, los Ibores y la Jara Cacereña'. Será hoy a las 19 horas.

Fiestas Antoñito Molina actuará hoy, a las 22 horas, en el campo de fútbol.

NAVALMORAL DE LA MATA

Trofeo Rafael Medina. Moralo CP y CD Diocesano disputarán mañana el XXX Trofeo Rafael Medina. Será a partir de las 20.00 horas en la ciudad deportiva.

CORIA

Quedada motera y rockera La banda A Furia actuará en la plaza de San Pedro a las 22.30 horas el 30 de agosto y a las 23 el día 31 con motivo de la cita de los amantes de las motos

PROVINCIA DE BADAJOZ

Mägo de Oz en Monterrubio de la Serena La mítica banda española de folk metal actúa en el antiguo campo de fútbol este sábado, 31 de agosto, a las 23.00 horas. Entrada: 10 euros anticipada y 12 en taquilla.

TupacFest en Valverde de Buguillos El viernes se abrirá a las 22.30 con Pancho Varona, al que seguirán Chipi la Canalla y Javier Galiana y LaDy J. El sábado a las 22.30 actuará Victoria Galván y después Delorean y DJ AON. Entrada: gratis.

PROVINCIA DE CÁCERES

Muestra en Aldeacentenera 'Depurados' cuenta cómo el franquismo apartó por motivos políticos a funcionarios de la Diputación de Cáceres. En el Teatro Municipal hasta el día 30.