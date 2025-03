Las dudas de Netflix

Netflix lleva tiempo en contra de que socialicemos a su costa. Aunque cuando aterrizó en nuestras vidas se hizo popular precisamente por alentar a que ... sus catálogos fuesen compartidos por amigos o familiares. Lo de las cuentas compartidas se va a acabar. Al menos es lo que pretende la plataforma y lleva anunciando un tiempo. De momento en España no hay fecha. Y la compañía se muestra laxa con los que comparten contraseñas. En teoría está práctica no está permitida pero no siempre es fácil detectar si no es la misma persona la que está entrando desde distintos sitios.

¿Cómo piensa adivinar Netflix si es o no un único usuario el que entra desde diferentes direcciones? No es fácil. Como no sería fácil que en una biblioteca tratasen de detectar si el libro prestado ha viajado durante una semana por varias casas y no solamente por la del titular de la tarjeta. Luego está la mala prensa que está medida provoca. En una época convulsa económicamente cualquier restricción es motivo para una baja.

Las plataformas vivirán un año en el que deben decidir lo que quieren ser y el modo en que han de retener a sus clientes. El 'boom' de las series ha acabado. ¿Nos han dejado de gustar? No. Pero su consumo se ha estandarizado. Ya no existe la prisa por ver un título en concreto. Se puede consumir al ritmo que uno quiera sin la tiranía de tener que ir al día por miedo al espóiler o a quedar fuera de la conversación social. Es verdad que obras como 'The last of us' o 'La chica de nieve' están causando entusiasmo pero queda lejos de los tiempos de 'Juego de tronos'. Esto no ayuda a la permanencia en plataformas. Y Netflix mientras tanto deshojando la margarita.