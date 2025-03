Agenda cultural: julio continúa con conciertos en vivo, festivales y veladas de teatro

luis gutiérez carrero Jueves, 14 de julio 2022, 19:57 Comenta Compartir

Fin de semana artístico para pacificar las noches veraniegas. La agenda de ocio durante estos días está repleta de citas musicales que agradará a la mayoría de los extremeños. En Cáceres se podrá disfrutar del Festival Béjar Blues donde se podrá escuchar artistas como Will y Marcos Coll. Una vez finalizan unos acontecimientos otros empiezan. Es el caso de las Fiestas de Santa Marina, que dispondrá de orquestas y diferentes actividades. Los amantes del teatro podrán disfrutar en Mérida de la actuación el Misántropo de Menandro interpretado por la actriz Beatriz Cavajal.

Durante este fin de semana, se podrá disfrutar del Festival Templario de Jerez de los Caballeros que acogerá como novedad este año y, nombrará por primera vez a sus caballeros y damas templarios. La agenda cultural de esta semana estará cargada de planes gastronómicos. La degustación de carne de toro en Moraleja; la Ruta al Pico Pitolero en Cabezabellosa; y el brindis por la ciencia en Puebla de la Calzada.

Los planes continúan este fin de semana con conciertos musicales. El concierto de Ana Alcaide en las fiestas de Pedrilla y los amantes del rock podrán disfrutar de la actuación del grupo Muérdago Folk en Torrecillas.

¡Repasemos las citas más esperadas de esta semana! Los planes continúan.

Badajoz Mucha historia

La ciudad finaliza este fin de semana con el Festival Templario de Jerez de los Caballeros. Esta fiesta aspira a convertirse en Interés Turístico Regional, los turistas podrán disfrutar de la historia más profunda de Badajoz. Este jueves comienza El Pecado, donde se muestra el Certamen Internacional de Cortometrajes. El próximo mes alcanza su vigésima primera edición.

Este sábado viene cargado de planes, tanto para los amantes del vino, la ciencia y la música como del senderismo que podrán optar por diferentes opciones. El Brindis por la Ciencia vendrá acompañado de música jazz por los instrumentalistas Paco Fernández, Rodrigo García, Pablo Romero entre otros. Este evento contará con la colaboración de Francisco Fernández de Vega. Los mejores mostos y vinos se podrán disfrutar durante todo el día del sábado a partir de las 21.00 horas.

Ese mismo día tendremos por la noche para los aficionados del senderismo, la ruta en la localidad de Alange con un recorrido de 8 km. El precio de esta actividad ronda los tres euros y podremos disfrutar de paisajes de ensueño en la provincia badajocense.

Durante todos estos días se podrá disfrutar del festival Folklórico Internacional de Extremadura. Este gran evento abre sus puertas a partir de las 22.00 horas. Los espectadores visualizarán un evento único compuesto por varios grupos extranjeros, españoles y sobre todo extremeños.

Cáceres y más Mucha música

Este jueves comienza el Festival Béjar Blues, donde los amantes del blues podrán disfrutar de grandes artistas como Will Jacobs Band Feat, la Banda de Late Motiv y, Red House Revival entre otros muchos. Tras ello, se realizarán diferentes actividades. La música recorrerá la plaza de la Corredera Hervás a partir de las 21.00 horas.

Al día siguiente las actividades continúan con las Fiestas de Santa Marina donde se escucharán diferentes orquestas, con actividades variadas. Tras ello, también se podrá disfrutar de la música en vivo con las actuaciones del grupo rockero Muérdago y de la voz de la madrileña Ana Alcaide, que sorprenderá a todo el público a partir de las 22.30 horas con entrada libre hasta llenar el aforo.

Durante el sábado el ritmo no para y Cáceres seguirá cargada de actividades para todos los públicos. Se podrá disfrutar de las actuaciones de los instrumentistas Antonio Luis Suárez y Rubén Simeó en la localidad de Alcántara. Las actividades no cesan y es que los apasionados de la carne de toro, podrán degustar diferentes tapas de carne por cada consumición a partir de las 12.00 horas en Moraleja. Los planes no cesan y durante la noche se podrá gozar del programa Noche del emprendimiento cargado de actividades y música. Un buen atardecer podrá ser disfrutado este sábado durante la ruta al Pico Pitolero en Cabezabellosa, donde gozaréis de una inolvidable puesta de sol en compañía.

El próximo domingo para los que no estén cansados del fin de semana podrán seguir disfrutando de las Fiestas de Santa Marina y donde los turistas conocerán en primera persona la historia de antaño.

Mérida Mucho teatro

Los amantes del teatro contemplarán durante este jueves la obra El Misántropo de Menandro, en la que se reivindica el derecho a ser huraño por naturaleza. La actuación está interpretada por los actores Beatriz Carvajal, Jesús Castejón, Ángel Ruíz, entre otros. Esta obra de 90 minutos comenzará a las 22.45 horas.

Los cines de verano han marcado la historia de muchas ciudades, en Mérida no puede faltar durante esta estación este clásico tan familiar. Se podrá disfrutar este viernes a partir de las 22.30 de la noche de la XVI edición del Ciclo de Cine de Verano al Aire Libre donde se proyectará la película 'Solo en casa'.

Los planes continúan, el próximo sábado se podrá disfrutar del XV Trofeo Internacional Emérita Augusta de Natación a partir de las 09.00 horas, en el que disfrutaréis de una velada diferente en el polideportivo Guadiana, también se podrá ver la obra Antígona en el teatro clásico dirigida por José C. García y Claúdia Nóvo a partir de las 20.00 horas.

Plasencia Sigue la música en vivo

La ciudad de Plasencia disfrutará este fin de semana de la orquesta Etno Portugal, esta instrumental está formada por el programa de Jóvenes Músicos Internacional, en colaboración de la asociación Pedexumbo. Este viernes se vivirá en la ciudad un concierto único de música folk y tradicional.

Este proyecto, es una nueva forma de compartir con los espectadores y enriquecerse de diferentes culturas. Esta experiencia inolvidable se podrá disfrutar a partir de las 22.00 horas con entrada gratuita hasta completar el aforo, ubicado en el parque de la Isla. Un emplazamiento de ensueño al aire libre, donde todos los miembros de la casa podrán disfrutar de este concierto en plena naturaleza.

