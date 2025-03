Vuelo JK 5022

Cuando uno se monta en un avión piensa en el milagro de que millones de personas vuelen cada día. De la misma forma que nuestro ... médico nos inspira confianza, la liturgia de a bordo tranquiliza porque estamos en manos de profesionales. 'Vuelo JK5022. La tragedia de Spanair' indigna porque perpetúa el eterno mito de la chapuza española que ya creíamos felizmente superado, el 'a mí qué me cuenta' con 154 muertos en las pistas de Barajas.

La serie documental en tres episodios estrenada en Movistar Plus dramatiza las conversaciones de los pilotos con la torre de control por respeto a las víctimas, pero las comunicaciones entre los servicios de seguridad y los responsables del aeropuerto son reales. La absoluta falta de coordinación, la falta de previsión y un lenguaje más propio del andamio de una obra asombran. Nadie sabía qué hacer ante el accidente aéreo más grave de los últimos treinta años en nuestro país. Mientras la cola de ambulancias no podía acceder al lugar del impacto, dos de los pasajeros se ahogaban en un arroyo que cruza las pistas del aeropuerto Adolfo Suárez.

En la serie hablan supervivientes de aquel fatídico 20 de agosto de 2008, especialistas en aeronáutica y abogados de un proceso judicial que se dilató en el tiempo y acabó en una comisión del Congreso de los Diputados. Al parecer, los pilotos no fueron diligentes y no accionaron los mecanismos de las alas que logran impulsar hacia arriba al avión en el despegue. El sistema de alarma que indica esta fatal anomalía no funcionó. Ni los directivos de AENA ni los propietarios de Boeing fueron condenados. «Un avión que no está en el aire no resulta rentable» se escucha entre otras advertencias sobre la deriva de las compañías de aviación, ignorantes de que ahorrar en seguridad sale carísimo.