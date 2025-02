Muere el actor de 'The Crown' Stephen Greif a los 78 años Interpretó al presidente del parlamento británico Sir Bernard Weatherhill en la cuarta temporada en 2020

Miguel Lorenci Madrid Martes, 27 de diciembre 2022, 07:05 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

Stephen Greif, veterano actor reconocido por su papel en la serie 'The Crown' y con una destacada trayectoria en la escena teatral británica, falleció este martes a los 78 años, según confirmó su agente. En una carrera de más de cinco décadas, Greif apareció en series muy recordadas, como 'Doctors', 'Coronation Street' o la citada 'The Crown', en cuya cuarta temporada (2020) interpretó al presidente del parlamento británico, Sir Bernard Weatherhill,

Nacido en Sawbridgeworth, en el condado de Hertfordshire, Greif se formó en la Real Academia de Arte Dramático en Londres y fue miembro de la Compañía Nacional de Teatro en el Old Vic y el South Bank, de la Royal Shakespeare Company

Protagonizó muchas producciones teatrales en los teatro del West End los años sesenta, hasta debutar en las pantallas a principios de los setenta con el personaje del malvado comandante Travis en la serie de ciencia ficción 'Blake's 7'. Emitida entre 1978 y 1981, su famoso personaje se caraterizó por su parche en el ojo y su brazo mecánico. En 'Ciudadano Smith', una comedia muy popular, interpretó a Harry Fenning, el turbio propietario de un pub, junto a Robert Lindsay.

También apareció en telenovelas como 'Coronation Street', 'Tales of the Unexpected' y 'East Enders' y dio vida al personaje de Donato en la película 'Casanova' de Lasse Hallström, y al comandante John Shepherd en 'Shoot On Sight'.

Entre los mensajes de condolencia destacó el del entristecido director y actor de 'Doctor Who', Barnaby Edwards, quien recordó a Grief como «un intérprete sólido como una roca, con una voz tan líquida y mortal como la lava fundida». «Cuando se trataba de interpretar villanos, era insuperable. Su agudo ingenio y su evidente inteligencia hacían que fuera un placer dirigirle. Gracias por la diversión, Stephen», escribió Edwards en Twitter.