Grande Natalia

Las protagonistas de la serie 'Fácil', que emite Movistar Plus+.

Comenta Compartir

No se me escapa que el asunto es peliagudo. Lo es porque si alguna utilidad debería tener la ficción, más allá de hacernos pasar un ... buen rato, entretenernos o asustarnos, esa debería ser la de identificarnos con lo que sucede en la pantalla. Al fin y al cabo, los seres humanos configuramos buena parte de nuestros comportamientos y nuestras relaciones sociales 'imitando' a nuestros semejantes. Por eso es tan necesario que todos los colectivos estén representados en series y películas. Y no solo como personajes. Dado que las personas de estos colectivos se encuentran con más barreras a la hora de conseguir trabajo en el mundo de la interpretación o detrás de las cámaras, si hay personajes con los que puedan identificarse, se debería hacer todo lo posible para que sean ellos quienes encarnen este tipo de papeles. Esa es, al menos, mi opinión.

Ahora bien, lamentablemente no siempre es viable. Dice Anna R. Costa, creadora, guionista y directora de 'Fácil', la serie que desde hace unos días figura en Movistar Plus+ acerca de cuatro mujeres con discapacidad que viven juntas en un piso tutelado en Barcelona, que en un primer momento buscaron actrices no muy conocidas porque ya sabía que el hecho de que, de las cuatro, solo Anna Marchessi tuviera algún tipo de discapacidad, iba a levantar ampollas. Es más, en un primer momento, barajaron la posibilidad de que las cuatro actrices tuvieran algún grado de discapacidad, pero los especialistas con los que hablaron les llevaron a descartar esa idea porque aseguraban que a nivel de producción, con un rodaje tan duro, de tantas horas y con tanto texto, iba a resultar «complicadísimo». Por fortuna, Natalia de Molina ha creado una Marga tan libre, rebelde, genial y kamikaze, que uno solo puede entender su trabajo como una carta de amor a la profesión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Televisión

Discapacitados

Movistar