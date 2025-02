Comenta Compartir

La segunda temporada de 'The White Lotus' (en HBO) es mucho más simplona que la primera. En la anterior, detrás de la aparente superficialidad se ... escondía una ácida crítica a las parejas perfectas, a la masculinidad intachable, a la conciencia de clase. Había en aquellos episodios un montón de problemas del primer mundo bien traídos y bien retratados con sorna. Pero no ocurre lo mismo en la segunda tanda, que se dedica a plantear una serie de entuertos que no dan mucho de sí, de malos entendidos que se repiten y de conflictos que no van a ninguna parte.

¿Alguien me explica qué les pasa a ese par de parejas? ¿Qué pretenden contar con el viaje del abuelo, el hijo y el nieto? ¿Por qué es tan pueril el despertar sexual de la gerente del hotel? Estos nuevos ricos son más básicos y, por lo tanto, menos interesantes. Lo que sí merece la pena es deleitarse con los paisajes de Sicilia. Con las vistas, con las calles, con el color de su cielo. Solo por eso ya volvería a ver unos cuantos capítulos. Lo que no tengo tan claro es si a los sicilianos les habrá entusiasmado su representación: prostitutas estafadoras y una panda de asesinos. Depende de cómo se mire. Lo de que segundas temporadas nunca son buenas no se puede decir desde que vimos 'Fargo', que también era antológica y supo trasladar su espíritu de unos episodios a otros. La franquicia de HBO tiene asegurada su continuidad porque ha recibido muchas alabanzas y un buen seguimiento semana tras semana. El interés por conocer la identidad del muerto ayudaba. Tendrá oportunidad de mejorar en próximas entregas y algunos estaremos allí para comprobar cómo recupera el tono. Un traspié lo tiene cualquiera, unos son letales y otros no.

