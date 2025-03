Se vende piso en 'Succession'

Los tres hermanos Roy, protagonistas de la serie 'Succession', confabulan unos contra otros en un enorme ático de Manhattan, durante una fiesta. En la ficción, ... ese piso es propiedad de Shiv Roy y su pareja Tom Wambsgans, y en su salón y en la terraza se deciden varios destinos durante el séptimo episodio de la cuarta temporada. En la vida real este departamento de casi 600 m2 está a la venta por 35 millones de euros.

En este capítulo de la serie de HBO, el multimillonario informático sueco Lukas Matsson preguntaba a la pareja quién se quedaría con el piso en caso de divorcio. La separación de Shiv y Tom se materializó esa misma noche. Pero la venta del inmueble demora. Está en el mercado inmobiliario desde 2019, a pesar de sus vistas hacia Central Park a 200 metros de altura, y no hay interesados.

Las demás propiedades de los protagonistas de 'Succession' también están en venta. La productora no fichó habitáculos ocupados. Un ultramillonario no desalojaría su hogar. Hay demasiados tesoros dentro, cuya desaparición no cubrirían las aseguradoras si dejaran pasar una centena de asalariados, entre técnicos y actores, muchos secundarios aunque encarnen a algunos de los más poderosos del planeta. Optó por alquilar los inmuebles desocupados.

Ampliar Terraza y vistas del 'penthouse' de Shiv en 'Succession'. Streeteasy

El tríplex de Kendall, el hermano mayor de los Roy, se oferta por 26,5 millones de euros. Una ganga para estos 500 m2 , si se toma en cuenta que el precio está en constante caída desde 2017 y se le han quitado cuatro millones de la tasación original. Este 12% menos se rebajó hace tres meses. Ese piso está ubicado en el corazón neoyorkino, según el anuncio del portal inmobiliario 'StreetEasy'. Tiene habitaciones con techos inusualmente altos, ascensor privado, terrazas y una escalera de caracol que es una «escultura».

El menor de los hermanos de la ficción televisiva, Roman, vive en un chalet que, al igual que los otros dos, está en venta en la vida real. Los guionistas prefirieron que viviera en Chelsea, otro exclusivo barrio de Nueva York. Su adosado salió en la segunda temporada y es la finca más barata de la familia pero también la más amplia, con unos 1.000 m2 repartidos en cinco plantas. Adquirirla ahora requiere 20,6 millones de euros 'cash'. Aunque tiene menos de un año en el mercado, también bajó de precio hace un mes, un 10% menos. Valía casi 2,5 millones más. En caso de no adquirir y preferir arrendar, el alquiler es de 90.000 euros al mes. No ha vuelto a aparecer en pantalla. Alguien ya vive allí.

La serie quizás impulse la venta –o eso desearían sus propietarios y los corredores que ganan alrededor de un 4% del precio–. Ahora bien, si alguien tuviera el dinero, también debe tener en cuenta que cada mes la comunidad del ático de Shiv está en unos 10.000 euros y el de Kendall en 11.000. Más unas cantidades similares de impuestos mensuales.