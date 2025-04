Esta Spalding: «Adaptar a Anne Rice es una gran responsabilidad»

Puede que su nombre no sea muy conocido por estos lares, pero la escritora y productora Esta Spalding (Boston, 56 años) estuvo detrás, como productora ... ejecutiva, de títulos como 'Master of Sex', aquella ficción sobre los pioneros de la ciencia de la sexualidad humana cuyas investigaciones dieron inicio a la revolución sexual. Ahora se convierte en 'showrunner' con 'Las brujas de Mayfair', una adaptación de las novelas de Anne Rice que llega hoy a AMC+, después del éxito de 'Entrevista con el vampiro'. La ficción sigue los pasos de Rowan, una neurocirujana que al morir su madre adoptiva descubre que es la decimotercera heredera de una estirpe de brujas.

-¿Cómo entró a formar parte del proyecto? ¿Había leído las novelas de Anne Rice?

-Había leído las crónicas vampíricas de la autora pero no las novelas de brujas y Mark Johnson, responsable máximo de las adaptaciones del universo Rice en AMC+, se acercó a mi amiga y coescritora Michelle Ashford y le contó la idea. Ambos habían trabajado juntos antes. Michelle leyó las novelas, sabía que me iban a encantar y me preguntó si quería trabajar con ella. Era consciente de que me atraía mucho escribir una historia de brujas y cómo la aborda Anne Rice es sin duda fascinante, el mundo que crea y en particular la ciudad de Nueva Orleans, que transforma un poco en una ciudad mitológica, son estupendos. Cuando leí las novelas quedé cautivada por la versión que Anne Rice hace de las brujas. No se parece a ninguna otra, son mujeres sanadoras. Nunca había visto nada igual.

-A lo largo de la historia, la figura de las brujas ha tenido siempre una dualidad: representan la liberación de la mujer, el feminismo, pero también lo diabólico. En la narración de Anne Rice y por lo tanto en la serie, ¿hacia qué lado estaría más próximo?

-Creo que lo que me encanta del acercamiento que hace Anne Rice al tema es que ella misma pone a sus brujas a hacerse esa pregunta. Nuestra protagonista, Rowan, se pregunta si debe usar ese poder para curar y hacer del mundo un lugar mejor o de forma destructiva. «¿Seré corrompida por este poder?», llega a plantearse. Lo que Lasher está ofreciendo es una oportunidad para usar el poder para destruir, mientras que Ciprien ofrece a la médico una oportunidad para usar estos poderes de forma controlada. Cada bruja debe responderse a sí misma.

-Está contando esta historia, pero también está contribuye a todo el universo Anne Rice que supervisa el productor ejecutivo Mark Johnson. ¿Cómo encaja esta historia en ese universo global?

-Existen varios hilos de esta historia que conducen a otras partes de las historias y del mundo de Anne Rice, la más notable es la de la orden Talamasca, que aparece en 'Las brujas de Mayfair' y luego en otras partes del mundo de Anne Rice. Hay muchas conexiones, también la ciudad de Nueva orleans, pero Mark quería que cada serie tuviese su propio sabor y estética, cada serie tenía que ser diferente. Por ejemplo 'Entrevista con el vampiro' se ambienta hace cien años así que no va a ser la misma ambientación que la de esta serie, que se desarrolla en la actualidad y donde hablamos con teléfonos móviles.

-A propósito de 'Entrevista con el vampiro'. Ahora que la crítica ha puesto por las nubes la adaptación a serie, ¿hay miedo de no estar a la altura?

-Es que son dos series tan diferentes... Me encantó cómo plantearon 'Entrevista con el vampiro', el hecho de volver a reflejarlo como una entrevista me pareció increíble. Precisamente el desafío de 'Las brujas de Mayfair' es que no tiene un marco tan definido: simplemente vamos siguiendo los personajes y su evolución, así que no se pueden comparar.

-Supongo que infunde respeto eso de adaptar a Anne Rice…

-Absolutamente, adaptar a Anne Rice es una gran responsabilidad. Hay muchos seguidores de este trabajo y gente que adora este libro y la única cosa que puedo hacer es ser también una fan de este libro, amarlo y tratar de capturar su esencia en los ocho episodios. He intentado transmitir la mayor parte de lo que contienen, pero claro te dejas muchísimo en el tintero y es totalmente apabullante. Me entristece mucho todo lo que he tenido que dejar fuera. De hecho era más dificil elegir lo que quedaba fuera que lo que metía en la serie, pero claro es que me gusta mucho y tengo mucho respeto por las novelas. Es un proceso doloroso.

-¿Hasta qué punto han buscado ser fieles a las novelas?

-No podíamos ser fieles al libro con solo ocho episodios, de ninguna manera, pero siento que fuimos inspirados por el libro para tomar toda esta gran riqueza que había en la novela. Hemos intentado incluirla conforme ibamos creando la línea de la historia de la serie. Teníamos una sala llena de escritores y todos eran fan de las novelas de Anne Rice. Hicimos una lista de todo lo que queríamos incluir de las novelas y hemos intentado mantenerla lo más posible a la vez que dábamos forma a la vida de estos personajes.

-¿Qué le parecen las críticas que ha recibido el tercer capítulo de 'The Last of Us' por apartarse de la narración del juego? ¿Las entiende? ¿Es necesaria tanta fidelidad o es no entender lo que significa una adaptación?

-He leído las críticas, tanto buenas como malas, pero no conozco lo suficientemente bien el material original como para poder pronunciarme. Por otra parte también sé lo difícil que es crear una historia para televisión a partir de un material y yo creo que se pueden enterder ambos lados.

-El escenario vuelve a ser Nueva Orleans, ¿cuáles fueron los retos de rodar allí?

-Nueva Orleans es una cidudad tan maravillosa y el equipo técnico era tan increíble que eran mucho más los puntos positivos que los negativos. Teníamos la arquitectura de la ciudad, esos jardines y esa vegetación tan asombrosas, y luego el equipo estaba totalmente lleno de devoción por contar la historia, así que cada día trabajaron con amor e inspiración, aportando todo su cariño. Hemos conseguido que algo se transmita de ese contexto extraordinario. Un desafío sí que fue la temperatura. Rodamos en verano, con muchísimo calor, la próxima vez elegiremos otra temporada del año.