José Enrique Cabrero Domingo, 14 de mayo 2023, 00:32

He visto el primer capítulo de 'Love and Death', la última miniserie de HBO. Sé que hay un asesinato y poco más. Eso, lo de ... la sangre en la bañera, lo avisan en el primer minuto del episodio y lo recuerdan en el último segundo. Aunque no vemos a ninguna víctima. Desconozco la historia real que inspira los hechos, así que, por mucho que suponga, todavía no sé quién es el cadáver. Sí, hay cierto suspense ahí. Pero si voy a seguir viendo la serie es por la relación entre sus protagonistas, Candy y Allan, interpretados brillantemente por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons. Ellos sí que me generan una inquietud curiosa. Morbo.

Plemons, por cierto, está literalmente inmenso. Enorme. De hecho, esta semana publicaron en Internet una entrevista y no le reconocí. Habrá perdido 20 kilos por lo menos desde que rodase 'Love and Death'. Parece otro. Sea como sea, en la serie es un fofo, repeinado y gris vecino de Texas. No es el guapo ni el rico ni el amor idílico de nadie. Es un tipo anodino y extraordinariamente normal al que una noche, sin venir a cuento, una tipa guapísima, Olsen, le dice sonriente «me siento atraída por ti». El capítulo está tan bien escrito que, sin darte cuenta, te posicionas con los que están pergeñando el engaño. Candy y Allan están casados, tienen hijos y van a la iglesia todos los domingos. Pero algo les empuja a organizar minuciosamente, como si fueran entrenadores de un equipo de fútbol preparando el siguiente partido, una noche de sexo. No hay amor ni sentimientos. Es por probar, por diversión. Porque están aburridos. Luego alguien morirá, pero, por el momento, quiero saber cómo termina esto. Si 'Love and Death' mantiene el nivel, será uno de los títulos del año. Al tiempo.

