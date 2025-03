Agenda para HOY en Extremadura

REDACCIÓN Miércoles, 25 de enero 2023, 08:17 Comenta Compartir

BADAJOZ

Hoy en la Filmoteca, 'Queso de cabra y té con sal' . 18.00, 20.15 y 22.30 horas en el Centro Joven (Paseo Fluvial, 7). La sede pacense de la Filmoteca de Extremadura, el Centro Joven del Paseo Fluvial, proyecta hoy miércoles 25 de enero tres pases –18.00, 20.15 y 22.30 horas– de 'Queso de cabra y té con sal', una película mongola de 2020 dirigida por Byambasuren Davaa. En la estepa, Amra, de 11 años, vive una vida nómada tradicional que se ve amenazada por la invasión de empresas mineras internacionales, que excavan en busca de oro.

Conferencia de Pedro García Aguado Esta tarde, a las 19.00 horas, el exjugador de waterpolo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, presentador de televisión, escritor y conferenciante, Pedro García Aguado, ofrecerá la conferencia 'Un viaje de aprendizaje' en la Residencia Universitaria de Fundación CB –Pablo Sorozábal, 1–

Exposición 'Mis pasos hacia ti' Soledad Aza expone 'Mis pasos hacia ti'. Una muestra que se podrá visitar hasta el 28 de enero en la Sala Vaquero Poblador del Palacio Provincial –Calle Obispo San Juan Ribera, 6–. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; sábados, de 09.00 a 14.00 horas.

CÁCERES

Los portugueses The Bateleurs, en Boogaloo. 21.00 horas en Boogaloo Café Concierto (avenida Hernán Cortés, 10). La banda portuguesa The Bateleurs hace parada esta noche a las 21.00 horas en el Boogaloo Café Concierto de Cáceres dentro de la gira que están llevando a cabo por varias ciudades españolas. Unidos por el blues y el rock'n' roll, presentan el disco 'The Sun In The Tenth House'. Una banda que recuerda a aquellas de los años sesenta y setenta, con Led Zeppelin, Deep Purple o Janis Joplin entre sus referencias.

Jaime López Molina reinterpreta a Goya La sala Brocense de la Diputación acoge hasta el 11 de febrero la exposición 'Caprichos y desastres', en la que el artista Jaime López Molina reinterpreta los grabados de Goya. Abierta de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Imágenes de la Vía de la Plata en el Archivo Provincial La exposición 'Vía de la Plata: aires del sur' exhibe en el Archivo Provincial de Cáceres hasta el próximo 20 de abril un recorrido de más de 70 fotografías, además de un montaje audiovisual, por esta vía. Abierto de lunes a viernes de 8.15 a 14.45 horas.

MÉRIDA

Concierto El viernes 27. A las nueve en el Nueva Ciudad se presenta en Mérida Sweet Dreams. Se trata del grupo de la cantante Selene Cidoncha. Entrada libre. Cidoncha se dio a conocer por los temas que ha publicado en las redes sociales.

Cine La sede de la Filmoteca en la sala de Santo Domingo proyecta el jueves 26 a las ocho y media la película 'Mi mejor amigo', un largometraje turco sobre dos niños kurdos que se ha llevado varios premios en festivales internacionales de cine.

PLASENCIA

Las Claras En el centro cultural se puede ver una doble exposición estos días. Por un lado, la que protagoniza la artista Juana Muñoz, formada en técnicas de grabado y acuarela, y por otra la de la asociación Plasencia Foto, centrada en imágenes de la ciudad.

Etnográfico Acoge hasta el 31 de enero una exposición de soles del Casar con los que transforma sus ventanas en rosetones catedralicios. Los trabajos son obra de Rosario Serrano.

DON BENITO

Juegos Curiosity Escape Room ofrece cuatro salas para resolver enigmas en grupo. Entradas desde 30 euros.

Fotografía Exposición de Diego Sánchez Cordero con imágenes históricas. Casa de Cultura, de 9.00 a 13.45 horas.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Exposición 'Felicitaciones Japonesas. Surimono: poesía e imagen'. Hasta el 31 de enero, en la biblioteca Felipe Trigo. Exposición itinerante de 80 surimonos de Año Nuevo.

Exposición 'Recrear', de Javier Barrena. Espacio Cultural Rufino Mendoza. De lunes a viernes, de 10 a 14.00 horas y de 18 a 21.00 horas. Sábados, de 10 a 13.30 horas.

ALMENDRALEJO

Cine club Mañana se proyecta en el teatro 'Tori y Lokita' en francés. Es belga y ganó un premio en el Festival de Cannes. Es a las 19.45 h.

Charla Ya se pueden reservar las plazas para el taller sobre prevención del acoso escolar en el Palacio del Vino el día 11 de febrero con Rafa Budo.

TRUJILLO

Propuestas Adicomt hará un taller participativo hoy sobre transformación ecológica y digital. Será a las 17 horas en los bajos del ayuntamiento.

Textos Abierto el plazo para participar en el certamen de microrrelatos convocado por la Concejalía de Cultura.

NAVALMORAL DE LA MATA

Feafes celebra asamblea Feafes Salud Mental celebra hoy asamblea en el Espacio de Creación Joven, a las 18.30 en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda.

CORIA

Concurso de carteles de San Juan El plazo para presentar carteles para San Juan 2023 terminará el día 10 de marzo a las 14.00 horas. El ganador se llevará 1.200 euros.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Exposición en Valle de La Serena La exposición colectiva 'Mujeres' se encuentra en Valle de La Serena, donde estará hasta el viernes 27 de enero. 21 obras de diversos formatos y técnicas.

Exposición en Olivenza Hasta el 19 de febrero el Museo Etnográfico acoge la exposición 'Generaciones', de la fotógrafa oliventina Oihane Ayo Batanete. 38 fotografías en blanco y negro.

PROVINCIA DE CÁCERES

'Wolf Vostell. El arte que quema' El 14 de octubre Wolf Vostell habría cumplido 90 años. El Museo Vostell de Malpartida de Cáceres ha querido conmemorar esta fecha con esta muestra, que puede visitarse hasta abril de 2023.