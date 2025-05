'Star Wars' rueda en Valencia

Durante todo el día de este lunes, numerosos turistas se sorprendían por la cantidad de camiones y ajetreo que se vivía en las inmediaciones de ... la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. «¿Qué ocurre?». «¿Qué pasa aquí?», fueron las preguntas habituales de los curiosos. «Es que se va a rodar una serie de 'Star Wars'«, contestaba un guardia de seguridad de las decenas que inundan cada rincón del complejo diseñado por Calatrava. Y el futuro, eso de que se iba a filmar una superproducción del universo que en su día inventó el director George Lucas, comenzó a hacerse realidad a partir de las siete de la tarde. Ya era presente y Valencia volvía a ser escenario de una gran producción, en este caso bajo el sello de Lucasfilm. La fuerza acompañaba ya a la cantidad de componentes del equipo artístico y técnico de este proyecto de grandes dimensiones que durante al menos tres semanas colonizará el enclave.

Porque 'Star Wars' ya ha desplegado su rodaje en la capital del Turia. Focos, cámaras, cables y hasta los figurantes estaban listos para escuchar la palabra 'Acción'. Si durante la mañana de este lunes se comenzaban los preparativos, cuando empezó a irse el sol y a anochecer, llegaron ya los protagonistas de la filmación, los que veremos en la pantalla.

En Valencia se realizó hace unas semanas un gran casting para hallar a 700 figurantes para el proyecto. Y esos extras iniciaron su trabajo este lunes cuando, a partir de las siete de la tarde, llegaron en masa a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Bajándose de distintos microbuses que los conducían cerca del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, los extras de esta producción, sobre la que hay un férreo secretismo para evitar filtraciones, llegaban para formar parte del rodaje. Ataviados con capas negras hasta los tobillos y la mayoría con mascarillas para ocultar su rostro -el resto del equipo técnico no las portaba por lo que se puede llegar a pensar que era para evitar cualquier filtración y no por responsabilidad sanitaria ante el covid- apenas se podía avistar algunas partes del vestuario elegido para la ocasión.

Ampliar Los responsables del equipo técnico llevaban todo el día transportando y trayendo el material necesario para el rodaje. DAMIÁN TORRES

Aunque, como se requería en aquel macrocasting de Valencia que se desbordó ante la afluencia de gente, los seleccionados eran, sobre todo, personas altas, con rasgos racializados y de distintas edades. Se podía adivinar tras sus túnicas que vestían ropajes de diversas tonalidades. Unos eran dorados, otros verdes o azules y alguno color morado. Varios hombres, de diversas fisonomías y edades, sí portaban sombreros y tocados acordes con la vestimenta que dejaban entrever tras la capa. Las mujeres, en cambio, lucían, muchas de ellas, distintos peinados como recogidos o trenzas. Algunas aún llevaban las pinzas de peluquería tras haber pasado tiempo en maquillaje y peluquería. Y otras lo portaban suelto o dejando algunos mechones al aire. Eran dirigidos hacia el interior del Museo Príncipe Felipe por los numerosos miembros del equipo, que evitaban que hablaran con nadie (han firmado contratos de confidencialidad para evitar que cualquier detalle de la filmación de 'Star Wars' vea la luz).

Asimismo, numerosas furgonetas negras con cristales tintados eran las encargadas de transportar a algunos miembros del equipo técnico como las maquilladoras y los responsables de vestuario, que escondían en fundas blancas las piezas que luego se verán en la pequeña pantalla. Además, justo en la entrada por la que accedían los extras, custodiada también por agentes de seguridad, se había instalado una mesa con café, seguramente para aguantar la noche de rodaje que había por delante.

Entre traslados de material, conducir a los extras a sus posiciones y organizar a la cantidad de vehículos que bajaban la rampa para acceder a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, todo se iba preparando para dar inicio a la grabación. La gran pregunta es qué serie del gran universo de 'Star Wars' es la que ha elegido la ciudad del Turia para su rodaje. Todo apunta a que sea 'Andor', protagonizada por el actor Diego Luna, la que ha elegido Valencia para ambientar las nuevas entregas de su próxima temporada. Esta producción de Disney+ es una precuela de la película 'Rogue One: una historia de Star Wars', en la que se sigue al personaje Cassian Andor (interpretado por Luna) cinco años antes de lo que narraba la película. Aunque la multinacional tiene en su oferta 'The Acolyte', otra serie surgida desde las tramas de 'Star Wars' y que, en este caso, está ambientada en el ocaso de la Alta República. 'The Acolyte' sí ha comenzado a rodarse hace ya varios meses. Inició las grabaciones a finales de 2022 en los estudios Shinfield de Reino Unido y se espera que lo haga hasta mayo de este año.

Los preparativos

Durante la tarde, todo comenzaba a tomar forma para la filmación de la serie del universo 'Star Wars'. Los técnicos, en su mayoría extranjeros ya que se les escuchaba hablar en inglés, llevaban cables, maletines, botellas de agua, focos y demás material cinematográfico dentro del Museo Príncipe Felipe, cerrado este lunes desde las cuatro de la tarde para impedir el paso a los visitantes. Dentro, comenzaba el trajín de camiones, furgonetas y coches -entre ellos de la policía- para preparar el set antes del inicio del rodaje. La gran grúa que se encuentra justo enfrente de la entrada del espacio estuvo sin realizar movimientos hasta que, una vez comenzó a anochecer, alzó un gran foco apuntando directamente hacia la entrada trasera del museo, justo la que da a CaixaForum Valencia. Desde ese momento, la vorágine fue mayor, como también el número de curiosos.

«¿Qué es lo que se rueda?», se preguntaba un matrimonio de turistas entre los lagos que separan el Museo Príncipe Felipe y CaixaForum Valencia. «Es algo de 'Star Wars'«, decía uno de los seguridades. Y hasta ahí, porque el misterio es máximo y se vela porque no se descubra ningún secreto de esta superproducción. Porque las distintas fuentes consultadas por este diario, así como las preguntas a varios miembros del equipo, no lograban obtener respuesta algunas. Hasta los propios figurantes, en un pequeño intento por saber cómo estaban, aseguraban «no puedo decir nada».

Todos ellos se van a enfrentar a jornadas maratonianas y con horas y horas de filmación. Es más, es previsible que, como este lunes, el rodaje se produzca mayormente en horario nocturno. De momento, la fuerza ha tomado ya la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el universo de 'Star Wars' se ha dejado ver por la ciudad. Así, al menos, será en las próximas semanas, cuando la ciudad sea -ya lo es- protagonista de otra gran filmación norteamericana (ha sido escenario de películas como 'Tomorrowland' o series como 'Westworld' y la próxima gran apuesta de Amazon, 'Citadel').