Comenta Compartir

En las tardes sabatinas de La 2 ha aparecido una 'road movie' perruna. Empezó el pasado sábado, se titula 'Pipper en ruta' (para quienes no ... hayan caído, Pipper es el nombre del perro protagonista) en donde al amigo perruno y su dueño recorren la geografía española con un doble propósito, dar a conocer los rincones de la geografía española, y mostrar como se puede viajar con un perro. Se repasan sitios públicos donde admiten animales de compañías, que no son tanto como parecen, pero que afortunadamente cada vez hay más: transportes, hostelería, museos o atracciones. He citado a Pipper, el protagonista, pero no al secundario. Este, su humano, se llama Pablo Muñoz Gabilondo y es donostiarra. Es quién narra la historia porque de Pipper solo conocemos sus pensamientos mediante letreros. La 2 lo emite por la tarde, a las 18.30 horas.

En esto de perretes y gatitos, internet está lleno de ellos. Está usted buscando un video o alguna imagen impactante, y cuando menos se lo espera, ¡zas!, se le aparece un lindo gatito o un cariñoso y fiel perrito. Si lo negativo es que en internet hay una sobresaturación de animalitos, lo positivo es que ahora son mucho más quienes somos más sensibles ante el bienestar animal. Volviendo al tema de esta crítica, 'Pipper en ruta' es un programa amable que combina divulgación y viajes. La semana pasada empezaron con Teruel y la zona de Albarracín. En próximos programas Pipper y su humano viajarán por la Ribeira Sacra (Lugo y Ourense), la provincia de Palencia, la provincia de Cuenca, Arribes del Duero (Salamanca y Zamora), Málaga, Costa Brava, Madrid, Cáceres, Mallorca, Asturias y San Sebastián. Además, acercará al espectador historias de solidaridad y segundas oportunidades en el campo de la protección animal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión