Volver a empezar

Se fueron las navidades y todo vuelve a la rutina de siempre, también en las televisiones: En La Sexta volvió Ferreras y volvió 'El intermedio', ... dejando de lado tanta repetición que ya casi nos las sabíamos de memoria. Aunque en esto de las repeticiones, ninguna como 'Equipo de investigación'. No hay como que La Sexta tenga un hueco que no saben como llenar, o alguna mañana de los fines de semana, y ya tenemos 'Equipo de investigación' al canto, y no un programa sino dos, tres, o más, Gloria Serra en sesión continua. En cuanto a novedades de series, hay expectación en ver que da de sí 'Cristo y Rey' (Atres Player Premium) y si contará todo de todos. Y para las tardes 'El cazador' (TVE 1), sin olvidar el regreso 'in extremis' de las entrevistas de 'Las tres puertas', ahora en La 2.

Este domingo vuelve 'Salvados', ese programa intermitente cuyas temporadas no van más allá de cinco y que alterna temporadas con 'Lo de Évole'. Si echaban de menos a Jordi, le pudieron ver la noche de Fin de Año en los 'Cachitos' de La 2, cantando con su grupo. ¡Qué ocasión se perdió La Sexta para ofrecer el debut como cantante de Jordi Évole'! Volviendo a 'El intermedio', este 2023, además de proseguir con sus geniales personajes de Aznarito y Felipón, ha debutado otro presidente, el actual, llamado 'presidente bizcochito' con un Pedro Sánchez permanentemente mirándose al espejo, admirando su belleza, como Dorian Grey. Y siguen las páginas 'salmonete', donde lo divertido no están en las noticias económicas que cuentan Sandra Sabatés y Wyoming, sino en los rótulos que, como cotizaciones bursátiles, corren por debajo de ellos. Desde luego, los guionistas de 'El intermedio' son los más divertidos, con diferencia, de las teles de hoy.

