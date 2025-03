'Professionals': Acción televisiva con plantilla

La marabunta de estrenos semanales dificulta la labor de búsqueda de agujas en el pajar y a veces no prestamos atención suficiente a series que ... funcionan bien en canales especializados, consiguiendo audiencias jugosas en comparación a la oferta bajo demanda. Son series con el formato «de toda la vida», ya sean procedimentales, 'sitcoms', dramas familiares o modestos thrillers de acción como es el caso de 'Professionals', una producción con estética televisiva, sin un gramo de hype, que ha lanzado XTRM, de AMC Selekt, cuya parrilla está centrada en películas y series de acción, thrillers y ciencia ficción: «puro entretenimiento y disfrute para los amantes de las emociones fuertes», tal y como se promocionan habitualmente.

Generalmente son propuestas de discreto presupuesto, con un espíritu esquemático y moderadas intenciones, que buscan principalmente la complicidad del público con personajes con los cuales empatizar mientras avanza el relato sin volantazos. Mandan los repartos corales, como es el caso, con un llamativo nombre liderando el casting, el mismísimo Brendan Fraser, ganador reciente del Oscar a Mejor Actor por su visceral interpretación en el filme 'La ballena'.

La carrera meteórica en Hollywood de este reconocido intérprete de hits de antaño —'George de la jungla', 'Cabezas huecas'— sufrió un revés al ser víctima de acoso sexual, una lacra desgraciadamente habitual en el mundo del espectáculo. El rey de la función en la taquillera saga 'La momia' cayó en un profundo abismo del que está saliendo en la actualidad, después de denunciar públicamente un hecho vergonzante.

Ampliar Elena Anaya y Brendan Fraser en 'Professionals' RC

A Fraser le acompaña frente a las cámaras una actriz nacional, Elena Anaya, cuya trayectoria internacional continúa sin perder velocidad con títulos como 'Wonder Woman', 'MotherFatherSon' o 'Jett'. Tom Welling ('Smallville', 'Lucifer') completa el reparto principal de un serial, creado por Michael Colleary ('Lara Croft: Tomb Raider') y Jeff Most ('Soldado de fortuna', 'El cuervo'), que vio la luz en 2020, antes del subidón de Fraser, que no ha parado de trabajar pero parecía haber perdido brillo desde comienzos de la pasada década (ojo, presta su voz a uno de los entrañables roles de 'Doom Patrol', por ejemplo).

'Professionals', de una sencillez aplastante, se rodó antes que 'La ballena' pero irrumpe estos días en la programación de XTRM como una novedad en exclusiva. La serie echa a andar presentando un triángulo amoroso, la tensión sexual engancha al espectador medio, mientras despliega un complot que trae consigo la batería habitual de giros en este tipo de producciones donde abundan los tiroteos y chistes fáciles.

Fraser Superstar

El millonario Peter Swann (Fraser) se ha gastado un pastizal para enviar a las alturas un avanzado satélite médico, llamado Panacea, una premisa que viene que ni pintada tras la dichosa pandemia. El proyecto científico pretende poner en órbita un espectacular dispositivo con la capacidad de detectar y suprimir enfermedades contagiosas que pueden acabar con nuestro planeta. Inesperadamente, el cohete de alerta sanitaria salta en mil pedazos tan solo unos segundos después de despegar.

La explosión trunca los sueños del altruista empresario que ve cómo se resquebraja su imperio solidario. Junto a su prometida, la epidemióloga Doctora Gracia Dávila (Anaya), decide contratar los servicios de un ex-oficial de contrainteligencia, llamado Corbo (Welling), al que sigue un grupo de aguerridos mercenarios para investigar las verdaderas causas del ataque. ¿Error de cálculo o sabotaje? A contrarreloj, la misión es hallar a los culpables y evitar otro posible traspiés en el próximo lanzamiento. Esta vez contará con vidas humanas a bordo, un detalle que añade tensión al complicado escenario.

Ampliar Tom Welling en 'Professionals' RC

'Professionals' cumple, a lo largo de diez episodios de 45 minutos, con las necesidades propias de un formato que capta al espectador mientras zapea entre canales lineales. No pasa nada si nos hemos encontrado el capítulo a medias frente al televisor, lo que está pasando se entiende sin quebraderos de cabeza y combate el tedio. Los diálogos nos van recordando la situación, por si hay alguna duda.

Se nota el presupuesto ajustado, a pesar de que viajan por el mundo (Irlanda y Sudáfrica), y la puesta en escena no saca provecho de sus posibilidades y el talento del casting, defectos que no suelen afectar a la fluidez de una historia que importa poco para entretener al personal, más interesado por los roles presentes, sus artimañas y coqueteos romanticones. Las explosiones e intercambio de balazos no despiertan del letargo. Combatir una catástrofe mundial es el objetivo, a partir de ahí viene todo lo demás. Trepidante no es, aunque vendan así el proyecto, pero la fórmula funciona sin remilgos.