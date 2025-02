Las series más esperadas de 2023 'The Last of Us', 'Ahsoka', 'The Idol', 'Berlín', 'La mesías', 'Balenciaga', 'Reina Roja' y 'Tales of Dunk and Egg' son lo más relevante en un año en el que habrá nuevas temporadas de 'Los Bridgerton', 'Succession', 'Outlander', '30 monedas', 'Sex Education', 'Black Mirror', 'The Mandalorian', 'Solo asesinatos en el edificio' y 'Ted Lasso'

Pocos nombres propios y mucha propiedad intelectual ya asentada. Es el resumen que uno extrae cuando echa un vistazo a las series que están por venir en 2023. Está claro que lo que planea en estos momentos en el horizonte no es todo lo que nos va llegar el año que viene en formato serializado, pero también parece diáfano que las plataformas no están en estos momentos para tomar riesgos. Estas son las series más esperadas de 2023.

HBO Max, 16 de enero The Last of Us

Es una de las series más esperadas de 2023, sobre todo porque corresponde a una de las franquicias de videojuegos más exitosas de la historia. Quizá la más adulta y cinematográfica, si exceptuamos juegos como 'Portal', que se aferran a su condición de videojuego aún siendo un dechado de virtudes en lo que a guion se refiere. Porque aunque 'The Last of Us' es una historia de infectados, zombis o como lo quiera usted llamar, cuenta el viaje vital y físico de Joel y Ellie, un tipo de unos cincuenta años y una chavala de catorce, por todo Estados Unidos intentando conseguir la cura a la pandemia que asola una buena parte de la población. Desarrollada por Craig Mazin, responsable de la brutal 'Chernobyl', y Neil Druckmann, director del videojuego de Sony, la ficción está protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. Queda por ver si su parecido visual, casi hipnótico con el videojuego, no le juega una mala pasada.

Movistar Plus+, sin fecha de estreno La mesías

Javier Calvo y Javier Ambrossi, responsables de series como 'Paquita Salas', se encuentran inmersos en el rodaje de su nueva ficción. El serial gira en torno a un vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas que impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell y Cecilia Roth encabezan el reparto de este thriller familiar que habla de la superación del trauma, de la fe como herramienta para llenar el vacío y del arte como única vía de escape del terror. A este reparto de lujo se suman: Nora Navas, Gracia Olayo, Aixa Villagrán, Carla Díaz, Betsy Túrnez, Ángeles Ortega, Mari Paz Sayago y Rossy de Palma.

Disney+, sin fecha de estreno Balenciaga

Alberto San Juan encarnará al famoso modisto donostiarra en esta ficción biográfica que Disney+ estrenará en todo el mundo, una de las producciones más ambiciosas del año, dirigida por Jose Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi, los autores de 'Loreak' y 'Handia', ganadora de diez Goyas en 2019. Según la sinopsis oficial, la serie contará «la historia de un hombre que, a través de su talento natural, constancia y olfato para los negocios, se atrevió a desafiar su estatus social como el hijo de una modista y un pescador, convirtiéndose en uno de los diseñadores más relevantes de todos los tiempos». 'Balenciaga' es «un retrato sobre la búsqueda de la identidad frente a las adversidades y el desafío de las convenciones sociales a lo largo de los años». Obsesionado con encontrar un estilo propio entre las voces que juzgaban su obra y con la soledad que conlleva ser un artista, el público será testigo de la constante deconstrucción y reconstrucción de las grandes pérdidas de este maestro: su compañero de vida, su madre y su país».

Prime Video, sin fecha de estreno Reina Roja

Por fin el escritor Juan Gómez-Jurado verá cumplido uno de sus sueños: llevar a la pantalla alguna de sus exitosas obras. Koldo Serra dirigirá la adaptación de la exitosa trilogía. Con un cociente intelectual de 242, Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición, y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a Jon Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar a Antonia. El retorcido juego del gato y el ratón en el que se ven envueltos Jon y Antonia durante su investigación les servirá también para descubrir que se admiran y complementan mutuamente casi tanto como se irritan.

Disney+, sin fecha Ahsoka

Fue uno de los momentos más celebrados de la segunda temporada de 'The Mandalorian': la aparición de Ahsoka, el personaje interpretado por Rosario Dawson. La intrépida jedi apareció por primera vez en 'Star Wars: The Clone Wars' y posteriormente en 'Star Wars Rebels'. No se sabe nada del argumento, aunque se da por sentado que su historia tendrá lugar después de la aparición del personaje en 'The Mandalorian'. Por su parte, Dave Feloni, creador del personaje junto a George Lucas y guionista de la serie, dejó caer que la ficción igual se ambientaba antes de 'Star Wars: Rebels'. Formarán parte del elenco Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader, Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren y de Ivanna Sakhno y Mary Elizabeth Winstead.

Disney+, verano de 2023 Echo

¿Necesitaba 'Ojo de Halcón' un 'spin-off'? Disney+ piensa que sí y, de hecho, ya tiene fecha orientativa de estreno: 'Echo' se estrenará en verano del año que viene. Alaqua Cox volverá a dar vida a Maya López, una heroína poco conocida del Universo Marvel. Según ha deslizado la compañía, la ficción enlazará con los hechos ocurridos en 'Ojo de Halcón': Maya volverá a su ciudad natal y deberá enfrentarse a las consecuencias de lo ocurrido, enfrentándose con su pasado y reconectando con sus raíces. Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene y Zahn McClarnon forman parte del reparto.

Netflix, tercera temporada, sin fecha de estreno Los Bridgerton

Sabemos ya cuál será el romance central que vertebrará la tercera temporada de 'Los Bridgerton': el de Colin Bridgerton y Penelope Featherington. Netflix vuelve a dejar claro que el orden de las novelas le importa más bien poco porque esta historia se desarrolla en el cuarto libro de la saga, 'Seduciendo a Mr. Bridgerton'. Según esta entrega, a sus veintiocho años, Penélope se ha resignado a convertirse en una solterona y a ser ignorada por su gran amor, Colin Bridgerton, para quien la joven siempre ha estado ahí de una forma constante pero románticamente invisible. De pronto, algo cambia y Colin empieza a verla de forma diferente.

HBO Max, cuarta temporada, primavera de 2023 Succession

Ricos y cretinos haciendo cosas de ricos y cretinos. Da igual que las tramas y los guiones de 'Succession' se repitan constantemente, la ficción creada por Jesse Armstrong ha calado hondo entre los espectadores gracias a una galería de personajes irrepetible. En la tercera temporada, el patriarca de la familia, Logan, logró vencer una vez más a sus hijos y vender sus medios de comunicación en las condiciones que el quería. Lo hizo tras formar una alianza con Tom, que traicionó a su esposa Shiv. Brian Cox (Logan Roy), Jeremy Strong (Kendall Roy), Sarah Snook (Shiv Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Alan Ruck (Connor Roy), Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans), Nicholas Braun (Greg Hirsch) y J. Smith-Cameron (Gerri Kellman) volverán a formar parte de la ficción.

HBO Max, sin fecha de estreno The Idol

Detrás de esta ficción se encuentra Sam Levinson, el responsable de la brutal y brillante 'Euphoria'. Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, y el cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, protagonizan esta ficción de la que ya desvelado un primer tráiler que define la ficción como «la historia de amor más sórdida de todo Hollywood». El músico interpretará al responsable de un club de Los Ángeles, líder también de una secta, que pronto comenzará una relación con una estrella incipiente del pop, a la que da vida Depp. Amy Seimetz es cocreadora de esta historia que cuenta con guion de Reza Fahim, Joe Epstein, Mary Laws y los propios Levinson y Tesfaye.

Movistar Plus+, séptima temporada, sin fecha de estreno Outlander

Contaba hace unos días Sam Heughan, el actor que da vida a Jamie Fraser, que llevan un año rodando la que será la séptima temporada de 'Outlander'. La ficción, basada en las novelas de Diana Gabaldon, enfila así su temporada más larga, con dieciséis episodios. Los mismos que tuvo el serial, que mezcla romance, aventuras y viajes en el tiempo, en su primera entrega. Bien es cierto que no sabemos mucho de lo que ocurrirá. La serie pondrá al límite una vez más a Jamie y a la enfermera Claire Randall (Caitriona Balfe), justo cuando Estados Unidos se encuentra a las puertas de la Guerra de Independencia. «Va a haber sufrimiento. Muy feliz no va a ser, la verdad», apuntaba divertido el actor, que ya sabe cómo termina la historia alumbrada por Gabaldon.

Netflix, sin fecha de estreno Berlín

Estaba claro que ni Netflix ni Álex Pina iban a dejar escapar un éxito como 'La casa de papel' así como así. 'Berlín', la precuela sobre el personaje al que da vida Pedro Alonso, llegará a la todopoderosa N el 2023. La serie explorará los orígenes del popular personaje, Andrés de Follonosa. «Me gustaría pensar en la opción que nos permitiese volar más libremente. Ojalá sigamos teniendo el valor para arriesgarlo todo de nuevo», comentaba el actor cuando se dio a conocer esta nueva ficción. Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña y Joel Sánchez completarán el reparto.

Disney+ , en primavera Secret Invasion

Sin duda, el gran personaje de esta nueva ficción de la cuarta fase del universo Marvel es Nick Furia, al que vuelve a dar vida Samuel L. Jackson. Ya en 'Capitana Marvel' nació su relación con los Skrulls, un pueblo cambiaformas que lleva infiltrado en el planeta Tierra desde los noventa. La serie se basará en la novela gráfica 'Invasión secreta' de Brian Michael Bendis. Dirigen Thomas Bezucha y Ali Selim. Ben Mendelsohn repetirá como Talos, pero la ficción ha fichado a Emilia Clarke, que vuelve así a la televisión tras concluir su rol como Daenerys Targaryen en 'Juego de tronos'. Participarán también Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir y Cobie Smulders.

HBO Max, sin fecha de estreno Dune: The Sisterhood

Tras la adaptación a la gran pantalla de Denis Villeneuve de 'Dune', el universo creado por Frank Herbert sigue expandiendose. 'Dune: The Sisterhood' es una serie precuela centrada en las Bene Gesserit, una misteriosa orden de mujeres con poderes mágicos que ya salía en la película. Se desconoce la fecha de estreno, pero sí se sabe que se empezó a rodar en otoño de 2022, así que tiene todo el sentido del mundo que en 2023 llegue a HBO Max. ¿Será antes o después de 'Dune: Parte 2'? La cinta se estrenará el 17 de noviembre de 2023.

HBO Max, segunda temporada, sin fecha de estreno 30 monedas

La ficción coescrita por Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría recibirá este año una nueva temporada. En esta nueva tanda de episodios, la mayor parte del pueblo de Pedraza está loco, encerrado en un psiquiátrico. Elena yace en coma, en una oscura cama de hospital. Paco, destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella, pero no es fácil. A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme… Pero, ¿qué es del padre Vergara? ¿Ha muerto, junto con su archienemigo, el cardenal Santoro? En esta nueva entrega se suma al elenco Paul Giamatti en un reparto encabezado por Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner y Eduard Fernández, así como a la última incorporación en esta segunda entrega, Najwa Nimri.

Netflix, cuarta temporada, sin fecha de estreno Sex Education

Tras el cierre del instituto Moordale, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form. Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric reza para no convertirse en perdedores de nuevo. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale; ellos pensaban que eran progresistas pero este nuevo colegio es otro nivel. Hay yoga diario en el jardín comunitario, un ambiente de sostenibilidad muy fuerte y un grupo de chicos que son populares por ser... ¿amables? Viv está totalmente atraída por el enfoque no competitivo, dirigido por los estudiantes, mientras que Jackson sigue luchando por olvidar a Cal. Aimee prueba algo nuevo haciendo un curso de Arte y Adam trata de resolver si la educación convencional es para él. En Estados Unidos, Maeve vive su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, donde recibe clases del escritor Thomas Molloy. Otis suspira por ella mientras se adapta a no ser el hijo único en casa, ni el único terapeuta en el campus…

Apple TV+, tercera temporada, sin fecha de estreno Ted Lasso

Parece que la tercera temporada de 'Ted Lasso', aún sin fecha de estreno pero prevista para 2023, será la última de una serie que ha logrado recuperar el gusto por la comedia amable, sin cinismos ni mala leche, aunque al final buena parte de los personajes lleven sus demonios dentro. Jason Sudeikis se volverá a meter en la piel del entrenador, que en esta nueva temporada deberá enfrentarse al enemigo más inesperado.

Netflix, sexta temporada, sin fecha de estreno Black Mirror

Tras el descalabro de las últimas temporadas de 'Black Mirror' -en serio, el abismo que se abre entre las dos primeras y el especial navideño y el resto de entregas es insondable-, dijo Charlie Brooker que no regresaría con nuevos episodios de esta ficción antológica hasta que no estuviera seguro de que merecían la pena. Pues bien, con la pandemia que lo paralizó todo, a Brooker le llegó el 'mood' para dar con nuevas ideas acerca del lado más oscuro de la tecnología y el futuro. Aún sin fecha de estreno, sí se conocen algunos de los rostros que formarán parte de la ficción: Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton y Anjana Vasan.

Disney+, tercera temporada, febrero The Mandalorian

La tercera temporada de 'The Mandalorian', posiblemente la serie más exitosa del universo Star Wars, llegará en febrero de 2023 a Disney+. No se sabe nada aún de los vericuetos que tomará la ficción, pero parece que lo sucedido en los capítulos mandalorianos de 'El libro de Boba Fett' -los mejores para buena parte de la audiencia- aseguran el regreso de Din Djarin con Grogu, al que inicialmente conocimos como Baby Yoda.

Disney+, tercera temporada Solo asesinatos en el edificio

El imposible trío formado por Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin regresará en 2023 con una tercera temporada de esta ficción. En la segunda temporada, tras la impactante muerte del presidente de la junta de vecinos de Arconia, Bunny Folger, Charles, Oliver y Mabel se ven obligados a desenmascarar al asesino. Sin embargo, surgen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, siendo éste el tema central de un podcast de la competencia y, además, tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato.

HBO Max, segunda temporada Peacemaker

«Sí chicos, estad tranquilos». Así de tajante fue la respuesta de James Gunn a un seguidor que preguntaba si, dados los últimos cambios en el universo DC, la segunda temporada de 'Peacemaker' seguía en camino. Este spin-off de 'El escuadrón suicida' de James Gunn protagonizado por John Cena es comedia violenta en estado puro. Tenía lógica: ha sido una de las series más aclamadas por los fans de lo superheróico. Además, Gunn se ha convertido en la persona a la que se ha contratado para impulsar el universo DC, así que no iba a echar piedras sobre su propio tejado.

HBO Max, en agosto Tales of Dunk and Egg

'La casa del dragón' os ha debido saber a poco porque HBO Max prepara ya 'Tales of Dunk and Egg', una ficción de corte fantástico medeval que se ambienta unos noventa años antes de las novelas principales de 'Juego de tronos' y sigue las aventuras de 'Dunk' (el futuro Lord Comandante de la Guardia del Rey, Sir Duncan) y 'Egg' (el futuro rey Aegon V Targaryen).

HBO Max, en febrero Pobre diablo

Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla están detrás de esta serie de animación que se estrenará en febrero. Stan, es un chaval normal y corriente salvo por el hecho de que es el Anticristo. Además, acaba de cumplir 665 meses. Queda un mes para que se cumpla la profecía y tenga que cumplir con su destino: sumir a la humanidad en el horror y el caos, y traer el armagedón. Pero el tiene más interés en cantar y bailar en un musical de Broadway.Joaquín Reyes interpreta a Stan, y Ernesto Sevilla se mete en el papel de Mefisto, un gato demoníaco hedonista y vividor adicto a cualquier droga y cuyo trabajo consiste en comprar almas, que además es el padrino de Stan. Completan el reparto de voces, entre muchos otros, Ignatius Farray, como Satán; Gakian, como Samael, una demonia especializada en posesiones, Stephanie Magnin como Gaby, el amor de Stan, Carlos Areces como Guy y Verónica Forqué en el papel de Rose, la madre del protagonista, que falleció antes de ver acabada la ficción.

Atresplayer Premium, sin fecha de estreno Déjate ver

Álvaro Carmona ya nos deleitó con aquella 'Gente hablando', nominada al Emmy internacional a mejor serie corta. Vuelve ahora a la carga con 'Déjate ver'. Macarena Sanz es la protagonista. Interpreta a Ana, la ayudante de un artista mundialmente famoso que está comenzando a desaparecer. Si no quiere acabar volviéndose totalmente invisible, deberá volver a casa para reencontrarse con la vida que abandonó, con ella misma y, sobre todo, para enfrentarse cara a cara con un mundo con el que no acaba de conectar. También forman parte del elenco de la ficción de ocho capítulos Irene Minovas, Joan Amargós, Ramón Barea, Óscar Ladoire, Miki Esparbé, Iván Massagué, César Tormo, Carlos Librado «Nene» o Alba Ribas, entre otros intérpretes.

Atresplayer Premium, segunda temporada, en febrero Cardo

La ficción creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda desvelará su segunda temporada en febrero. En la nueva entrega, que hace un salto temporal de tres años con respecto a lo acontecido en la primera tanda de episodios, María (Ana Rujas) sale de la cárcel dispuesta a recuperar el tiempo perdido y con la firme intención de rehacer su vida. Para ello, quiere alejarse de ese camino de excesos que tantos problemas le han causado y encontrar un trabajo estable, pero muy pronto descubre que la vida no es fácil para una exconvicta y que la relación con sus amigas ya no es lo que era. Se ha quedado sola.

Prime Video, sin fecha de estreno Sin huellas

Carolina Yuste y Camila Sodi son Desi y Cata. Una gitana, la otra mexicana, ambas son amigas, comparten piso y trabajan como empleadas del hogar. Pero un buen día, son despedidas y reciben el peor de los encargos: limpiar la casa de una de las familias más ricas de Alicante. Allí se dan cuenta de que les han tendido una emboscada y se ven envueltas en un asesinato. Sara Antuña y Carlos de Pando son los 'showrunners' de este wéstern urbano y alicantino de ocho episodios están las ocho manos de cuatro directores: Paco Caballero, Samantha López, Koldo Serra y Gemma Ferraté.

Prime Video, sin fecha de estreno Los Farad

Miguel Herrán y Susana Abaitua protagonizan 'Los Farad', una serie de ocho episodios que introducirá a la audiencia en la Marbella de los 80 de la mano de Oskar, un chico que sueña con montar un gimnasio y que, de la mano de Sara Farad, termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, su jet set, sus excentricidades y su geopolítica. Este nuevo mundo se le abre gracias a Los Farad, una familia que le ofrece un futuro, pero con el más inesperado de los oficios: el tráfico de armas. Mariano Barroso es el director de Los Farad y cocreador junto con Alejandro Hernández, que está a cargo del guión.

Atresplayer Premium, 15 de enero Cristo y Rey

El día a día de Ángel Cristo y Bárbara Rey marcó la agenda mediática de la sociedad española durante las últimas décadas del siglo XX. Cada paso que daban era noticia. Cristo, el mejor domador y más famoso del mundo; Rey, la mujer más deseada de España por sus trabajos como actriz y vedette. Y juntos formaron la pareja más popular del momento. Un noviazgo fugaz que en pocas semanas se materializó en un matrimonio lleno de luces y sombras; que intentó alejarse de los focos con el circo como telón de fondo, pero que no dejó de estar ni un solo día en la palestra. Jaime Lorente y Belén Cuesta dan vida a la pareja.

Prime Video, spin-off, The Boys: Gen V

Tras la estupenda serie animada, 'The Boys: Diabolical', llegará esta ficción que transcurre en paralelo a los eventos ocurridos en la tercera temporada de la serie original. La nueva ficción es una comedia de instituto que sigue a un grupo de superhéroes jóvenes que asisten a la única escuela de Estados Unidos exclusivamente para superhéroes adolescentes. Mediante sus vidas, la ficción explora su competitividad y cómo sus problemas hormonales les ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales para competir por los mejores contratos en las mejores ciudades. Ya están fichados Patrick Schwarzenegger como Golden Boy, Sean Patrick Thomas como Polarity, Jaz Sinclair como Marie Moreau, Marco Pigossi como Edison Cardosa, Chance Perdomo y Shelley Conn.

HBO Max, segunda temporada, sin fecha de estreno Tokyo Vice

No hizo mucho ruido 'Tokyo Vice' cuando llegó a la parrilla de HBO Max y eso que su piloto de presentación estaba dirigido por Michael Mann, el responsable de la entrañable 'Corrupción en Miami'. Merecía mucha más promoción porque ha resultado ser fantástica. Inspirada libremente en el relato de no ficción del periodista estadounidense Jake Adelstein sobre el trabajo de la Policía Metropolitana de Tokio, la ficción creada por J. T. Rogers sigue los pasos de Adelstein (Ansel Elgort), a finales de los años noventa, en su intento por labrarse un puesto como redactor en una de las cabeceras tokiotas. El choque cultural es uno de los grandes temas presentes en este drama criminal que saca a la luz unos bajos fondos llenos de agentes corruptos y de mafiosos, mientras el joven plumilla trata de ganarse la confianza de la policía y de algunos miembros de la yakuza. Con un ritmo perfecto y unas interpretaciones memorables, es una gran noticia que una segunda temporada esté en camino.

Movistar Plus+, sin fecha de estreno El otro lado

El actor, escritor y humorista Berto Romero se asomará al terror en su nueva ficción Movistar Plus+, 'El otro lado', una serie de seis capítulos de media hora de duración que se estrenará en 2023. Se trata de la primera producción que capitanea después de la exitosa 'Mira lo que has hecho'. La ficción, que acaba de dar por concluido su rodaje en Barcelona, «es una historia de fantasmas que empezamos a escribir en 2020 y que sigue la tradición clásica de este tipo de relatos adaptados al filtro de nuestro equipo. Repetimos equipo de escritura de 'Mira lo que has hecho': Rafel Barceló, Enric Pardo y yo mismo», explica Romero en una nota de prensa. De nuevo en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio), los episodios estarán dirigidos por Javier Ruiz Caldera, que ya estuvo presente en 'Mira lo que has hecho', y Alberto de Toro, ambos responsables de 'Malnazidos'. Romero volverá a estar acompañado en esta ficción por Eva Ugarte, en un reparto que incluye rostros como los de María Botto, Nacho Vigalondo, Albert García, María Pascual y Hugo Morenilla. Además, Andreu Buenafuente tendrá un papel especial acompañando a Berto Romero.