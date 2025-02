La serie de Disney+ convertirá Málaga en escenario del Holocausto

Hay precedente. Y reciente. Apenas una semana antes de desatarse el confinamiento en 2020, Málaga fue escenario de una película sobre la II Guerra Mundial, ' ... El arma del engaño' ('Operación Mincemeat'), que para ambientar los años cuarenta colgó una bandera franquista del balcón principal del Ayuntamiento. Como ya adelantó SUR hace unos días, esa época volverá a revivir en la provincia con el rodaje de la serie que prepara la plataforma Disney+ con la diferencia de que, esta vez, las localizaciones sureñas serán utilizadas para rodar escenas desarrolladas en Europa central durante los años de la expansión y el delirio nazi. Según ha podido confirmar este periódico, el proyecto adapta a la pantalla con formato miniserie la novela 'We Were the Lucky Ones' (Nosotros fuimos los afortunados) sobre una familia víctima del Holocausto judío.

Muy poco ha trascendido de este proyecto internacional impulsado por la cadena norteamericana Hulu -integrada en Disney+- y cuyo rodaje en España se desconocía ya que su filmación se está desarrollando con absoluta confidencialidad. Según la revista de Hollywood 'Deadline', esta producción se confirmó hace ahora un año con el protagonismo de la actriz estadounidense Joey King, la chica de 'Mi primer beso' y cuyo último trabajo la unió a Brad Pitt en el trepidante 'thriller' 'Bullet Train'. La miniserie contará además con un reparto coral para adaptar un relato de supervivencia en la II Guerra Musical escrito por Georgia Hunter, que debutó con esta novela basada en la propia historia de su familia.

El libro 'We Were the Lucky Ones' está protagonizado por los Kurc, una acomodada familia judía de Polonia que, pese a a la amenaza creciente de los nazis, tratan de vivir dentro de la normalidad. No obstante, al desatarse la barbarie y la aniquilación sistemática de los judíos, las tres generaciones de este clan serán separados en guetos, granjas y fábricas alemanas, mientras tratan de escapar de la muerte y el exterminio. Junto a Joey King, el reparto de este drama bélico también incluye a Logan Lerman (el protagonista de la saga 'Percy Jackson'), Robin Weigert ('Deadwood'), Michael Aloni ('Plan A'), Henry Lloyd Hughes ('Harry Potter y el cáliz de fuego'), Hadas Yaron (ganadora de la Copa Volpi a la mejor actriz de la Mostra de Venecia por 'El corazón tiene sus razones'), Lior Ashkenazi ('Golda'), Ido Samuel ('FBI: International') y Lihi Kornowski ('Crímenes del futuro'), entre otros.

Productora malagueña

El rodaje de esta miniserie de ocho episodios sobre el Holocausto ya ha comenzado en Bucarest (Rumania), desde donde el equipo del filme se trasladará a Málaga donde continuará el rodaje el próximo mes de mayo, según ha confirmado SUR. Las escenas que se rodarán en la capital y la provincia se llevan con absoluto secretismo, aunque la llegada de la adaptación de 'We Were the Lucky Ones' confirma que, las actuales beneficios fiscales de los rodajes audiovisuales, favorece la llegada de estas grandes producciones internacionales que, en principio, no son las habituales que usan los escenarios de la Costa del Sol.

La productora Old 320 Sycamore y el estudio 20th Television producen para Hulu esta adaptación del 'bestseller' de Georgia Hunter, que ha vendido más de millón y medio de ejemplares en todo el mundo desde su publicación en 2017. La autora escribió esta historia de supervivencia después de conocer que sus antepasados habían sido víctimas del horror nazi. Un relato que ha sido adaptado por Erika Lipez ('Julia' y 'The Bates Motel'), 'showrunner' de esta miniserie que dirige y produce Thomas Kail, que ya trabajó para Disney+ en la adaptación del musical de Broadway 'Hamilton'.

El socio en España de esta producción es Fresco Film, la productora malagueña de 'services' que está detrás de buena parte de los grandes títulos internacionales de ficción rodados en nuestro país en los últimos años, como 'Juego de Tronos', 'La casa del dragón', 'Narcos: México', 'Westworld', 'Killing Eve', 'Spider-Man: lejos de casa', 'Uncharted' y 'Terminator: Destino oscuro', entre otros. Además, la compañía con sede en Pedregalejo también es responsable de buena parte de los series de Netflix, ITV y Sony que se han grabado en los últimos años en la Costa del Sol, como 'La monja Guerrera' y 'Snatch T2', además de los próximos estrenos de 'Kaos', 'Archie' y la nueva entrega de 'Black Mirror'.

Los miembros de la producción de la miniserie 'We Were the Lucky Ones' ya se encuentran trabajando en Málaga, donde la semana pasada se celebró el casting de figurantes en el que se buscaban personas de pelo largo, sin tatuajes y con perfiles europeos compatibles con la II Guerra Mundial. La agencia malagueña Modexpor, que ya trabajó con Fresco Film en la figuración de la saga 'Juego de Tronos', es la responsable de la selección de extras.