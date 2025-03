Muere Lisa Loring, la primera actriz que dio vida a Miércoles Addams

Iker Cortés Madrid Lunes, 30 de enero 2023, 12:31 | Actualizado 13:40h. Comenta Compartir

Lisa Loring, la primera actriz que con apenas seis años encarnó a la carismática Miércoles Addams, falleció este sábado a los 64 años de edad a causa de un infarto cerebral. Fue Vannesa Foumberg, una de sus dos hijas, quien confirmó la triste noticia a la prensa estadounidense. «Se fue en paz, con sus dos hijas cogidas de la mano», declaró. La actriz habría estado con soporte vital durante cuatro días hasta que la familia tomó la decisión de retirárselo.

Curiosamente, el personaje al que Loring dio vida en 'La familia Addams', la serie de los sesenta que se inspiraba en las viñetas que el caricaturista estadounidense Charles Addams había realizado para el 'New Yorker' en la década de los treinta, está de reciente actualidad por la exitosa 'Miércoles', una ficción de Netflix, protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton, que lleva al personaje al instituto, abordando su peculiar adolescencia. El papel supuso también el salto a la fama de Christina Ricci en las dos películas de los años noventa, 'La familia Addams' y 'La familia Addams: la tradición continúa'.

Hija de una pareja de militares que había servido en la marina estadounidense, la precoz actriz nació en 1958 en las islas Marshall bajo el nombre de Lisa Ann DeCinces y estuvo residiendo en Hawái, antes de que sus padres se divorciaran y ella se asentara definitivamente con su madre en Los Ángeles. Fotogénica y vivaz, la pequeña comenzó a modelar con tres años, ya bajo su nombre artístico, y luego participó en un episodio de 'Doctor Kildare', una serie protagonizada por Richard Chamberlain.

Después llegaría el papel por el que sería recordada toda la vida. A lo largo de las dos temporadas de 'La familia Addams', Loring encarnó a una Miércoles tan dulce como inquietante, que lo mismo jugaba con una muñeca sin cabeza que sacaba a pasear a su lagarto Lucifer. Fue Loring también quien protagonizó la divertida secuencia en la que enseñaba a bailar a Lurch, el mayordomo de la familia Addams. Un baile, por cierto, que Jenna Ortega ha reinterpretado para 'Miércoles' y que se ha hecho viral en las redes sociales.

Vídeo.

Tras dos temporadas, 'La familia Addams' fue cancelada y Loring se unió a la sitcom 'The Pruitts of Southampton', de Phyllis Diller. Posteriormente, haría apariciones en series como 'The Girl From U.N.C.L.E.', 'La isla de la fantasía' y 'Barnaby Jones', e incluso volvería a dar vida a Miércoles en la película 'Halloween con la familia Addams', emitida en televisión en 1977, cuando ella ya contaba con 19 años. Luego consiguió un papel recurrente como Cricket Montgomery en 'As the World Turns', de 1980 a 1983, una de esas telenovelas que han permanecido décadas en antena. Más tarde, a finales de los ochenta, participó en películas de bajo presupuesto y de género como 'Puerto salvaje', 'Blood Frenzy' y 'Iced' y llegó a trabajar como maquilladora en películas para adultos bajo el nombre de Maxine Factor. No en vano, estuvo casada brevemente con el actor pornográfico Jerry Butler.

Entrada la década de los noventa, abandonó el mundo de la interpretación, y a partir de 2002 comenzó a trabajar de relaciones públicas para una cadena hotelera. El cariño de los fans por su personaje permanecía ahí, así que Loring compaginaba su trabajo con la asistencia a convenciones a lo largo y ancho de EE UU para reunirse con los seguidores de la serie y firmar autógrafos. Regresó tímidamente a la interpretación en 2014 con un papel para 'Way Down in Chinatown'. Su último personaje como actriz fue un año más tarde con la película 'Doctor Spine'. Ambas eran de bajo presupuesto.

Su amiga personal Laurie Jacobson también informó este fin de semana de su muerte en Facebook y explicó que había «sufrido un derrame cerebral masivo provocado por fumar y por la presión arterial alta». En unas sentidas palabras, Jacobson afirmó que Loring «siempre estará en nuestros corazones como Miércoles Addams».

Butch Patrick, que interpretó a Eddie Munster en 'La familia Monster', también la recordó en Facebook y escribió: «Lamento mucho saber del fallecimiento de mi querida amiga Lisa Loring. Estábamos muy unidos y trabajábamos juntos a menudo. Sé que estaba muy débil. Estuve en su compañía hace apenas unas semanas. Buena suerte, amiga mía».

Temas

Series de Televisión