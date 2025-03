Agenda cultural para HOY en Extremadura

Viernes, 10 de noviembre 2023, 08:41 Comenta Compartir

BADAJOZ

Theo Croker, la trompeta más 'cool' en el López

21.00 BADAJOZ Teatro López de Ayala –Plaza Minayo, s/n–

Continúa hoy el XXXVI Festival Internacional de Jazz de Badajoz con un concierto de Theo Croker a las 21.00 horas en el López de Ayala. Se puede sonar más 'cool' que Theo Croker, pero es francamente difícil. Este trompetista, compositor y vocalista nacido en Florida en 1985 lleva años haciendo auténticas virguerías con el soul, el r'n'b, el jazz, el hip hop o la electrónica como coartadas. Entradas: 15 euros.

Concierto de Julia Peña Dúo El programa del XXXVI Festival Internacional de Jazz también tiene espacio para los nuevos valores del jazz extremeño, Julia Peña Dúo da un concierto hoy, a las 17.00 horas, en El Espantaperros –Hernán Cortés, 14–. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Exposición 'Paisajes pensados' El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo–Calle Museo, s/n– expone hasta el 31 de marzo 'Paisajes pensados', un diálogo entre la obra del fotógrafo José Manuel Ballester y el pintor Godofredo Ortega Muñoz. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00; domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Lunes cerrado. Entrada gratuita.

CÁCERES

Una recreación del mítico concierto de Dire Straits

21.00 CÁCERES Palacio de Congresos

Han pasado 31 años del mítico concierto en Cáceres enmarcado en la última gira que Dire Straits ofreció entre 1991-1992 y que supuso su adiós. La banda tributo Brothers in Band presenta 'The Last Tour of Dire Straits', un espectacular show que hoy llega a las 21.00 horas al Palacio de Congresos de Cáceres, donde recrean e interpretan lo más destacado de esa última gira de la banda británica liderada por Mark Knopfler.

Arte textil en la Sala Brocense La Sala de Arte El Brocense de la Diputación acoge hasta el 25 de noviembre la exposición titulada 'Territorio (s) de lana', una muestra colectiva de arte textil compuesta por obras de doce artistas, seis españolas y seis portuguesas, comisariada por Cláudia Melo y Lala de Dios.

Muestra de mujeres artistas en el Helga El Museo Helga de Alvear ha ampliado hasta el 7 de enero la exposición temporal 'Escribir todos tus nombres', compuesta por obras de la colección realizadas por mujeres. De martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 21, y domingos de 10 a 14.30.

MÉRIDA

Cortos El sábado 11 de noviembre, a las 19:00 horas, se celebrará la gala final de la VI edición del Festival Claqueta Emérita, un evento audiovisual organizado por la Asociación EsMérARTE para promover el visionado de cortometrajes amateurs realizados por jóvenes cineastas.

Museo El Museo Nacional de Arte Romano organiza el sábado una recreación sobre Livia. Habrá dos pases. A mediodía y a la una. Es para todas las edades. Participa en la recreación la asociación Ara Concordiae.

PLASENCIA

Presentación literaria Las Claras acogerá, a las 19.00, la presentación del libro 'La Lechera de Burdeos', obra del cauriense José María Martín Martín. La novela evoca una de las últimas obras que pintó Goya en su exilio voluntario de Burdeos.

Concierto de Abrakabalkan El Alkázar acoge la actuación de un grupo palentino que lleva a cabo una música influida por las zonas del Mediterráneo y otras tendencias como la música de Europa del Este, raíces latinas y del norte de África. A las 20.30.

DON BENITO

Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con decenas de imágenes históricas de Don Benito. Casa de Cultura, de 9.00 a 13.45 horas.

Museo Tres exposiciones pictóricas se encuentran en el Museo +Mad. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Música Concierto 'Generación Talento', de la Orquesta de Extremadura. Palacio de Congresos. Charla previa, 19.00 horas; Concierto, 20.00 horas. Entradas: 9 euros.

Teatro Inauguración del encuentro Fatex 2023. Casa de Cultura, 19.00 horas. Representación de '¡Oh, Mamma mía, un crucero!'. Teatro Las Vegas, 20.30 horas.

ALMENDRALEJO

Representación La compañía Oppidum representa esta tarde en el Teatro Carolina Coronado la obra 'Vendados', de Arturo Santos, y que cuenta con Fermín Núñez en la dirección. La obra comienza a las 20.30 horas y las entradas tienen un coste que oscila entre los seis euros, en venta anticipada, y los ocho, en taquilla.

TRUJILLO

Proyecciones El Teatro Gabriel y Galán acoge hoy un ciclo de cortometrajes del festival Fancine Gay Queer. Es a partir de las 20.30 horas

Entradas A la venta las entradas de la obra 'Meninas, soy una puta obra de Velázquez', que será el 18 de noviembre.

NAVALMORAL DE LA MATA

Teatro en la sala TaKtá. La compañía madrileña Los sueños de Fausto presentará hoy y mañana, en el espacio cinético TaKtá, a las 20.30 horas, 'Flores de España'.

CORIA

Museo de arte sacro Colección de arte sacro de los siglos XIV al XIX custodiada en la catedral de Santa María de la Asunción. Horario: de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.