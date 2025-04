Joel y Ellie

Hay un momento en el noveno y último episodio de la primera temporada de 'The Last of Us' en el que Joel (Pedro Pascal) va ... en busca de Ellie (Bella Ramsey) por los pasillos de un hospital cargándose a todo aquel que se cruza en su camino. Es lo más cercano en toda la serie que estamos del 'shooter', el género del videojuego de disparos. Sin embargo, el director del capítulo, Ali Abbasi, autor de las soberbias 'Border' y 'Holy Spider', ahoga el sonido y monta las imágenes casi solapándose unas a otras, como si quisiera terminar enseguida con el sangriento trámite.

Es un ejemplo de cómo la serie más vista en la historia de HBO Max en España ha desbaratado todos los prejuicios que podían existir ante la adaptación de un videojuego. Cuando han tocado momentos de tensión y terror han sido brillantes, pero el resultado final está mucho más cerca del drama psicológico que del cine de acción.

Si por algo nos ha enganchado la serie es porque nos preocupa el destino de dos personajes memorables, encarnados por actores de carisma. Desconozco si la profundidad de su relación, que huye como de la peste de lo sentimental, ya estaba en el juego o se debe al guion y el buen hacer de Pascal y Ramsey. En cualquier caso, 'The Last of Us' pronto nos enseñó que también podía resultar apasionante deteniéndose en un 'flashback' para profundizar en el origen de los personajes (esa aventura en el centro comercial con Ellie y su chica) o sorprendiéndonos con una digresión en torno a dos personajes, como la inesperada historia de amor entre dos hombres que rompió el corazón a los espectadores en el tercer capítulo.

Al igual que Tony Soprano en otra serie inolvidable de HBO, Joel nos cae bien pese a cometer actos execrables. He ahí la grandeza de 'The Last of Us'.