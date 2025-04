«La peor sensación que me queda es que no estamos haciendo nada por las mujeres afganas»

Los agentes del grupo antiterrorista de élite tienen una nueva misión fuera de España. Se encuentran en Afganistán días antes de que Kabul sea tomada ... por los talibanes y el Gobierno español inicie la evacuación de civiles y colaboradores. Están el país con otro objetivo: reunirse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa, pero se ven sorprendidos por los enfrentamientos entre muyahidines, talibanes y fuerzas del ISIS K.

Así comienza 'La unidad Kabul, la tercera temporada de esta producción de Movistar Plus+, en colaboración de Buendía Estudios, que vuelva a contar con la actriz Marian Álvarez (Madrid, 44 años) en el papel de la inspectora Miriam. Su personaje sufre en primera persona el horror del régimen talibán tras el asalto al poder en 2021. La ficción se estrena en la plataforma el próximo 18 de mayo y preestrenará su primer capítulo el martes 14 de marzo en el Teatro del Soho Caixabank, durante la edición 26 del Festival de Málaga.

-¿Qué hace esta temporada de 'La unidad' distinta a las demás?

-Cambia todo. Estamos acostumbrados a ver a estos personajes en la comisaria, pero nos trasladamos a un lugar diferente y sitios irreconocibles. La trama se desarrolla en Afganistán. No es una tercera temporada, es 'La unidad Kabul', una serie con nombre propio. Va a mantener la esencia porque ya conocemos a los personajes, pero les vamos a meter en un sitio hostil y ajeno a ellos. Están acostumbrados a mantener el control, pero ahora se les descontrola todo.

-¿El rodaje fue más exigente?

-Hemos rodado en circunstancias muy extremas y en zonas pocos confortables. La trama es muy intensa. A nivel emocional y físico, nos exige mucho. Pero también ha sido un rodaje muy divertido, a la vez que exigente. Hemos rodado en Pakistán, en la ciudad de Karachi. Es un sitio absolutamente loco, en el que era complicado rodar. Pero también es lo bueno de esta profesión, que vas a lugares a los que no irías nunca.

-¿Habéis tenido algún inconveniente rodando en Pakistán?

-Para nada, aunque también es cierto que íbamos escoltados con dos personas con metralletas al lado. Por ejemplo, el personaje sí que llevaba velo en la cabeza pero yo como Marian no. No sentí peligro en ningún momento.

-¿Ha ido conociendo más el mundo talibán durante la preparación de su personaje?

-Hemos tenido la gran suerte de poder grabar con afganos. Algunos estaban en España desde hace tiempo y otros vinieron con la repatriación tras la entrada de los talibanes en Kabul. Todos te cuentan su historia y es brutal. Ha habido una especie de inmersión emocional increíble. No es solo las noticias que revisas para preparar el personaje, sino acercarte a gente cercana que te cuenta de primera mano por qué tuvo que huir del país y cómo están ahora. Y es increíble. Empatizas y sufres más, porque es profundamente injusto lo que está pasando. De alguna manera, eso ha impregnado al personaje y al rodaje en sí. Esta temporada tiene un poso muy profundo por el tema que tratamos.

-¿Veremos casos reales en esta tercera temporada de la ficción?

-He conocido casos en los que te cuentan su historia. Eso es oro a la hora de interpretar y también como ser humano. Son personas que tienen muy poco, pero lo poco que tiene te lo dan. Conocí a una mujer que hizo un papel pequeñito durante el rodaje, que me contó su historia y luego me regaló un anillo. Le pregunté por qué hacía eso y me decía que quería que me acordara siempre de ella. Son anécdotas que te llevas.

-¿No se esperaba una situación de las afganas tan dramática?

-Es horroroso. Algunos se llevan las manos a la cabeza cuando ven lo que está pasando. Las mujeres ya no pueden hacer nada. Conocí a una chica que era boxeadora en Kabul y tuvo que salir de su país porque estaba amenazada, incluso antes de que llegaran los talibanes. La vida de estas personas, en especial de las mujeres, es para estar cabreadas todo el rato. Lo peor es la sensación que te queda de que no estamos haciendo nada. Nos da un poco igual lo que pasa, pero cuando te implicas más, tu indignación crece. ¿Qué estamos haciendo?

-¿Tiene la sensación de que nos hemos olvidado de lo que ocurre en Afganistán?

-Absolutamente. Nos hemos olvidado, porque el mundo vive de eventos. Pasa algo en Kabul, luego la pandemia o la guerra de Ucrania. Pasamos página y cambiamos el foco. Lo de Afganistán no se ha resuelto, por mucho que no miremos allí. Al contrario, va a peor. La gente que no puede salir está sufriendo muchísimo. El poder haber hecho esta serie me reconforta porque, de alguna manera, estamos volviendo a poner el foco ahí. Nos decían que la recreación que hacemos en 'La unidad' de la repatriación en el aeropuerto de Kabul está clavada. Y está muy bien que la gente lo vea ahora, porque sigue pasando. Echemos un ojo de vez en cuando.

-¿Cree en el poder de la ficción para cambiar, de alguna manera, la realidad?

-El espectador ve lo que ocurre en las noticias entre otras muchas informaciones y creo que no logra empatizar del todo. Cuando lo ves en una serie, conoce a sus personajes, pues miras el tema de otra manera. El audiovisual tiene el poder de sacar a la luz cosas que están soterradas para poner el foco ahí.

-Ha sido testigo de la evolución de la ficción española.

-Yo empecé en el año 2000, que ya ha llovido. Miro para atrás y ya no tiene nada que ver a lo que había. Ni la manera que se produce ni se dirige. En concreto, 'La unidad' se graba como una película. Cuando comencé en la profesión grabamos cada semana los capítulos y no sabías muy bien que le ocurriría al personaje, te enterabas cuando leías los guiones. Ahora el trabajo es más intenso y serio, y lo preparas con muchas más conciencia. Las series españolas estamos compitiendo a nivel mundial como una de las grandes potencias del mundo.