La lucha por el poder y los negocios toca a su fin

'Billions' estrena nueva temporada con un sabor agridulce. En el lado positivo, regresó el 11 de agosto (un día más tarde en España y por Movistar Plus+) y con Bobby Axelrod (Damian Lewis) de vuelta después de no participar en la sexta temporada. Esta marcha obligó a los productores a cambiar el rumbo de la serie y vimos a su rival Mike Prince (Corey Stoll) reclamar su puesto como el nuevo director de Axe Capital. Naturalmente, el ex fiscal federal Chuck Rhoades (Paul Giamatti) no tardó mucho en encontrar a su nuevo némesis, esta vez enfrentándose cara a cara con Prince. En el lado negativo está que será la última vez que veamos la lucha en las altas esferas económicas, legales y políticas.

Lewis dejó la serie al final de la quinta temporada. La esposa de Lewis, la actriz Helen McCrory, murió a principios de 2021 y Lewis decidió tomarse un descanso. Solo accedió a grabar esos últimos capítulos si lo podía hacer desde el Reino Unido. «No le podíamos pedir que viniera a Estados Unidos en esa situación, justo después de que falleciera el amor de su vida, que era una artista y un ser humano increíble», dijo Brian Koppelman, creador de la serie junto a David Levien. «Es la vida privada de Damian. Simplemente nos sentimos increíblemente afortunados de haber trabajado cinco años con Damian y Paul Giamatti juntos», añadió.

Giamatti, Corey Stoll y Maggie Siff repetirán sus papeles, junto con David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey y Daniel Breaker. Además, Babak Tafti se une al elenco como Bradford Luke, un consultor político con mucho poder.

«Escribir para estos actores nos permite no tener límites como guionistas. Podemos ser audaces con nuestra escritura porque ellos son capaces de lograrlo y hacer que funcione. No hay limitaciones, aparte de las nuestras. Podemos apuntar a cualquiera porque tenemos a estos muchachos para lograrlo y hacer que funcione para nosotros», indicó Levien, que no soltó prenda sobre el contenido de los nuevos episodios.

Una séptima temporada donde se volverán a poner en entredicho las lealtades y los que antes eran enemigos irreconciliables, unan sus intereses. Y, por supuesto, no faltará el juego del gato y el ratón tan característico de la serie. «Si algo me gusta de mi personaje es su derroche de emociones. A Chuck no le interesa el dinero, sino el poder», explicó Giamatti cuando se presentó el último acto de 'Billions' a principios de año.

En cuanto a Axelrod, la quinta temporada concluyó con el exilio autoimpuesto del magnate en Suiza para evitar ser procesado, por lo que es probable que lo encontremos allí. «Creo que nos gusta ver la desesperación, el compromiso y la ambigüedad que el deseo de saltarse la ley genera en sus vidas. Pero en el mundo real, estos multimillonarios viven al borde del precipicio porque tratan de obtener información de cualquier manera», explicó Lewis. «Evitan riesgos porque tienen suficiente información para mitigar cualquier caída antes de hacer su apuesta. Es atractivo y al mismo tiempo reprobable. Esa es la habilidad de estos tipos», incidió el actor británico.

El carisma, la inteligencia y el humor forman parte esencial de la personalidad de unos personajes que, al mismo tiempo, son todos criminales. «Inicialmente nos enfocamos en multimillonarios de fondos de cobertura que eran tímidos ante la prensa y no querían que los escribieran por ser tan ricos. Hemos visto un cambio hacia un estilo más público de multimillonario que quiere influir en el discurso público. De ahí viene Mike Prince», indicó Koppelman.

«Es gente que no tiene miedo de hacer lo que quiere. Sus crímenes se esconden en sus privilegios. El mundo está al alcance de sus manos. Estos delincuentes de cuello blanco probablemente se graduaron en la universidad y viven en lugares donde no se sienten en peligro», añadió el guionista.

Aunque la serie madre termine, Showtime ya tiene previstos hacer dos 'spin off' con millonarios en Miami y Londres, además de dos series con gente todavía más rica: 'Millions' y 'Trillions'. «Vivimos fascinados por las personas cuya ambición es ilimitada y que piensan que las leyes de la civilización y la naturaleza no se aplican a ellos. Miami es un lugar vital y vibrante que los superricos han comenzado a tomar. Estamos emocionados de mostrar a todo el mundo lo que realmente está pasando allí», terminó Koppelman.

