La última de 'La última'

Comenta Compartir

Nos faltó olfato periodístico y sentimental en la rueda de prensa de 'La última' y eso que les juro que por un momento pensé: «Madre ... mía, menos mal que siguen juntos porque si no, tener que comerse la promoción hubiera sido terrible». Pues la ruptura ya era un hecho o estaba a unas horas de suceder, aunque los halagos que el actor Miguel Bernardeau vertía sobre su compañera de reparto, la cantante Aitana, -«yo me quedo con el primer día de rodaje, que es cuando me di cuenta de que es un pedazo de actriz increíble», llegó a decir- nos hicieran creer lo contrario.

La noticia la daba el miércoles 'Lecturas' con unas fotografías en las que se veía al actor acercándose a la casa que hasta hace poco compartía con la artista para recoger algunas de sus pertenencias. Luego vendrían los análisis de lo que se nos escapó aquel día: que si los dos estaban muy serios, que si en algunas imágenes se les veía muy rígidos, que si apenas se miraban... Después de lo sucedido, será muy difícil que 'La última', el primer proyecto que Disney+ ha desarrollado en nuestro país, tenga continuidad, a pesar de que el final de su primera temporada se antoja apresurado y muy abierto. No será una gran pérdida, se lo aseguro. Por mucho que en las entrevistas ambos se empeñasen en afirmar que el proyecto contaba «con unos personajes interesantes» y una historia que «merecía la pena contar», 'La última' era una ficción llena de clichés -ya saben, la chica dulce y sensible, el chico rudo y cabezota- diseñada en cuerpo y alma para gustar a los fans de la pareja de moda, que ya no es tal, y en especial de Aitana. Tuvo que ser muy duro dar el callo delante de las cámaras estando la relación como estaba, pero que la realidad no te estropee un buen serial. ¿O no era así?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Televisión

Disney

Rodajes