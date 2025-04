Series en TVE

No diré que la televisión pública no ha presentado producciones notables últimamente porque mentiría, pero sí me atrevería a asegurar que no las ha cuidado como debería

La televisión pública, entre otras muchas cosas, debe ser una aliada del audiovisual español, por su capacidad para promover proyectos que otras cadenas o plataformas ... no pueden asumir, para probar ideas y formatos que ha de liderar un canal de estas características y para servir de enlace entre industria y público. Otras emisoras similares de diferentes países son referentes en ese sentido y han estrenado en los últimos años algunos de los títulos de ficción más estimulantes que hemos visto. No diré que TVE no ha presentado producciones notables últimamente porque mentiría, pero sí me atrevería a asegurar que no las ha cuidado como debería. Y sobre todo que no ha mantenido una línea de trabajo clara a este respecto para recoger ahora sus frutos. Podríamos enumerar a continuación varios ejemplos de maltrato en esta área, pero nos detendremos únicamente en el último, que es bastante ilustrativo para explicar lo anterior. El pasado miércoles La 1 estrenó en 'prime-time' su gran apuesta de ficción para el trimestre, 'Sin límites', sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Lo lógico hubiese sido que la cadena en las semanas previas se hubiese volcado en la promoción de esta obra, pero no, la emitió sin hacer ningún ruido y con la impresión de querer despachársela cuanto antes. En la misma noche programó tres capítulos y la siguiente semana hará lo mismo para darla por concluida. La primera emisión tuvo una audiencia ridícula y una repercusión nula y para la próxima no se espera nada mejor. Es cierto que la serie no es para tirar cohetes pero no merecía, ni mucho menos, que se la gestionase así. Tendrían que explicar por qué no confiaban en ella o cuál es la estrategia a este respecto. Si es que existe, que lo dudo.

