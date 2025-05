'Smiley', estrenada en Netflix hace unos días, es una comedia de enredo simplona pero efectiva sobre dos personas que se conocen de casualidad, se ... gustan pero tardan en reconocérselo por una serie de catastróficas desdichas. Es una trama, con final predecible, que hemos visto mil veces pero que entretiene. La novedad en este caso es que los protagonistas son dos hombres en lugar de una pareja heterosexual, habitual en esta clase de obras. La plataforma es consciente de que hay un público suficiente amplio que busca nuevos referentes audiovisuales y reconoce además una normalización en nuestra sociedad de todo tipo de parejas y familias (aunque aún queda un largo camino por recorrer tanto en la ficción como en la garantía de derechos).

Lo importante para que este tipo de relatos funcione es que haya química entre sus protagonistas y en este caso la hay -y mucha- entre Carlos Cuevas y Miki Esparbé. Sin embargo esta producción basada en un texto de Guillem Clua ha reavivado la discusión sobre quién debe interpretar a los personajes LGTBI, ya que los dos papeles principales los encarnan actores que presuntamente no son gais y digo lo de presuntamente porque espero que no se lo hayan preguntado a la hora de contratarlos (algo que va contra la ley). Nada tiene que ver esto con los intérpretes trans. Sobra decir que la orientación sexual y la identidad no tienen nada que ver. Conviene no mezclar debates para no despistar intereses, sobre todo porque este último colectivo sí suele tener complicado acceder a papeles diversos y merecen una protección especial. Hay que ir derribando barreras, algunas más grandes, otras minúsculas. 'Smiley' derriba una pequeña pero no por ello menos necesaria. Ayuda a la visibilidad que hasta hace nada se negaba.