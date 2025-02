Agenda cultural para este jueves 8 de agosto en Extremadura

Grupo musical Let it be.

Redacción. Viernes, 9 de agosto 2024, 08:14 Comenta Compartir

BADAJOZ

Let it be homenajea a los Beatles en el López

22.00 horas BADAJOZ Terraza del López de Ayala –Plaza Minayo, s/n–

Let it ... be es un grupo pacense liderado por José Luis Arroyo que hoy ofrece en la terraza del López de Ayala 'Una antología Beatle', un espectáculo musical de sensaciones que surge desde una misma emoción, la que une a millones de humanos de todo el mundo que aprendieron a amar, a ser rebeldes, a buscar la luz, a desear la paz, y a navegar por sueños. Nada sería igual sin los Beatles. Entradas: 10 euros.

'Abraza la melodía' es el espectáculo que se puede contemplar hoy viernes, a las 22.00 horas, dentro del programa de 'Badajoz. La ciudad encendida'. Se celebrará en la Torre de Santa María, en la Alcazaba, y los artistas protagonistas serán el violonchelista Fernando Arce y la cantante Silvia Chávez. 'Verde' en Arte Jovén La Galería Arte Joven –San Isidro, 16– expone hasta el 5 de septiembre 'Verde' una exposición colectiva con esculturas , pinturas y fotografías con el color 'Verde' como leitmotiv. Se muestran obras de artistas como Adela Carranza, Carmen de Matos, Francisco Vaz Leal o Zacarías Calzado. Hoy viernes se puede visitar de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. CÁCERES Sonido Sudaka, música de Latinoamérica en el Corral 21.00 CÁCERES El Corral de las Cigüeñas –Cuesta de Aldana, 6– El Corral de las Cigüeñas de Cáceres acoge hoy a las 21.00 horas un concierto de la banda Sonido Sudaka, que hace un tributo al rock latinoamericano incluyendo en su repertorio versiones de grupos con gran trayectoria a nivel mundial, como Los Fabulosos Cadillacs, Manu Chao, La Maldita Vecindad, Ska-p o Café Tacvba, entre otros, con géneros como el reggae, el ska y el funk. Susan Hiller en el Helga de Alvear El Museo Helga de Alvear acoge hasta el 20 de octubre la primera gran exposición individual dedicada a Susan Hiller desde su fallecimiento en 2019. Titulada 'Dedicado a lo Desconocido', aborda los principales temas de interés de una de las artistas más singulares de su generación. Chagall y Chillida en el Palacio de la Isla El Palacio de la Isla acoge durante los meses de julio y agosto dos exposiciones: hasta el 27 de agosto 'El color de los sueños', pintura de Antonio Poblador en homenaje al pintor bielorruso Marc Chagall, y hasta el 25 de agosto una exposición colectiva homenaje a Chillida que recoge obras de 27 autores. MÉRIDA Museo Romano Domus Romana, vida doméstica en Augusta Emerita. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida muestra desde el 26 de junio en la nave principal del recinto una exposición con piezas que explican cómo se vivía en las casas de la colonia. Exposición Ars Fatum es una muestra de piezas de artesanía ideada por el estuido Terracota y el diseñador Samuel López-Lago. Hay venus, máscaras y bocetos de un colección muy vendida. Ahora se puede visitar en Santa Julia. PLASENCIA Exposición de pintura El placentino Mario Vecino Moreno, mediador e historiador en museos de Madrid, presenta la muestra 'Belleza imperecedera', una visión sobre los grandes maestros. En Las Claras. Exposición de bordados El Museo Etnográfico Pérez Enciso expone hasta el próximo mes de noviembre los trabajos bordados de Carmen López Pastor en una muestra titulada 'Puntada a puntada', que reúne obras a pequeña escala. DON BENITO Exposición 'Hipocampo', del artista extremeño Emilio Gañán. Museo de Bellas Artes Mad+. Entrada gratuita. Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Casa de Cultura, de 9:00 a 13:45 horas. VILLANUEVA DE LA SERENA Museo El Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca «Pilar Molinos» y el Museo de Mineralogía. Exposición 'Gotas caprichosas', muestra fotográfica del villanovense José María Flores Valadés. En el horario habitual del Mercado de Abastos. ALMENDRALEJO Festibarros La segunda gala tendrá lugar hoy desde las 22.00 horas en el parque de la Piedad. Se trata de la gala infantil en la que participarán un grupo de Murcia y la ACF 'Tierra de Barros'. Durante la mañana, desde las 11.00 horas, habrá talleres artesanales y exhibiciones en la Piedad. TRUJILLO Formación El taller 'fabrica tu FABbot' continuará hoy en el Circular FAB. Será de 10 a 12.30 horas. Uno de los objetivos es crear un robot. Actos religiosos Las novenas de La Villa y de Belén seguirán hoy, con motivo de sus fiestas patronales. NAVALMORAL DE LA MATA Música. El parque municipal acogerá el domingo, desde las 22.30 h., el 37º Festival de los Pueblos del Mundo, que organiza, un año más, el grupo de coros y danzas El Encinar. CORIA Showpping Night El programa de Agosto Turístico incluye hoy, de 20.00 a 01.00 horas, una noche de compras con descuentos, puestos en la calle, aperitivos y sorteos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión