Ryan Coogler se pone al frente del nuevo 'Expediente X'

Iker Cortés Madrid Miércoles, 29 de marzo 2023, 14:14 | Actualizado 15:01h.

Se adelantó a esa etapa que algunos llaman la edad de oro de la televisión, pero podría haber formado parte de ella sin problemas. Cuando 'Expediente X' llegó a la Fox, un 10 de septiembre de 1993, la ficción estadounidense todavía desarrollaba temporadas que superaban la veintena de capítulos y géneros como la ciencia ficción o el misterio eran una rareza en el medio debido a sus altos costes. Por eso la serie protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson supuso una bocanada de aire fresco en un panorama en el que las comedias y los melodramas lo eran prácticamente todo.

La química entre Fox Mulder, un agente del FBI creyente del fenómeno ovni, y Dana Scully, la científica escéptica y racional asignada como su compañera para investigar sucesos extraterrestres y paranormales, que muchas veces apuntaban a una 'gran conspiración' en la sombra y que tenían que ver con la historia reciente EE UU, era evidente, al igual que la tensión sexual no resuelta que sobrevolaba buena parte de los capítulos. Por otro lado, la frialdad de Scully a la hora de buscar siempre hechos y pruebas y la tendencia de Mulder hacia las corazonadas y la intuición invertían los tradicionales roles de sexo en la televisión de los noventa.

Ahora Chris Carter, creador de la serie que alcanzó las once temporadas y cuenta con dos películas estrenadas en cine, acaba de anunciar la puesta en marcha de un 'reboot' de la serie. Detrás del proyecto estaría Ryan Coogler, responsable de las dos primeras entregas de 'Creed' y 'Black Panther'. Carter ha dado la primicia, y vaya si lo es porque IMDB aún no recoge nada del asunto, en el programa de radio 'On The Coast', de Gloria Macarenko. Allí, como quien no quiere la cosa, ha señalado: «Acabo de hablar con un joven, Ryan Coogler, que va a remontar 'Expediente X' con un reparto diverso».

«Tiene mucho trabajo por delante, porque nosotros ya cubrimos mucho territorio», apostillaba después un creador que no ha vuelto a tener un éxito comparable. Carter no ha dado mucha más información, por lo que no se sabe si la nueva aventura de la franquicia recuperará algún personaje de la serie u optará por posicionarse nuevamente en la casilla de salida. Lo que sí dejó claro es que el casting, a tenor de los tiempos que corre, contará con una mayor diversidad.

Cabe recordar que el del 'reboot' de 'Expediente X' no es el único proyecto en el que está inmerso el director de 'Black Panther: Wakanda Forever', que entre sus futuros trabajos se encuentra 'Wrong Answer', una película aún en desarrollo protagonizada por Michael B. Jordan y basada en hechos reales acerca de un profesor que, buscando fondos para su escuela, decidió alterar las notas de sus alumnos y mejorarlas, o la serie 'Scenes for Minors', un drama que aborda la institucionalización de los niños desamparados que crecen en el sistema, basada en las experiencias del propio cineasta.

Será difícil, eso sí, que 'Expediente X' reciba tanta atención como la serie original. Estrenada en 1993, aquella ficción llegó a su final el 19 de mayo de 2002, después de 234 episodios, nueve temporadas y una película que se estrenó en cines en 1998 y que en España tomo por nombre 'Expediente X: La película'. Diez años más tarde, en 2008, llegaba a las salas de cine una segunda cinta, 'X-Files: Creer es la clave'. Hubo que esperar a 2016 para que una nueva temporada de tan solo seis episodios y con los mismos protagonistas viera la luz y después hasta 2018 para que la decimoprimera temporada de 'Expediente X', con diez episodios, pusiera el punto final a la franquicia. El punto final hasta ahora, claro.