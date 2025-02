'Traición', una de espías más realista de lo habitual

Iker Cortés Madrid Viernes, 30 de diciembre 2022, 20:17 Comenta Compartir

No arranca floja 'Traición', la nueva ficción de espías que Netflix acaba de estrenar en la plataforma. Protagonizada por Charlie Cox, el actor que dio vida a Daredevil en la añorada serie de Marvel y que parece que en breve volverá a meterse en la piel del superhéroe ciego, los primeros instantes de la ficción resultan intensos: un francotirador apunta a una pareja, la que forman Adam Lawrence (Cox) y su esposa Irena (Avital Lvova). «¿Podremos arreglarlo?», le pregunta ella mientras el punto de mira recoge la imagen. «Tenemos que hacerlo», contesta el. Un ruido, hace que el francotirador dirija su rifle a otra zona de la casa: un niño acaba de salir al jardín.

Inmediatamente después la acción lleva al espectador cinco días antes. Adam, jefe adjunto del MI6, está en el colegio de su hijo Callum (Samuel Leakey), el chaval al que el francotirador había apuntado con su arma. Está impartiendo una clase magistral a los pequeños, contándoles en qué consiste su trabajo, cuando recibe la noticia de que su jefe, Sir Martin Angelis (Ciarán Hinds), apodado 'C' de 'Control', ha sido envenenado en un club gastronómico y ha sufrido un infarto. Adam se verá entonces ascendido a 'C' en un momento especialmente peliagudo para la inteligencia británica, pues no tienen ninguna idea del origen de esta amenaza.

Así comienza una miniserie organizada en cinco capítulos de unos cincuenta minutos de duración, creada y escrita por Matt Charman, que no puede evitar establecer vínculos con otras historias de espías, aunque lo haga con un tono bastante más realista. De hecho, sorprende para bien que a medida que el misterio y las incógnitas que plantean los distintos personajes que pululan por la ficción -ahí están el mentor, la CIA y hasta hay una antigua amante, Kara Yerzova (Olga Kurylenko)- se van desvelando, el personaje principal quede despojado de ese halo superheroico que acostumbran a tener este tipo de personajes.

Es justo decir que se ve de un tirón y cuenta con buenas interpretaciones -el trabajo de Kurylenko y su personaje son lo mejor de la serie- y unas secuencias de acción decentes, pero sí parece al final que tampoco había mucho que contar. La trama familiar puede resultar novedosa, sobre todo al principio, pero lo cierto es que nada sorprende demasiado y la ficción pasará sin pena ni gloria por el concurrido mundo de las plataformas de streaming.

