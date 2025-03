Borja Cobeaga ha recuperado en su estupenda serie 'No me gusta conducir' imágenes de 'La segunda oportunidad', un programa de finales de los 70 sobre ... educación vial, en el que un coche se empotraba contra una roca gigantesca en mitad de la calzada una y otra vez, mientras una voz ominosa aleccionaba: «El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra».

Aquel espacio que presentaba Paco Costas permanece en la memoria de quienes han viajado en un 600 y en un 127. Lo curioso es que la televisión no ha prestado demasiada atención al mundo del motor, que condena programas como el veterano 'Más que coches' en Telecinco, con veinticinco temporadas, y 'Centímetros cúbicos' en Antena 3, con once, a horarios imposibles.

El mundo de las plataformas ha servido para acercarnos a 'Top Gear', el mítico show de la BBC con más de cuarenta años de historia y un trío de presentadores, Jeremy Clarkson, James May y Richard Hammond, idolatrados por los aficionados. Ya he perdido la cuenta del número de pseudorealities ambientados en un garaje a lo 'Fast N' Loud', en el que un coche adquirido en una subasta se restaura y es vendido por mucho más de lo que costó. Aquel look de sus mecánicos con largas barbas hoy hace furor entre peluqueros, 'foodies' y miembros de Vox.

Con todo, mis piezas favoritas de internet son las pruebas de coches. Sus conductores, salvo contadas excepciones, prescinden del espíritu crítico: si lo ponen a parir, la marca no les cederá otro vehículo. Satisfacen ese anhelo de los amantes de la velocidad, a los que les embriaga el olor a nuevo de los automóviles y se imaginan al volante de uno que nunca podrán comprar.