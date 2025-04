Agenda extremeña: del Womad al Salón del Jamón en Jerez y la Feria del Libro de Mérida

Womad es el protagonista del fin de semana en Extremadura, con conciertos en la parte antigua de Cáceres pero también con una propuesta que abarca talleres para adultos y niños, cine y mercado global. Pero hay planes más allá del Festival. La agenda de ocio de este fin de semana está repleta de otras propuestas para todos los gustos y todo tipo de públicos.

Jerez de los Caballeros acoge el Salón del Jamón Ibérico, un plan irresistible que seguro dejará un buen sabor de boca a todos los asistentes. En Badajoz la banda sonora la pondrá El Arrebato, que también visita Cáceres, aunque la capital pacense también programa actividades teatrales y celebrará la Exposición Internacional Canina. Mérida, por su parte, se llenará de literatura con la Feria del Libro.

Plasencia acoge el Festival Encorto y en municipios como Coria y Peraleda de la Mata organizan actos festivos en honor a sus patronas. En Valencia de Alcántara tendrá lugar la fiesta de la Cruz de Mayo, además de continuar con los actos enmarcados en la Semana de la Cultura y la Lengua Portuguesa en La Raya.

Repasemos las citas más destacadas para los próximos días. ¡No tienes excusa para quedarte en casa!

Badajoz Mucha música y teatro

Fin de semana musical y con teatro en Badajoz. Estos días el López de Ayala ofrece varios espectáculos.

El primero de ellos será este viernes a partir de las 21 horas, cuando se representará la obra de teatro 'Entre bobos anda el juego', de Francisco José Zorrilla. Bajo la dirección de Paco Carrillo, la propuesta es una versión de Fernando Ramos. En tono de comedia alocada y de figurón, es un canto a la libertad de la mujer y a su derecho a elegir la vida que ha de llevar.

Un día después, el sábado, al escenario se subirá El Arrebato. La actuación será a partir de las 21 horas. El Arrebato retoma su gira y promete sorprender una vez más a su público. Con la reedición de su disco, el artista presenta '+ ABRAZOS', con nuevas colaboraciones. El artista vuelve renovado y celebrando dos décadas de esfuerzos, arte, talento, enormes composiciones y triunfo.

El domingo, a las 19.30 horas, habrá un concierto de la Banda Municipal de Música de Badajoz. Se trata de un concierto en familia que será la primera gala musical de fin de curso de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz.

Será también un fin de semana muy perruno, ya que Ifeba acoge el domingo la Exposición Internacional Canina.

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acogerá este viernes, a las 19 horas, 'Mujer en primera persona', un recital poético en torno a la mujer que en esta primera edición rinde homenaje a la escritora extremeña Carolina Coronado.

Cáceres Womad y algunos planes más

En Cáceres, este fin de semana lo inunda prácticamente todo Womad con música, talleres, mercado global y ciclo de cine. El jueves actúan en la Plaza Mayor Shoul & Libra Loggia (20,00 horas), Darío González (20,45 horas), Ayom (21,45 horas) y Les Amazones D´Afrique (23,00 horas). Además, se proyecta 'Los nadie' en la Filmoteca.

El viernes habrá cinco conciertos en la Plaza Mayor: Rui Díaz & La banda imposible (18,45 horas), Los Niños de los Ojos Rojos (19,40 horas), Dobet Gnahoré (21,00 horas), Canzoniere Grecanico Salentino (23,00 horas) y Songhoy blues (01,00 horas). En la plaza de San Jorge actúan Tarta Relena (20,00 horas), Virginia Rodrigo (22,00 horas) y Taxi Kebab (00,00 horas). Además, habrá talleres y se proyecta 'Una orquesta armada' en la Filmoteca.

El sábado en la Plaza Mayor están previstos cinco conciertos: Pacombo Latino (18,45 horas), Cool Up & The Sherlock Horns (19,40 horas), J.P Bimeni & The Black Belts (21,00 horas), Baiuca (23,00 horas) y Ana Tijoux (01,00 horas). En San Jorge actuarán Morilie Taiwo-Dance Hall (20,00 horas), Lizraz (22,00 horas) y Theon Cross (00,00 horas). Además, cuentacuentos, pasacalles y talleres.

El domingo habrá talleres infantiles, una actuación de Pilar Boyero y un pasacalles de San Jorge a la plaza Mayor a cargo de la asociación Mudarte. Consulta aquí la programación completa de Womad 2022.

De manera paralela a la celebración del festival, tiene lugar el Corral Fusión 2022 en El Corral de las Cigüeñas. El jueves habrá concierto de Os Sabugueiros (20,30 horas); el viernes, de Alpargata (19,30 horas) y Sabor a calle (22,30 horas); el sábado, de El Sombrero del Abuelo (17,00 horas), Mitad Doble (20,00 horas) y Fitomanía (23,00 horas); y el domingo, de La Groovy Celtic Band (14,00 horas).

Más allá del Womad también hay algunos planes. La Biblioteca Pública acoge, el viernes a las 19,30 horas, la presentación del libro 'Los nombres de la nieve' del cacereño Dionisio López.

A las 21,00 horas en el Palacio de Congresos actúa El Arrebato, dentro de su gira '+Abrazos', con la que celebra sus 20 años de trayectoria musical.

El sábado, la Asociación de Filósofos Extremeños, AFEx, organiza la tercera sesión de las XVI Jornadas filosóficas Paradoxa. La Biblioteca acoge el evento, que comienza a las 9,30 horas con la charla 'Imágenes en acción' de José Luis Molinuevo. Habrá debate y puesta en común posterior. A las 11,30 horas estaba previsto un taller de ajedrez en la sala multiusos 'Vicente Paredes Guillén', con sesiones de iniciación y de perfeccionamiento dirigidos a mayores de seis años, pero se ha cancelado.

El domingo, el Palacio de Congresos acoge el espectáculo infantil 'La granja de Zenón' en dos sesiones: a las 16,30 horas y a las 19,30 horas.

Mérida y más provincia de Badajoz Libros, jamón y la música de 'Queen'

En la capital extremeña el plato fuerte en la agenda de ocio de este fin de semana será la literatura. Mérida se llena de letras con la Feria del Libro. Los lectores tienen hasta el domingo para pasarse por el Templo Diana y disfrutar de presentaciones, actividades culturales, talleres, cuentacuentos, charlas y actuaciones musicales para todos los públicos. Cada día tendrá lugar en el propio templo conciertos: Escuchando entre líneas, el viernes; Luis Pastor, el sábado; y la Asociación Nuestra Señora de La Antigua y Quijote Tango, el domingo.

De música también se llenará el Palacio de Congresos, que acogerá el sábado a las 21 horas un concierto de Magic Queen Alive. Se trata de un homenaje a Queen, un completo e intenso espectáculo de artistas que trasladan al escenario la magia y la fuerza de una de las bandas más icónicas y eclécticas del siglo XX. Magic Queen Alive lleva a escena un concierto completo de Queen en su momento más álgido. Recrean la estética y el repertorio del Magic 'Tour', pero además interpretan himnos de etapas anteriores de la banda y clásicos que Freddy Mercury no tuvo ocasión de cantar en directo.

Por otro lado, el sábado y el domingo se celebrará el II Tramo Cronometrado de Tierra Mérida Patrimonio de la Humanidad, incluido en el Campeonato de Extremadura de Rallies de Tierra. Se disputará sobre un tramo de 9.920 metros en las inmediaciones de la avenida Juan Pablo II.

El Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros vuelve este fin de semana con degustaciones, concursos y música. Todo el programa de esta cita gastronómica se desarrollará en el recinto ferial de la localidad pacense.

Habrá actividades para todos los gustos: cata de cervezas, concurso de cocina para niños (uno para los de entre 4 y 7 años, y otro para los que tienen entre 8 y 12), concurso de croquetas y torreznos para mayores, cata de jamones, el tradicional concurso de corte de jamón, degustación gratuita del manjar del cerdo ibérico y actuaciones musicales.

La plaza de Extremadura de Almendralejo tendrá este fin de semana animación musical con conciertos gratuitos y degustaciones de vino extremeño y de productos gastrómicos. Con estas actividades se retoma el Forum Enogastronómico, que contará con 14 carpas para degustar vinos y cavas, ibéricos, quesos, croquetas o aceitunas.

El circuito 'Pasión por el flamenco' 2022 de la Diputación de Badajoz recalará este sábado en Oliva de la Frontera. En la cita participarán en esta ocasión Pedro Cintas, 'El Chorero' y Joaquín Muñino.

La lectura también será la gran protagonista en Zafra. La localidad retoma su Feria del Libro, que se celebra hasta el domingo. Las actividades de la semana del Libro se cierran con el espectáculo teatral 'Chatungla', de la compañía de teatro Silfo, el sábado a las 20 horas.

Este sábado Hornachos acoge el circuito provincial de artes plásticas denominado 'PueblArte'. Se trata de un programa cultural de la Diputación Provincial de Badajoz que continuará en las próximas semanas por otras localidades de la provincia. La primera parada de esta edición se llevará a cabo en horario de 9.30 a 14 horas en tres espacios emblemáticos de la localidad como son la Plaza del Pilar de Palomas, la Plaza del Pilar de los Cuatro Caños y la Plaza de San Francisco, donde seis artístas plásticos harán demostración en vivo de su proceso de creación artística.

En Guareña están de Feria. Durante estos días el municipio organiza pasacalles, concursos, actuaciones musicales, espectáculos y citas gastronómicas.

La localidad de Peñalsordo acogerá este sábado el Día de Comarca de la Serena, que en su vigesimocuarta edición, tendrá como escenario el entorno privilegiado del embalse de La Serena y la Sierra del Palenque.

En el capítulo deportivo destaca Fregenal, que celebrará el Día de la Bicicleta este sábado. Además de las actividades habituales, el trialista Pablo Adame hará exhibiciones con su bicicleta de trial.

El toque solidario lo pone Cáritas Llerena, que ha diseñado una actividad deportiva que tiene el objetivo de recaudar fondos para Ucrania. Este evento, con el nombre de 'Pedaleando por Ucrania', se celebrará durante estos tres días en la Universidad Popular. La idea es lograr hacer 4.050 km, que es la distancia que separa Llerena de Kiev, en bicicletas estáticas.

Plasencia y más provincia de Cáceres Cortometrajes, romerías y la fiesta de la Cruz de Mayo

En Plasencia, la asociación 24 Fotogramas celebra un año más el Festival Nacional de Cortometrajes y el International Youth Film Festival 'Plasencia Encorto'. El certamen proyecta de martes a viernes los cortometrajes participantes en el teatro Alkázar, mientras el sábado a las 20,00 horas tiene lugar la gala de entrega de premios. Además, el sábado tiene lugar el concierto de Aba Taano 'Música para salvar vidas' en la iglesia de San Nicolás. El grupo, formado por cinco jóvenes ugandeses, actúa a partir de las ocho de la tarde.

En Coria, continúan los actos organizados en honor a la Virgen de Argeme. El viernes destaca el concierto de la banda de música de la Diputación de Cáceres a las 18,00 horas; el sábado, la Ronda de Acapulpa y Salve de las luces (00,00 horas) y el domingo, Eucaristía con la Coral Cauriense y procesión por el recorrido tracional. Además, el domingo tiene lugar la 38 Subida a la Ermita, que tiene la salida marcada a las 11,00 horas desde el barrio Camino de la Virgen. El lunes es el día grande, ya que es la romería: a las 7,00 hay rosario y misa del alba y a continuación, la patrona vuelve a su santuario. A las 12,00 horas, misa, procesión, besamanto y subida al camarín.

La pedanía Puebla de Argeme también celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Argeme. Habrá lidias de toros y vacas por las calles, actuaciones musicales de DJ Xarpi, las orquestas Syra y Nexia, JDM, DJ Ñako y DJ Zarrapos entre otras, charangas y espectáculos infantiles.

En Peraleda de la Mata también habrá romería. Churros con chocolate, procesión, ofrenda floral, misa campera en la Bomba en honor a la Virgen de la Campana centran la jornada del sábado, en la que no faltarán los castillos hinchables y la música.

En Valencia de Alcántara tiene lugar la fiesta de la Cruz de Mayo. El día 7 a media mañana tiene lugar un acto religioso en la plaza de la Constitución y durante toda la mañana, los visitantes hacen un recorrido para ver las cruces instaladas. Habrá casetas con muestras etnográficas, tapas típicas, tómbolas... Y por la tarde, bailes típicos y entrega de premios de los concursos de mayos y cruces realizados por el Ayuntamiento. Una verbena popular cierra la fiesta.

Continúa la Semana de la Cultura y la Lengua Portuguesa en La Raya, con actos en Marvao y Valencia de Alcántara. El viernes habrá una charla de Teresa Simão en el Castillo Fortaleza de la localidad cacereña a las 19,30 horas; el sábado, ruta del contrabando de café desde Os Galegos a las 9,00 horas; y el domingo, Abrazo solidario en la frontera, en el centro de innovación turística Tajo Internacional, con ruta, conferencia y presentación de un libro.

En Navalmoral de la Mata, el teatro del Mercado acoge a las 21,00 horas el musical 'Para hacer bien el amor hay que venir al sur' con las coreografías de Cuca Pon, la dirección musical de Ferrán González y un elenco formado por Patricia Arizmendi, Marta Arteta, Tamia Déniz, Javier Enguix, Mikel Hennet, Raquel Martín, Miriam Queba y Javier Toca.

