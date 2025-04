'Girls5Eve: segundas (y estupendas) oportunidades

Cualquier persona de bien siente debilidad por Tina Fey. Y cualquier cosa que cuente con ella, ya sea como productora ejecutiva, como guionista, como responsable ... del catering o como encargada de llevar la ropa al tinte, ha de verse. Por ello, el hecho de que tanto Fey como Robert Carlock, responsables de '30 Rock' y 'Unbreakable Kimmy Schmidt', produzcan 'Girls5Eve' con Meredith Scardino al mando, debería de ser garantía de éxito. Al menos, en teoría: la serie comenzó a emitirse en Peacock, la plataforma de NBC Universal, pero fue cancelada tras la segunda temporada. Afortunadamente, Netflix compró la serie, puso a disposición de los espectadores las dos primeras temporadas y aseguró que iba a rodar una tercera. Y parece que 'Girls5Eve' ha acabado funcionando.

No deja de ser curioso el paralelismo que se produce entre esta segunda oportunidad vivida por la serie y su propio argumento, ya que 'Girls5Eve' cuenta la historia de una banda de cinco chicas que, tras tener un 'one-hit wonder' en los 90, desaparece del mapa para reencontrarse más de dos décadas después y volver a la carga. Y cada uno de los miembros del grupo encarará esta nueva posibilidad profesional desde una situación distinta: Dawn (Sarah Bareilles) trabaja en el restaurante de su hermano, está casada y tiene un niño; Gloria (Paula Pell) es una dentista volcada con su trabajo; Summer (Busy Phillips) sigue llevando a cuestas la etiqueta de 'rubia tonta', y Wickie Roy (Renée Elise Goldberry) se cree Beyoncé a pesar de que no tiene donde caerse muerta. ¿Y la quinta componente? Pues reaparece solo en forma de 'flashback', ya que murió ahogada en una 'infinity pool'.

El eje central de 'Girls5Eve' es la relación entre las cuatro mujeres de la banda: tras años sin verse y alejadas de los focos, unas han renunciado a ser quienes un día fueron, mientras que otras siguen añorando el éxito. Pero, en el fondo, continúan siendo artistas. Por ello, superando sus propios temores y pasados los cuarenta, regresan a la música, solo que esta vez, y a pesar de que lo tienen todo en contra (una industria que ya no conocen y que las ignora, una sociedad que no perdona cumplir años y un cartel de 'perdedoras' pegado en la frente), vuelven dispuestas a tomar las riendas de sus carreras, a imponer sus propias reglas, a componer sus propios temas. Y se convierten en unas jefazas: ni amo, ni Dios, ni manager casposo.

Además de una historia de 'mujeres al poder', 'Girls5Eve' es una excelente sátira sobre la industria musical, tanto de los 90 (esos vídeos paródicos que no tienen desperdicio, esas letras de canciones que hoy nos suenan machistas y grotescas, esa estética hortera) como de la actualidad; una comedia pura que va desde el humor más absurdo y bobalicón hasta el chiste más mordaz (el declive del grupo comienza cuando, el 10 de septiembre de 2001, lanza una nueva canción con un estribillo tan poco afortunado como «¡Quit flying planes in my heart!»). Por si esto fuera poco, el reparto es excelente, y la serie está repleta de referencias a la cultura pop, guiños a las Spice Girls o a Britney Spears y temas divertidísimos y muy pegadizos compuestos por Jeff Richmond, el marido de Tina Fey. Ojalá 'Girls5Eve', la serie, resucite en Netflix al igual que resucitó Girls5Eve, la banda